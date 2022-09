SHENZHEN, Chine, 4 septembre 2022 /CNW/ - Tronsmart a lancé le haut-parleur portable Bluetooth T7, un autre haut-parleur puissant qui a été amélioré par rapport au Tronsmart T6.

Haut-parleur portable Bluetooth T7 pour l’extérieur de Tronsmart

Les gens ont toujours envie de vivre diverses aventures de plein air avec des amis ou des membres de leur famille. Que ce soit pour se promener ou aller à la plage, il faut absolument consacrer beaucoup de temps aux activités de plein air. Qu'en est-il de la musique? Vous pourriez apporter un haut-parleur portable sans fil pour la musique de fond. Mais qu'en est-il des rassemblements extérieurs? C'est la raison du lancement du T7.

La série T de Tronsmart a mis à jour son légendaire haut-parleur Bluetooth sans fil T6 avec la sortie du T7. Produisant un spectacle de lumière rythmé, le Tronsmart T7 est le compagnon idéal pour les sorties à l'extérieur. Le rétroéclairage personnalisable pulse et brille au rythme de la musique. Enflammez l'atmosphère lors d'une fête ou lorsque vous recevez des invités.

En ce qui concerne la qualité du son, il offre un son stéréo complet grâce à un puissant haut-parleur de graves combiné à deux haut-parleurs d'aigus dos à dos. Doté de la technologie audio SoundPulse brevetée de Tronsmart, il crée des basses puissantes dans un format compact.

Pour renforcer son engagement en faveur de la qualité de la musique, Tronsmart a lancé une application qui permet aux utilisateurs de personnaliser les modes d'égalisation d'un simple toucher. Choisissez avec souplesse les modes d'égalisation pour répondre aux différents goûts musicaux. En outre, il peut également être utilisé pour profiter d'un son stéréo exceptionnel avec une clarté supérieure en mode d'appairage stéréo.

Héritant de la conception cylindrique de la série T6, le T7 est aussi pratique à utiliser et à transporter qu'auparavant. Il est désormais possible d'aller encore plus loin avec le haut-parleur extérieur Tronsmart T7. L'indice d'étanchéité IPX7 permet de voyager sans se soucier des intempéries sur le chemin de l'aventure. De plus, une batterie longue durée garantit jusqu'à 12 heures de lecture musicale continue avec une seule recharge. Que vous soyez en vélo, en randonnée ou en camping, le T7 peut affronter toutes les aventures que la vie lui réserve avec facilité.

Même s'il existe de nombreux haut-parleurs plus portables que le Tronsmart T7, il vaut quand même la peine d'être acheté avec son ambiophonie à 360° époustouflante et des modes d'éclairage éclatants. Si vous êtes fasciné, vous trouverez des informations détaillées et une réduction pour les premiers acheteurs sur la boutique officielle Tronsmart , et vous pouvez acheter le haut-parleur sur Amazon États-Unis , Amazon R-U et Amazon ES .

