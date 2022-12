Tronsmart lance le haut-parleur portable Bang SE pour les fêtes offrant 24 h de plaisir

Comprend une lumière rythmée pour illuminer vos célébrations

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /CNW/ - Tronsmart s'est forgé une réputation grâce à ses haut-parleurs pour les fêtes, et présente maintenant l'exceptionnel Bang SE. Faisant partie de la série Bang de Tronsmart, le haut-parleur Bang SE garantit 24 h d'autonomie avec un splendide spectacle lumineux.

Série Bang de Tronsmart

Haut-parleur portable Bang SE pour les fêtes de Tronsmart

La série Bang de Tronsmart a frappé un grand coup dans la catégorie des haut-parleurs pour les fêtes, avec les modèles Bang, Bang Mini, et celui qui suscite le plus grand intérêt, le Bang SE.

Conçu pour l'extérieur, le haut-parleur Bang SE de Tronsmart propose une fonction de sorties système stéréo de 40 W, à un poids très raisonnable d'environ 2 kg. Grâce à ses deux unités de circuit de commande pleine gamme de 3,1 po, il offre une qualité sonore exceptionnelle, produisant un son puissant et net.

Pour accroître les capacités du plateau insonorisé, les haut-parleurs Bluetooth de Tronsmart misent sur SoundPulse, ce qui intensifie les sons reproduits, et font appel à un algorithme d'intensification des basses pour projeter des basses percutantes.

Profitez pleinement de la vie

Vous souhaitez pimenter la fête avec un haut-parleur qui peut transformer l'endroit en piste de danse? C'est exactement ce que fait le haut-parleur Bang SE! Ajoutez une trame sonore à votre vie avec le haut-parleur Bang SE, et, lorsque le moment est venu de s'amuser, vous avez le son et la lumière pour faire la fête. La poignée intégrée et la sangle amovible du haut-parleur Bang SE permettent son transport lors de vos déplacements, peu importe ce que la journée vous réserve.

Un haut-parleur pour les fêtes à l'intérieur et à l'extérieur

Tronsmart a fait preuve d'innovation dans la conception de sa série de haut-parleurs en combinant portabilité, applicabilité et divertissement. De plus, aucun haut-parleur n'est mieux adapté que le Bang ES pour résister à la poussière, aux déversements ou aux éclaboussures grâce à son imperméabilité IPX6. Il peut donc être utilisé dans des environnements poussiéreux et humides sans risque de dommages.

Équipé d'une batterie qui garantit jusqu'à 24 h d'autonomie, le Bang SE est également doté d'une fonction de chargeur portatif pour les appareils mobiles. De plus, l'appairage stéréo en fait un excellent choix pour un système audio maison, offrant un champ sonore plus puissant et plus vaste.

Le haut-parleur portatif Bang SE de 40W est maintenant disponible : vous pouvez obtenir un rabais pour les inscriptions de première heure sur le site Web de Tronsmart . Pour de plus amples renseignements et la liste complète des haut-parleurs, visitez la page des produits de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965386/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpg

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ella Gao, [email protected], +86-15773233196