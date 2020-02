Troisième Forum stratégique sur l'intelligence artificielle : le défi est maintenant d'accroître le nombre de PME qui investissent dans le développement de solutions en IA pour accroître leur compétitivité

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier la troisième édition de son Forum stratégique sur l'intelligence artificielle, qui a réuni 750 participants au Palais des congrès de Montréal. Fort du succès des deux forum précédents, qui avaient mis l'accent sur les facteurs de succès du développement de l'écosystème montréalais en intelligence artificielle (IA), ce troisième forum avait pour objectif d'inciter les entreprises de taille moyenne à entreprendre ce virage technologique et de déterminer les stratégies qui permettent d'implanter l'IA avec succès.

« Les hubs d'innovation, qui ont ciblé l'immense potentiel de l'intelligence artificielle, se sont multipliés depuis quelques années. Le défi pour Montréal est de continuer de renforcer son expertise de classe mondiale dans le secteur. Plusieurs grandes entreprises ont déjà investi des ressources financières et humaines considérables dans le développement de nouveaux processus basés sur l'IA en s'appuyant sur l'expertise de joueurs locaux de premier plan. Il nous faut maintenant déterminer comment les PME peuvent détecter les possibilités que peut représenter l'IA et collaborer avec les centres de recherche et les entreprises de services en IA pour avancer plus rapidement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un écosystème montréalais fort au service des entreprises

« La concurrence internationale est très forte et les défis sont nombreux. L'élément le plus déterminant pour l'avenir de notre écosystème demeure le développement de talents exceptionnels ici et l'attraction d'experts internationaux qui viendront renforcer les équipes. Les échanges lors du Forum ont permis de dégager quelques pistes de solution, notamment celle de poursuivre le positionnement de l'écosystème montréalais en IA et de développer sa notoriété à l'international. L'un des éléments distinctifs les plus puissants est la profondeur de l'analyse des enjeux en matière d'éthique et de développement responsable de l'IA. L'écosystème montréalais doit demeurer ambitieux et continuer de réunir des partenaires aux expertises complémentaires. Le succès de l'IA dépend non seulement d'experts en technologie et en informatique, mais également en sociologie, en philosophie et dans d'autres domaines des sciences sociales », a ajouté M. Leblanc.

L'implantation de l'IA en entreprise : marche à suivre

« L'intégration de l'IA touchera tous les secteurs de notre économie. Déjà, plusieurs fleurons du Québec comme Vidéotron, Hydro-Québec et la Banque Nationale du Canada sont pleinement engagés. Le succès de ces démarches repose sur des collaborations avec des laboratoires d'innovation en IA et sur la capacité de développer des solutions adaptées à chaque entreprise. Pour réussir, plusieurs étapes sont requises : encourager la valorisation des données, automatiser leur collecte, investir en cybersécurité, faciliter la prise de décision, former de nouvelles ressources à l'interne, impliquer les employés dans le déploiement de l'IA et avoir une vision de l'investissement à long terme permettant de procéder de façon itérative. Ce mode d'emploi est tout aussi pertinent pour les petites et moyennes entreprises qui amorceront leurs démarches en IA », a poursuivi Michel Leblanc.

L'intelligence artificielle pour bâtir la société et le Québec du futur

« L'intelligence artificielle représente une manne de possibilités pour nos entreprises aujourd'hui et contribuera surtout à bâtir la société de demain. Plusieurs exemples concrets d'application de l'IA pour résoudre de grands défis de société illustrent ce grand bouleversement. Ainsi, des solutions en IA peuvent déjà contribuer à faire une veille de l'environnement pour permettre aux entreprises émettrices de gaz à effet de serre d'être plus proactives dans la gestion de leurs émissions, ou encore pour établir des diagnostics plus précis dans le secteur de la santé. D'autres ont pour but d'optimiser la prestation de services publics dans les municipalités. En culture, l'IA permet aux artistes de se concentrer davantage sur le processus créatif. L'éventail des possibilités est fascinant », a mentionné M. Leblanc.

« Pierre Boivin, qui préside le conseil d'administration de Mila, a conclu l'événement en insistant sur l'importance de la mobilisation de l'écosystème à travers le Forum IA.Québec, qui vient renforcer le positionnement de Montréal dans le domaine. Le Forum IA.Québec devrait contribuer à relever le défi d'élargir le nombre d'entreprises actives en IA et décidées à en profiter pour accroître leur compétitivité », a conclu Michel Leblanc.

