Troisième édition de l'initiative sur l'internationalisation : les talents, les investissements et le commerce, vecteurs d'une économie connectée et ouverte sur le monde

MONTRÉAL, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec International ont tenu aujourd'hui leur événement « Recruter à l'international : une solution aux enjeux de main-d'œuvre à la portée de toutes les entreprises ». L'événement complète la troisième édition de l'initiative sur l'internationalisation et fait suite au Rendez-Vous (RDV) stratégique « Pour une économie ouverte sur le monde : talents, investissements et commerce », qui s'est déroulé au Palais des congrès de Montréal le 14 juin dernier.

La troisième édition de cette initiative conjointe sur l'internationalisation a rassemblé plus de 700 participants pour discuter des stratégies à mettre de l'avant afin d'appuyer nos entreprises dans l'accès aux marchés internationaux et d'assurer la reprise de leurs activités internationales. Le RDV du 14 juin s'est déroulé avec la participation vidéo de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et en présence de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et de Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial et du design. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

L'événement d'aujourd'hui abordait spécifiquement les moyens à la disposition des entreprises pour propulser le recrutement de talents à l'international.

« Le succès de la relance de nos entreprises dépendra de leur capacité à s'internationaliser. Alors que les frontières s'ouvrent peu à peu et que le monde entier se déconfine graduellement, l'ampleur des flux de talents, de données, de marchandises et de capitaux est au cœur de la croissance de nos entreprises et représente un tremplin pour propulser la relance économique. Depuis plusieurs années déjà, la Chambre est fière de pouvoir compter sur les expertises reconnues de Montréal International et d'Investissement Québec International pour promouvoir le Grand Montréal et le Québec sur la scène internationale. Cette année bien particulière ne fait pas exception et la mobilisation de tous les acteurs est nécessaire pour renforcer la connectivité et l'attractivité de la métropole auprès des investisseurs et des talents étrangers et lui permettre de retrouver l'élan qui la caractérisait avant la pandémie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« De nombreux défis persistent, notamment en matière de main-d'œuvre, et ce virage vers l'international représente une solution de choix pour permettre aux entreprises de combler leurs besoins et d'assurer la pleine reprise de leurs activités grâce à l'immigration. Notre initiative sur l'internationalisation, qui a proposé un salon virtuel destiné à mettre en relation des candidats avec des employeurs potentiels, joue pleinement ce rôle, et nous espérons que tous les participants y auront trouvé des outils supplémentaires pour faciliter et optimiser leur passage à l'international », a poursuivi Michel Leblanc.

« Au fil des ans, nous avons réussi à bâtir des écosystèmes forts et à créer des emplois de qualité dans le Grand Montréal en misant notamment sur notre rayonnement à l'international. Cette stratégie est d'autant plus pertinente aujourd'hui, alors que des travailleurs internationaux qualifiés viennent enrichir notre bassin de talents et répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises locales. Notre ouverture sur le monde a transformé notre économie et permettra de jeter les bases d'une relance réussie », a ajouté Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« Pour poursuivre leur croissance et assurer leur pérennité, les entreprises d'ici doivent se tourner vers les marchés internationaux. En misant sur l'innovation, elles se donnent les outils pour se tailler une place de choix sur l'échiquier mondial. En participant activement à la discussion, nous sommes fiers de contribuer à un écosystème fort; nous souhaitons que les thématiques abordées aujourd'hui servent de levier et de guide pour les démarches d'internationalisation des entreprises », a affirmé Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec international.

« La réalité du marché du travail change et évolue, particulièrement ces derniers mois, au cours desquels les entreprises ont dû faire preuve d'une grande agilité et de beaucoup résilience pour s'ajuster aux nouveaux besoins de leurs écosystèmes respectifs. Nos entrepreneurs doivent composer aujourd'hui avec un marché en constante évolution pour assurer leur compétitivité et leur productivité. Ils doivent également attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée et polyvalente qui aura la capacité de s'adapter aux différents modèles d'affaires, notamment par le rehaussement des compétences. Dans ce contexte, il est primordial de favoriser des moments de rencontre entre les acteurs du milieu pour discuter des enjeux et mettre de l'avant des solutions pour relever les défis liés aux ressources humaines. Je suis fier que mon ministère ait soutenu, grâce à une aide financière de 30 000 $, la troisième édition de ce grand rendez-vous stratégique, visant à mieux soutenir et accompagner nos entreprises pour assurer leur rayonnement ici comme à l'international », a conclu M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

