Troisième appel à projets de Climat municipalités : Québec finance les projets innovants de lutte contre les changements climatiques des organismes municipaux

QUÉBEC, le 12 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a lancé le troisième appel à projets du programme Climat municipalités - Phase 2 (CM-2), ce mardi, lors de son passage au Salon des technologies environnementales du Québec. Doté d'un budget total de 40 M$, le programme soutient les organismes municipaux du Québec dans leurs efforts pour lutter contre les changements climatiques.

Ce troisième et dernier appel à projets s'inscrit dans le volet 2 du programme. Il offre donc du financement pour la réalisation de projets pilotes permettant aux organismes municipaux de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de s'adapter aux impacts grandissants des changements climatiques. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser l'émergence de nouvelles solutions qui pourront ensuite être reprises par un maximum de municipalités, de manière à faire progresser la lutte contre les changements climatiques à travers le Québec.

Les organismes municipaux intéressés ont jusqu'au 10 juillet 2020 pour soumettre leur demande de financement.

« Développer le transport collectif, revoir l'aménagement de nos milieux de vie, repenser nos infrastructures en fonction du climat changeant, protéger nos milieux naturels : il y a beaucoup à faire pour nous adapter aux changements climatiques et réduire nos émissions de GES. Dans ce contexte, le gouvernement a besoin de l'apport et de l'étroite collaboration des municipalités, qui sont au cœur de la vie quotidienne des Québécoises et des Québécois. Je suis donc très heureux de lancer ce nouvel appel à projets, qui permettra aux organismes municipaux de mettre sur pied des projets concrets de lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Le volet 1 du programme CM-2 est doté d'un budget total de 5 M$. Il soutient la préparation de projets par la réalisation d'études de faisabilité ou d'analyses coûts-avantages. L'aide financière allouée est d'un maximum de 50 000 $ par projet. Les organismes municipaux peuvent soumettre leur dossier en tout temps. À ce jour, 15 projets d'études et d'analyses coûts-avantages ont été retenus dans le cadre de ce volet.

Le volet 2, doté d'un budget total de 35 M$, soutient la réalisation de projets pilotes visant à expérimenter des solutions techniques (infrastructures vertes, aménagements résilients ou technologies vertes) ou sociales (incluant les acteurs du milieu dans la recherche de solutions). L'aide financière allouée est d'un maximum de 1 M$ par projet. Les organismes municipaux doivent soumettre leur demande d'aide financière au cours de ce dernier appel à projets. Douze organismes municipaux ont été sélectionnés dans le cadre du deuxième appel à projets du volet 2, qui s'est déroulé du 25 mars au 20 septembre 2019.

Climat municipalités - Phase 2 est financé par le Fonds vert dans le cadre de la priorité 2 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020), qui vise à soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs initiatives de réduction des émissions de GES, d'adaptation aux changements climatiques et d'aménagement durable du territoire.

Le programme se terminera le 31 décembre 2020.

Pour obtenir plus d'information sur le programme Climat municipalités - Phase 2 et sur les projets sélectionnés : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm

