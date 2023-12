Trois services de la restauration s'attaquent aux GES de leurs menus

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le CHU Sainte-Justine, Lola Rosa et Arhoma participent depuis près d'un an au projet pilote Climat en Chef - Restauration afin de réduire l'empreinte carbone de leurs menus. Grâce à l'application web et l'accompagnement développés par l'organisme de bienfaisance ERN, ils peuvent estimer l'empreinte carbone de leurs recettes et identifier les leviers afin de réduire les gaz à effet de serre (GES) de leur offre alimentaire, leurs approvisionnements et leurs ventes.

« L'alimentation, 1/3 des GES mondiaux, représente un levier considérable pour lutter contre les changements climatiques. Les résultats du projet pilote confirment l'intérêt d'une telle solution, que nous souhaitons démocratiser, en soutien à la transition socio-écologique. Nous poursuivrons l'année prochaine avec une démonstration en situation réelle auprès d'une quinzaine de services de la restauration engagés dans la transition socio-écologique » souligne Jean-Christophe Mortreux, directeur d'ERN

Près de 1000 recettes estimées

L'empreinte carbone de près de 1000 recettes a été estimée pour le CHU Sainte-Justine, Lola Rosa et Arhoma. « Nous travaillons fort depuis des années afin d'améliorer l'empreinte écologique de notre offre. L'application Climat en Chef - Restauration nous a permis de confirmer que les efforts engagés jusqu'ici vont dans la bonne direction et nous encourage à aller encore plus loin. Maintenant, nous voyons très clairement les actions à accomplir afin de poursuivre et d'améliorer notre démarche », s'enthousiasme Charlie-Anne Normand, spécialiste en procédés administratifs en nutrition au CHU Sainte-Justine.

Des entités qui ont végétalisé leur offre peuvent enfin valoriser et sensibiliser leur clientèle engagée. « Cet outil permet aux restaurateurs et aux consommateurs de réaliser l'impact de leurs habitudes alimentaires sur l'environnement. Ils peuvent ainsi faire des choix réfléchis et assumés qui contribueront à la lutte contre le changement climatique », affirme Eric Bieunais, propriétaire de Lola Rosa.

Mobiliser la clientèle

L'information obtenue en analysant les menus sert également la clientèle qui, conscientisée, peut faire des choix plus éclairés. Outillées de l'application web, les organisations peuvent évaluer l'efficacité de leurs campagnes de sensibilisation destinées à mobiliser leur clientèle et réduire l'empreinte carbone des ventes. « Nous testerons différentes stratégies de communication auprès de notre clientèle afin de promouvoir nos produits ayant l'empreinte la plus faible. L'application nous permettra très rapidement de se rendre compte du gain que cela représente », se réjouit Ariane Beaumont, copropriétaire du Groupe Arhoma.

Avec le soutien de Montréal - Métropole en santé, ce projet pilote intègre également un projet de recherche sur l'architecture de choix pour encourager l'adoption de décisions alimentaires à plus faible empreinte carbone. « Le projet pilote nous donne une occasion inédite de développer des stratégies de mobilisation efficaces auprès de trois clientèles types afin de diminuer l'impact alimentaire sur le climat. Ces apprentissages pourront être répliqués à plus grande échelle », précise Ghina El Haffar, chercheuse postdoctorale au Centre McGill de convergence de la santé et de l'économie (MCCHE).

