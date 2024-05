LA MALBAIE, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Loto-Québec est heureuse de présenter Charlevoix fait son ComediHa!, un événement qui animera le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix cet été à compter du 15 août et jusqu'au 1er septembre. Grâce à un partenariat avec ComediHa!, Loto-Québec offre un festival de trois grandes fins de semaine d'activités gratuites aux résidents de la région et aux visiteurs.

Une programmation hilarante au Ha!ngar

Élément central des festivités, le Ha!ngar ComediHa!, une salle de spectacle de type cabaret, ouvrira gratuitement ses portes du jeudi au dimanche pour offrir des soirées tout en humour. Les samedis, de grands noms se produiront sur scène lors des shows mystères. Seront aussi au programme des spectacles de cabaret ComediHa! Club, les jeudis et vendredis, et des gong show, les dimanches.

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site www.charlevoixfaitsoncomediha.com.

Un village forain signé ComediHa!

Le site déjà enchanteur du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix se transformera quant à lui en un village forain signé ComediHa!. Ce lieu de rassemblement festif et ludique, pour toute la famille, sera le parfait point de départ des soirées estivales. Les visiteurs pourront se promener dans l'ambiance magique des guirlandes de lanternes, grignoter à l'un des camions de cuisine de rue et se laisser prendre au jeu par l'une des animations qui rappellent les classiques des fêtes foraines.

Citations

« Loto-Québec est très heureuse de proposer cet été encore une programmation rassembleuse et divertissante sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Nous invitons les résidents de la région à profiter des activités gratuites du grand village forain créé spécialement pour l'occasion. Les nombreux visiteurs de l'extérieur sont également les bienvenus! Nous remercions l'équipe de ComediHa! pour son enthousiasme à offrir une programmation de grande qualité dans Charlevoix », mentionne Pierre Maltais, directeur général du Casino de Charlevoix.

« Nous sommes ravis de lancer Charlevoix fait son ComediHa! grâce à Loto-Québec et en collaboration avec les talentueux intervenants de la région. C'est avec joie que nous invitons les visiteurs et les résidents de La Malbaie à partager des éclats de rire mémorables. À l'aube de notre 25e anniversaire, c'est un véritable honneur de semer du bonheur et d'offrir des moments de détente à tous. Préparez-vous à rire à pleines dents! » ajoute Sylvain Parent-Bédard, président et directeur général de ComediHa!

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Source : Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]