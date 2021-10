Trois-Rivières s'impose comme ville entrepreneuriale

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Plus de 2,34 milliards $ en investissements, 1009 projets d'affaires réalisés, 5541 emplois créés ou maintenus, Trois-Rivières s'est plus que jamais imposée comme une ville entrepreneuriale au cours des cinq dernières années. Dans le cadre de son assemblée publique annuelle, l'équipe d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières a fait le bilan ce matin de sa Stratégie d'accélération du développement économique 2016-2020, dont le déploiement a connu un immense succès.

Les différents indicateurs économiques sont d'ailleurs très positifs, confirme le directeur général de l'organisation, Mario De Tilly, alors que la ville a vu sa population s'accroître, tout comme le nombre de citoyens au travail, qui a augmenté de 3000 entre 2016 et 2020. Le taux de chômage a aussi diminué de 7,1 % à 5 %. De son côté, le nombre de prestataires de l'aide sociale est passé de 15 200 en 2015 à 11 200 cette année.

Un quartier technologique au centre-ville

Parmi les mesures phares du Plan stratégique 2016-2020, on retrouvait la mise en place d'un quartier technologique au centre-ville, qui s'est réalisée avec la création du district entrepreneurial innovant Halo Trois-Rivières, en 2018. Deux nouveaux programmes d'aide financière ont été créés pour soutenir les entreprises innovantes, soit Mon virage numérique et le Fonds innovation. Un quartier général a également été aménagé en plein cœur du district afin de faciliter la tenue d'événements et stimuler une culture d'innovation à Trois-Rivières. Plusieurs projets verront bientôt le jour dans le district, dont le Centre d'innovation agroalimentaire l'Ouvrage et le nouveau centre de recherche de l'UQTR.

Une stratégie immobilière citée partout au Québec

M. De Tilly a profité de l'occasion pour faire une mise à jour de la Stratégie de développement immobilier de son organisation, une mesure phare du plan stratégique 2016-2020. Depuis 5 ans, le nombre de bâtiments dans le portefeuille est passé de 5 à 15. Au total, 75 entreprises employant plus de 550 personnes sont aujourd'hui hébergées dans les immeubles appartenant à IDE Trois-Rivières. « Notre stratégie attire l'attention un peu partout au Québec, puisqu'elle est extrêmement innovante. Plusieurs villes et MRC ont communiqué avec moi pour en savoir plus sur notre modèle, qui consiste à récupérer des friches pour les transformer en espaces clés en main pour des entreprises manufacturières », affirme M. De Tilly.

Des initiatives en développement durable

Par ailleurs, M. De Tilly est fier des initiatives mises de l'avant au cours des dernières années en développement durable. Il cite entre autres la mise en place du Fonds éclore et du marché volontaire du carbone, l'Airport Carbon Accreditation à l'aéroport et l'ajout de bilans social et environnemental aux promoteurs intéressés à s'installer dans les parcs industriels. Le créneau des technologies environnementales connaît également une croissance marquée sur le territoire, avec plusieurs entreprises innovantes qui se démarquent à l'international, comme Solucan, Ingenext et Biotechnologies Ulysse.

Du côté de l'aéroport de Trois-Rivières, le projet d'agrandissement de l'aérogare sur lequel travaille l'équipe d'IDE Trois-Rivières depuis plusieurs années a pris la voie rapide l'été dernier, alors que les différents paliers de gouvernement ont confirmé leur aide financière. Les travaux devraient débuter en 2022, pour une ouverture en 2023.

