MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Avec une température qui se refroidit et des jours qui s'assombrissent, qui ne rêve pas de se rassasier de plats chauds et réconfortants ? Amateurs de fromage, préparez-vous pour une soirée douillette à la maison grâce à ces trois recettes à base de fromages européens AOP Montasio, Asiago Stagionato et Grana Padano.

Le macaroni au fromage, un favori de tous les temps

Cuisiner un macaroni au fromage onctueux, vêtu de notre chandail en laine préféré : telle est la définition du bonheur et de la satisfaction. Ce plat fait à base de fromage Montasio AOP est un véritable régal et vous rendra certainement un brin nostalgique. Servi avec une salade de roquette fraîche ou un accompagnement de brocoli rôti, c'est la recette d'automne parfaite avec une touche santé.

Le Montasio AOP est un fromage traditionnel qui provient des régions du Frioul-Vénétie Julienne et de la Vénétie, en Italie. Sa saveur et sa texture émerveillent les amoureux de fromage depuis plus de 800 ans.



Qu'il soit frais, semi-affiné ou affiné, le Montasio AOP rehaussera sans aucun doute votre recette de macaroni au fromage. Après tout, l'automne est la période de l'année pour manger des pâtes sans culpabilité!

Un grilled cheese, l'ultime source de réconfort

Rien de mieux qu'un grilled cheese fondant pour faire face aux premiers flocons de neige. Transformez ce simple lunch en chef-d'œuvre culinaire avec de l'Asiago Stagionato AOP! Ce fromage ferme mi-gras est très apprécié pour son caractère unique et sa saveur distinctive. Doux ou prononcé, il est un véritable délice !

Un conseil pour rendre votre sandwich encore plus divin : mariez le fromage Asiago AOP à des condiments sucrés. Des chutneys, des confitures, des fruits frais ainsi que du pain au levain complèteront à merveille le caractère plus salé du fromage. Avec un peu plus de temps à la maison, pourquoi même ne pas relever le défi de faire son propre pain ?

Beignets au fromage, votre nouvelle bouchée festive

Êtes-vous à la recherche d'une recette pour impressionner ? Faites avec du Grana Padano AOP râpé et vieilli 16 mois, ces beignets au fromage et à la muscade deviendront votre collation ou votre accompagnement préféré. La recette nécessite seulement des ingrédients de base et se prépare en quelques minutes.

Produit directement dans la région de la plaine du Pô dans le nord de l'Italie, le Grana Padano AOP est un délice européen reconnu mondialement. Avec ses arômes parfumés et sa saveur persistante, les amateurs de fromage n'en auront jamais assez !



Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire une soupe pour accompagner ces bouchées au fromage ? S'il vous reste une courge musquée sur votre comptoir, un potage d'automne bien relevé est un excellent accord.

Trouvez la recette ici et assurez-vous de l'ajouter à vos favoris.

Nul doute que ces idées sauront combler vos envies de fromage, mais aussi vous apporter le réconfort nécessaire en cette saison de cocooning. Apportez une touche d'Europe dans votre cuisine cet automne avec les fromages AOP. Ils expriment le savoir-faire des producteurs italiens, transmis de génération en génération, et ils sauront vous faire voyager.

Pour des idées de recettes supplémentaires, visitez www.aop-agriform-cheese.com/fr/.

