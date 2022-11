Trois prestigieux prix remis à des infirmières

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Des infirmières d'exception ont été honorées devant leurs pairs plus tôt cette semaine. L'expertise, l'innovation et le dépassement étaient à l'honneur avec la remise de trois prix lors de l'Assemblée générale annuelle et du Congrès de l' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

L'Insigne du mérite décerné à une infirmière visionnaire

Sylvie Dubois s'est démarquée tout au long de sa carrière grâce à son engagement dynamique, son leadership stratégique et son talent de mobilisatrice. L'Insigne du mérite 2022, la plus haute distinction de l'OIIQ, rend hommage à une infirmière ou un infirmier dont la carrière émérite a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession.

Dans les milieux où elle a exercé, notamment au ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de directrice nationale des soins et services infirmiers, Sylvie Dubois a apporté d'importantes transformations aux retombées positives. Aujourd'hui doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, elle a fait progresser de nombreux dossiers stratégiques cruciaux pour l'accessibilité et la qualité des soins, comme le droit récemment reconnu des infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) de poser un diagnostic.

L'Innovation infirmière pour une meilleure surveillance des usagers

Le Grand prix du concours Innovation infirmière Banque Nationale 2022 a été décerné à l'équipe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) pour son projet « Recours à la surveillance accrue des usagers - Pour une pratique efficiente, sécuritaire et respectueuse ». Proposé par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec et porté par une équipe de six infirmières, ce projet a pour objectif de diminuer les effets indésirables de la surutilisation de la surveillance constante.

Au-delà des bénéfices pour les usagers, ce projet innovant permet aux infirmières et infirmiers d'accroître leur autonomie décisionnelle et d'occuper pleinement leur champ d'exercice en mettant de l'avant leur compétence d'évaluation ainsi que leur capacité à déterminer un plan d'intervention qui sera réalisé en interdisciplinarité. Vite étendu à l'ensemble des directions cliniques du CIUSSSCN en raison de ses résultats probants et impressionnants, il a permis d'utiliser les ressources humaines au bénéfice d'un plus grand nombre d'usagers en raison de la baisse rapide et marquée de l'utilisation de la surveillance constante.

Les dix lauréats régionaux au concours Innovation infirmière Banque Nationale 2022 ont pu présenter à leurs pairs leurs projets novateurs lors du Congrès de l'OIIQ.

Le Mérite du CIQ remis à une infirmière impliquée

Julie Poirier est une IPS en soins de première ligne reconnue pour son expertise clinique, de même que son implication et sa contribution exceptionnelles auprès de l'OIIQ, grâce à son soutien envers la relève infirmière et les ordres régionaux. Elle a reçu le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour son apport au service de sa profession et de son ordre professionnel.

Actuellement présidente de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches et présidente du Conseil des sections de l'OIIQ, Julie Poirier contribue activement à soutenir les ordres régionaux dans leurs divers mandats. Elle a aussi présidé le Comité jeunesse provincial.

