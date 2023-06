TROIS ORGANISMES MONTRÉALAIS S'UNISSENT POUR CONTRER L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AVEC UN PROJET NOVATEUR DE PRODUCTION AGRICOLE

Le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert produiront cette saison 53 tonnes de légumes qui seront ensuite distribués par Moisson Montréal aux personnes dans le besoin

MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que Moisson Montréal annonce un tout nouveau partenariat avec le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert visant à contrer plus efficacement l'insécurité alimentaire et mieux desservir les gens dans le besoin. Dans le cadre de ce projet agricole novateur, le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert s'engagent cette saison à cultiver un total de 53 tonnes de légumes biologiques qui seront ensuite distribuées gratuitement par Moisson Montréal. Cette initiative est également possible grâce à un soutien financier de 25 000 $ du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Tout au long de l'année, les trois organismes montréalais œuvreront ensemble pour concrétiser ce projet d'innovation sociale misant sur la production ultra-locale de légumes sains et nutritifs et la complémentarité de leurs compétences. Chacune des organisations apportera son expertise et travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre un seul et même objectif : créer un effet de levier qui permettra de distribuer à plus de 300 organismes des produits de saison de bonne qualité, frais, locaux et de surcroît biologiques.

Des partenaires solidaires envers leur communauté

Étant tous deux des organismes à mission sociale ayant accès à des terres arables, le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert œuvrent en agriculture urbaine à grand volume.

Cette année, le Regroupement Partage produira près de 11 tonnes (11 000 kg) de légumes pour Moisson Montréal. Rassemblant les acteurs de tous les milieux autour de la lutte contre la pauvreté, l'organisation a développé au cours des 25 dernières années une expertise qui en fait aujourd'hui l'un des principaux chefs de file en sécurité alimentaire. À ce titre, le Regroupement Partage déploie, depuis 2015, son projet d'agriculture biologique périurbaine baptisé « Cultiver l'Espoir ». En collaboration avec la ferme urbaine D3-Pierres, cinq variétés de légumes racines biologiques sont cultivées sur une superficie de 3,5 hectares de terres agricoles appartenant à la ville de Montréal. L'an dernier, ce sont plus de 55 tonnes de légumes (550 000 portions) qui ont ainsi été produites et redistribuées gratuitement aux banques alimentaires montréalaises, ce qui a permis de desservir 82 000 personnes.

De son côté, Groupe Pro-Vert procédera cette saison à l'ajout de 3 hectares supplémentaires à ses installations de Mascouche afin de remettre 42 tonnes (42 000 kg) de légumes à Moisson Montréal. Bien implantée dans le Grand Montréal depuis 1996, l'organisation spécialisée en éducation environnementale œuvre en agriculture, revitalisation et économie circulaire, ce qui lui permet de rejoindre plus de 250 000 personnes par an avec ses projets de gestion des écocentres, de jardins collectifs et solidaires, de verdissement et de dépollution. Comme fermier biologique, Groupe Pro-Vert exploite plus de 6 hectares de terres solidaires à Montréal et Mascouche dans le but de fournir des aliments frais aux personnes en situation de pauvreté.

Moisson Montréal, un organisme qui change des vies depuis près de 40 ans

Depuis 1984, Moisson Montréal veille à soulager l'insécurité alimentaire des Montréalais et Montréalaises à travers un réseau de plus de 300 organismes accrédités. Sa mission est d'autant plus essentielle alors que les besoins sont sans cesse grandissants dans un contexte où le visage de la faim a considérablement changé. Il est en effet désormais courant de rencontrer des ainés, des étudiants ou encore des familles dont les deux parents occupent des emplois qui doivent avoir recours à de l'aide alimentaire.

À elle seule, Moisson Montréal ne peut toutefois enrayer le défi de l'insécurité alimentaire dans la métropole, son rôle étant d'abord d'atténuer ses effets et de faire une différence auprès des organismes qui, eux, travaillent en première ligne. Des projets innovants et collaboratifs, comme celui annoncé aujourd'hui, ne peuvent donc que multiplier les retombées et avoir un impact positif pour les citoyens dans le besoin, tout en servant de modèle et d'inspiration pour d'autres organismes actifs partout ailleurs au Québec.

Citations

« L'insécurité alimentaire est un enjeu de société sur lequel il est essentiel d'agir. Je suis donc fière de remettre 25 000 $ à Moisson Montréal pour soutenir le projet de production agricole développé en collaboration avec le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert. Notre gouvernement sera toujours présent pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et encourager les initiatives qui ont des retombées importantes pour les communautés du Québec, comme le partenariat dévoilé aujourd'hui. » - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

« La mise en chantier d'un tel projet d'innovation sociale favorisant la collaboration entre des organisations sensibilisées à la cause de l'insécurité alimentaire constitue une grande première pour Moisson Montréal. S'inscrivant parfaitement dans notre vision et notre mission, ce projet permettra d'assurer une certaine sécurité au niveau des approvisionnements en légumes, et ce, de façon durable. Depuis l'automne dernier, nous nous sommes d'ailleurs dotés d'une stratégie d'approvisionnement orientée vers les fruits et les légumes. Celle-ci répond aux recommandations du Guide alimentaire canadien qui conseille d'en consommer une plus grande proportion pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Au nom de toute l'équipe de Moisson Montréal, je tiens à remercier chaleureusement le Regroupement Partage et Groupe Pro-Vert pour leur précieux appui qui fera une différence tangible dans le quotidien de milliers de Montréalais et Montréalaises. » - Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

« Ce nouveau partenariat avec Moisson Montréal nous offre l'opportunité unique de déployer encore davantage notre projet d'agriculture biologique Cultiver l'Espoir et d'en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Afin de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, chaque geste compte. C'est pourquoi nous avons décidé sans hésiter de nous rallier à cette initiative portée par des partenaires engagés envers une cause qui touche une part de plus en plus importante de la population, au moment où l'inflation et la hausse du coût de la vie frappent de plein fouet les ménages les plus vulnérables. » - Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

« Le Groupe Pro-Vert s'engage avec une passion inébranlable pour garantir une nourriture saine et durable pour tous. Nous sommes fort enthousiasmés par ce partenariat avec Moisson Montréal et le Regroupement Partage. Il nous offre une occasion inestimable de renforcer notre engagement pour l'agriculture biologique tout en élargissant notre portée touchant encore plus de personnes dans le besoin. En ces temps de hausse du coût de la vie, il est plus important que jamais de veiller à ce que chaque personne ait accès à une nourriture saine et nutritive. Ce projet est un pas de géant dans cette direction et nous sommes honorés de faire partie de cette innovation sociale. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et aider à combattre l'insécurité alimentaire. » - Nicole Bastien, directrice générale du Groupe Pro-Vert.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. L'organisme a pour mission d'assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire : avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. En 2022, Moisson Montréal a été nommé parmi le Charity Intelligence 2022 Top 100 Rated Charities (les 100 organismes les mieux notés au Canada en termes de transparence, responsabilité, efficience et impact). Moisson Montréal a remis en 2021-2022 plus de 18 millions de kilogrammes de denrées au grand réseau d'entraide, incluant 303 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à plus de 898 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

À propos du Regroupement Partage

Si l'expertise du Regroupement Partage repose principalement sur la mise en place de solutions concrètes en sécurité alimentaire, sa force réside aussi dans le fait de rassembler les acteurs de tous les milieux autour de la lutte contre la pauvreté. Au fil des 25 dernières années, le Regroupement Partage a développé une expertise et une crédibilité qui font aujourd'hui de lui un des principaux chefs de file en sécurité alimentaire. Son grand professionnalisme, son sens de l'analyse et ses projets novateurs en font un acteur clé dans la lutte à la pauvreté à Montréal et inspire d'autres communautés. Le Regroupement Partage travaille à l'avancement et au développement de solutions durables en sécurité alimentaire. Il déploie les Magasins-Partage de l'Opération Sac à Dos et de Noël sur le territoire de l'île de Montréal et soutient les organisations locales qui les organisent. Un Magasin-Partage se veut une alternative au traditionnel dépannage alimentaire et une porte d'entrée dans un réseau d'entraide. À travers ses trois programmes, soit l'Opération Sac à Dos, le Magasin-Partage et Cultiver l'Espoir, le Regroupement Partage aide les communautés à développer une solidarité.

À propos du Groupe Pro-Vert

Bien implanté depuis 1996, Groupe Pro-Vert (GPV), anciennement Pro-Vert Sud-Ouest, est une organisation en éducation environnementale œuvrant en agriculture, revitalisation et économie circulaire qui compte près de 80 employé·e·s. et mobilise 1 000 bénévoles par année. Touchant directement plus de 250 000 personnes par an, nos projets de gestion des écocentres, de jardins collectifs et solidaires, de verdissement et de dépollution, encouragent la transition écologique et la résilience des communautés du Grand Montréal dans une amélioration de leur santé et du cadre de vie. L'organisme s'applique à développer la résilience du système alimentaire montréalais à travers des projets de production et d'éducation en agriculture ciblant entre autres des personnes vulnérables, des jeunes et des aînés. Comme fermier biologique, GPV détient plus de 6 hectares de terres solidaires, des infrastructures et du matériel agraire à Montréal et Mascouche dont la finalité est de nourrir les personnes en situation de pauvreté.

