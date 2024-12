Trois organisations en prévention et gestion de la santé et sécurité du travail s'unissent !

Action SST, Équipe SST et Novo se regroupent

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Trois équipes d'experts en matière de santé et sécurité au travail, Action SST, Équipe SST et Novo unissent leurs forces afin d'offrir des services complémentaires pour assurer aux travailleurs québécois des milieux de travail sains et sécuritaires, tout en misant sur la prévention et la bonne gestion.

Fort de l'expertise de chacune des trois parties, le nouveau regroupement comptera près de 400 experts et expertes passionnés par la SST et touchera tous les secteurs d'activités, mettant ainsi à la disposition de leur clientèle un large éventail de services.

De gauche à droite: René Boivin, Président de Novo, Véronique Vincent, Directrice générale d’Action SST et Équipe SST, Éric Latulippe, Directeur général de Novo, Stéphane Dion, Président d’Action SST et Équipe SST. (Groupe CNW/Action SST)

L'alliance entre Action SST, Équipe SST et Novo s'est faite naturellement, puisque toutes trois partagent des valeurs communes et un même objectif, faire de la prévention des accidents du travail une priorité au Québec.

Les synergies sont facilement identifiables. Un but commun, offrir à la clientèle des services de prévention dans tous les secteurs d'activité, en passant par les chantiers de construction, la gestion actuarielle des régimes rétrospectifs, la gestion des mutuelles de prévention, la gestion des lésions professionnelles, les services juridiques, la formation, la santé et le mieux-être, jusqu'à la gestion des ressources humaines.

M. Stéphane Dion, président des groupes Action SST et Équipe SST voit dans cette alliance l'occasion d'offrir des solutions clés en main aux entreprises. « Avec l'ajout de la force de Novo, nous passons définitivement à l'étape supérieure en matière de santé et sécurité au travail, en desservant tous les secteurs d'activité. Je ne peux que me réjouir de cette union, qui vient compléter notre gamme de services et qui apporte le savoir-faire d'une équipe d'experts qui pourra bénéficier autant à nos clients qu'à nos employés. »

« Portés par un esprit de collaboration, nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir notre expertise et nos services afin de renforcer notre position de leader sur le marché. En unissant nos forces, nous sommes convaincus de pouvoir relever tous les défis et saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous. » Ajoute Véronique Vincent, directrice générale d'Action SST et Équipe SST.

« Cette annonce marque une étape cruciale de notre mission, qui consiste à renforcer la sécurité et le bien-être au travail. En regroupant nos forces avec Action SST et Équipe SST, nous devenons le leader québécois dans le domaine », explique René Boivin, président de Novo.

« C'est ensemble que nous pouvons aller plus loin ! Nous sommes donc ravis de combiner nos expertises, pour répondre aux défis actuels et futurs de la santé et sécurité au travail. C'est un secteur en constante évolution et notre nouvelle équipe est renforcée au bénéfice de nos clients », ajoute Éric Latulippe, directeur général de Novo.

Cette nouvelle force de frappe est présente un peu partout au Québec, avec des bureaux situés à Québec, Longueuil, Laval et au Saguenay - Lac-St-Jean.

À propos d'Action SST

Action SST, active dans toutes les régions du Québec, offre des services de consultation et d'impartition dans le domaine de la santé et sécurité au travail, en chantier et en usine. Depuis 25 ans, elle se démarque notamment par son approche humaine favorisant la prise en charge ainsi que par son « esprit » de partenariat avec ses clients et les différents intervenants.

À propos d'Équipe SST

Équipe SST se distingue par son expertise en gestion de la santé et sécurité dans le secteur de la construction, en ayant comme mandat premier de supporter, à l'aide de professionnels, les entrepreneurs et maîtres d'œuvre de chantiers. L'entreprise est basée à Saguenay et compte des clients partout au Québec.

À propos de Novo SST

Spécialiste en santé et sécurité du travail depuis 2013, Novo propose des services complets en gestion de mutuelles de prévention, gestion des employeurs au régime rétrospectif, ainsi que des services actuariels, des services juridiques en SST et en droit du travail, un accompagnement en gestion des lésions professionnelles, un éventail de formations pratiques, une plateforme unique de formation en ligne Novo Studio, des services-conseils en ressources humaines, sans oublier l'accès à une application en santé et mieux-être au travail Être en santé.

www.actionsstinc.com

www.equipesst.com

www.novosst.com

