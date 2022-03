Trois nouveaux projets de protection des berges aux Îles-de-la-Madeleine - Votre gouvernement en action pour sécuriser la route 199 face aux aléas naturels

RIMOUSKI, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont heureux d'annoncer des investissements supplémentaires représentant des dizaines de millions de dollars pour les cinq prochaines années afin de réaliser trois nouveaux projets de protection des berges aux Îles-de-la-Madeleine.

Les interventions suivantes permettront d'assurer la pérennité de la route 199, seul lien routier reliant tout l'archipel des îles de la Madeleine :

reconstruction et prolongement des enrochements existants dans le secteur de la jetée du Détroit , puisque ces derniers sont en mauvais état et rendraient le secteur vulnérable si une tempête importante survenait;

, puisque ces derniers sont en mauvais état et rendraient le secteur vulnérable si une tempête importante survenait; protection de la jetée du pont de Grosse-Île (pont Keating), à Grosse-Île , ce qui comprend le renforcement de l'enrochement existant et l'aménagement de brise-lames;

, ce qui comprend le renforcement de l'enrochement existant et l'aménagement de brise-lames; rechargement massif de la plage de la Pointe aux Loups sur 1 km avec 100 000 m3 de sable de dragage provenant du chenal de la Grande Entrée. La route dans ce secteur, particulièrement touché par les tempêtes des dernières années, est menacée à court terme par l'érosion côtière.

Citations

« Une fois de plus, votre gouvernement prouve son engagement à renforcer la résilience du réseau routier face aux aléas naturels. Je suis heureux d'annoncer ces nouvelles sommes qui s'ajoutent à celles déjà investies depuis les dernières tempêtes afin de sécuriser l'axe stratégique qu'est la route 199 pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce de ces trois nouveaux projets de protection des berges est une excellente nouvelle pour les Madeliniennes et Madelinots. Ils contribueront à assurer la mobilité de la population et à garantir la pérennité des infrastructures. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le projet de reconstruction et de prolongement des enrochements existants dans le secteur de la jetée du Détroit est estimé entre 10 M$ et 25 M$. Les travaux sont prévus à l'été 2022.

est estimé entre 10 M$ et 25 M$. Les travaux sont prévus à l'été 2022. Le projet de protection de la jetée du pont de Grosse-Île (pont Keating), à Grosse-Île , sera réalisé en deux phases. La phase 1 des travaux (enrochement) devrait débuter au printemps 2023 et la phase 2 (brise-lames), dans environ cinq ans. Ces interventions sont estimées entre 1 M$ et 5 M$.

, sera réalisé en deux phases. La phase 1 des travaux (enrochement) devrait débuter au printemps 2023 et la phase 2 (brise-lames), dans environ cinq ans. Ces interventions sont estimées entre 1 M$ et 5 M$. Le projet de rechargement massif de la plage de la Pointe aux Loups , dans le secteur des chalets, est estimé entre 10 M$ et 25 M$. Les travaux devraient se dérouler à l'été et à l'automne 2023.

, dans le secteur des chalets, est estimé entre 10 M$ et 25 M$. Les travaux devraient se dérouler à l'été et à l'automne 2023. Tous ces investissements s'ajoutent à la somme de 32 M$ déjà annoncée en lien avec les travaux de protection des berges aux Îles-de-la-Madeleine depuis les tempêtes de 2018 et de 2019. En effet, des interventions importantes ont déjà été effectuées par le Ministère pour sécuriser la route 199 et d'autres sont à venir.

de 2019. En effet, des interventions importantes ont déjà été effectuées par le Ministère pour sécuriser la route 199 et d'autres sont à venir. Le Ministère poursuit son travail de concertation avec le milieu afin d'être le plus transparent et d'informer le mieux possible la population sur les travaux en cours et à venir.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724