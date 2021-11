Trois fromages Perron récoltent la palme au British Empire Cheese Show

SAINT-PRIME, QC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Trois fromages de la Fromagerie Perron ont récemment remporté les premières places à la 94e édition du concours canadien Bristish Empire Cheese Show : le cheddar medium, le cheddar vieilli 2 ans et le fromage suisse.

« Le savoir-faire de notre fromagerie remonte à 1890 et nos artisans fromagers contribuent encore aujourd'hui à faire la renommée de Perron et à concevoir des produits de qualité supérieure, et ce, tant pour les fins palais de concours officiels que pour les amateurs de fromages », affirme Kelly Shipway, vice-présidente principale du domaine agroalimentaire chez Nutrinor.

Le British Empire Cheese Show, organisé par l'Association des fromagers du Centre de l'Ontario, est le plus vieux concours de sa catégorie au Canada. Les juges du concours évaluent chaque fromage pour sa saveur, sa texture, son ouverture, sa couleur et sa finition. Le cheddar medium, le cheddar vieilli 2 ans et le fromage suisse ont remporté les premières places dans leur catégorie respective. C'est la toute première fois que ces fromages sont honorés aux premières positions.

Distribution partout en province

Ces trois fromages primés sont disponibles dans la plupart des Metro, IGA, Adonis, Pasquier, Intermarché, Marché Valmont, Jardin Mobile et Jardin du Mont.

À propos de Fromagerie Perron et de Nutrinor

Fromagerie Perron se distingue depuis 1890 par sa volonté d'offrir à sa clientèle des fromages de la qualité signée Perron. Honorant une tradition d'excellence et perfectionnant les procédés de fabrication depuis plus d'un siècle, la Fromagerie Perron est toujours animée par le désir de créer un cheddar vieilli exceptionnel. Nutrinor a fait l'acquisition de la Fromagerie Perron en 2015.

Réunissant 1075 membres et comptant plus de 900 employés, Nutrinor dispose d'un chiffre d'affaires de près de 527 millions $ et de plus de 208 millions $ d'actifs. Enracinée au Saguenay−Lac-Saint-Jean et implantée dans différentes régions de la province comme la Capitale-Nationale, la Côte-Nord, Lanaudière, la Montérégie et le Nord-du-Québec, Nutrinor est l'une des plus importantes coopératives agroalimentaires du Québec. Elle est présente dans quatre grands secteurs d'activité, soit l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie et les quincailleries. Sa mission : unir nos forces à celles de la terre pour accroître de façon durable la richesse collective.

SOURCE Nutrinor

Renseignements: Elisabeth Gaudreault, Conseillère en communication, [email protected], 418 343-3636 poste 2287