Trois étudiants canadiens de niveau postsecondaire sur quatre affirment que les pressions budgétaires affectent leur bien-être et leur rendement scolaire : Sondage de la TD

Près d'un étudiant sur cinq se sent davantage stressé par l'argent que par les études, tandis que 45 % d'entre eux ont recours à l'IA ou aux médias sociaux pour les aider à prendre des décisions financières.

TORONTO, le 18 août 2026 /CNW/ -- La rentrée scolaire n'apporte pas seulement son lot de nouveaux cours, d'emplois du temps chargés et de routines sur le campus. Un nouveau sondage de la TD révèle que de nombreux étudiants canadiens de niveau postsecondaire abordent cette rentrée scolaire en se sentant accablés par les coûts de la vie quotidienne, préoccupés par des soucis financiers et à la recherche de solutions concrètes pour mieux maîtriser leur situation. Ces résultats soulignent également que de nombreux étudiants se tournent vers l'IA et les médias sociaux pour obtenir des conseils financiers, souvent sans vérifier les renseignements avant de les mettre en pratique.

Voici les principales constatations de ce sondage de la TD

76 % des étudiants de niveau postsecondaire affirment que le stress financier nuit à leur bien-être et à leur rendement scolaire

des étudiants de niveau postsecondaire affirment que le stress financier nuit à leur bien-être et à leur rendement scolaire 20 % des étudiants affirment se sentir davantage stressés par l'argent que par les études

des étudiants affirment se sentir davantage stressés par l'argent que par les études 23 % des étudiants ne savent pas comment établir et respecter un budget

des étudiants ne savent pas comment établir et respecter un budget 45 % des étudiants ont utilisé des outils d'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils ou des renseignements financiers 90 % ont suivi les conseils qui leur ont été donnés, mais seulement 32 % vérifient régulièrement ces conseils avant de les mettre en pratique

des étudiants ont utilisé des outils d'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils ou des renseignements financiers 89 % des étudiants souhaitent en savoir plus sur les placements, des notions de base aux stratégies en passant par les options à petit budget

Le stress financier pèse sur le bien-être des étudiants et leur réussite scolaire

Les préoccupations financières font désormais partie intégrante de l'expérience étudiante de nombreux jeunes Canadiens, et ne se limitent plus aux frais de scolarité et aux manuels scolaires, mais s'étendent également aux décisions de dépenses courantes, aux frais de logement et aux activités sociales.

Ce sondage révèle que presque neuf étudiants sur dix (89 %) ont connu des difficultés financières au cours des trois derniers mois, les principales causes étant notamment :

la capacité de subvenir à ses besoins essentiels, comme l'épicerie et le logement (53 %)

les difficultés budgétaires et les préoccupations liées aux dépenses sociales (41 %)

la gestion de l'endettement, dont les soldes de cartes de crédit et le remboursement des prêts étudiants (35 %)

À ces difficultés s'ajoute un déficit important en littératie financière, près d'un étudiant sur quatre (23 %) reconnaissant ne pas posséder les compétences de bases de la gestion budgétaire.

« Les étudiants d'aujourd'hui sont confrontés aux pressions financières croissantes, de la hausse du coût de la vie aux difficultés liées à la conciliation des études, du travail et de la vie sociale, déclare Joe Moghaizel, vice-président, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Lorsque de nombreux étudiants disent éprouver des difficultés à établir un budget et à le respecter, c'est une indication claire de l'importance de renforcer la confiance financière dès le départ. Les habitudes financières que les étudiants développent pendant leurs études postsecondaires peuvent les aider à gérer les réalités actuelles et jeter les bases de décisions financières plus éclairées bien après l'obtention de leur diplôme. »

Les soucis d'argent n'ont pas seulement un impact sur le portefeuille des étudiants. Ces soucis influencent également comment ils apprennent, se sentent et agissent au quotidien. Plus du trois quarts (76 %) des étudiants interrogés affirment que le stress financier nuit à leur bien-être et à leur rendement scolaire, notamment :

la santé mentale (42 %)

la capacité à se concentrer sur leurs études (31 %)

les résultats scolaires (29 %)

le sommeil (27 %)

Davantage d'étudiants ont recours à l'IA pour obtenir des conseils financiers, mais bon nombre ne vérifient pas les renseignements fournis

Les réponses aux questions d'ordre financier se trouvant de plus en plus souvent en ligne, de nombreux étudiants interrogés se tournent vers les outils d'IA et les médias sociaux pour obtenir des conseils. Cependant, beaucoup d'entre eux suivent ces conseils sans en vérifier l'exactitude ni la source :

45 % des étudiants ont utilisé des outils d'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils ou des renseignements financiers 90 % ont suivi les conseils qui leur ont été donnés, mais seulement 32 % vérifient régulièrement ces conseils avant de les mettre en pratique

des étudiants ont utilisé des outils d'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils ou des renseignements financiers 56 % des étudiants déclarent faire confiance aux conseils financiers qu'ils reçoivent des outils d'IA et sur les médias sociaux

« Il n'est pas surprenant que les étudiants se tournent vers l'IA et les médias sociaux pour obtenir des renseignements financiers, car ces outils sont facilement disponibles et accessibles, déclare Hiren Amin, analyste de marché et formateur chez Placements directs TD. Mais les décisions financières sont personnelles, et un conseil qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Prendre le temps de vérifier l'information, de consulter des sources fiables et de demander conseil peut aider les étudiants à faire des choix plus éclairés et à éviter des erreurs coûteuses. »

Les étudiants souhaitent en apprendre davantage sur les placements, mais des obstacles persistent

Bien que l'intérêt pour les placements soit fort, de nombreux étudiants restent très réticents. Plus de la moitié (53 %) d'entre eux ne font actuellement aucun placement, le manque de connaissances (71 %) et l'anxiété (43 %) apparaissant comme les principaux obstacles.

Parmi les 47 % d'étudiants qui font des placements :

Les CELI arrivent en tête des comptes de placement enregistrés (59 %)

Les actions (33 %), les fonds négociés en bourse (28 %) et les fonds communs de placement (22 %) sont les instruments de placement les plus courants

Parallèlement, les étudiants manifestent une forte envie d'apprendre : 89 % d'entre eux souhaitent en savoir plus sur les placements, qu'il s'agisse des notions de base ou des différentes stratégies et possibilités de placement avec un budget limité.

« Les étudiants ne manquent pas d'intérêt pour les placements. Ce qui leur manque, c'est la confiance nécessaire pour savoir par où commencer, ajoute Hiren Amin. Pour de nombreux jeunes Canadiens, le premier pas est le plus difficile. Les placements ne doivent pas nécessairement se résumer à tout ou rien. Même de petits pas aujourd'hui peuvent aider les étudiants à renforcer leur confiance, à acquérir de bonnes habitudes financières et à progresser vers leurs objectifs futurs. »

Apprenez-en plus sur la façon dont la TD peut aider les étudiants à prendre des décisions financières importantes : https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/solutions/services-bancaires-pour-etudiants

Les meilleurs conseils financiers pour la rentrée scolaire

1. Comment les étudiants peuvent-ils établir un budget s'ils n'en ont jamais fait un auparavant?

Établir un budget n'a pas à être compliqué. Selon ce sondage de la TD, près d'un étudiant sur quatre (23 %) ne sait pas comment établir et gérer un budget personnel, ce qui en fait l'une des lacunes financières les plus courantes mentionnées par les étudiants. Commencez par additionner toutes vos sources de revenus, y compris les revenus provenant d'un emploi à temps partiel, de bourses, de prêts étudiants et de l'aide familiale. Dressez ensuite la liste de vos dépenses et classez-les en deux catégories : les dépenses indispensables, comme les frais de scolarité, le loyer et l'épicerie, et les dépenses discrétionnaires, comme les repas au restaurant et le divertissement. Si vos dépenses dépassent vos revenus, cherchez des moyens de réduire les dépenses non indispensables et revoyez régulièrement votre budget pour vous assurer qu'il reste dans les limites prévues. Les étudiants qui ne savent pas trop par où commencer peuvent utiliser des outils comme le Calculateur de budget étudiant de la TD pour mieux comprendre d'où provient leur argent, où il va et dans quelle mesure leurs dépenses correspondent à leurs objectifs financiers.

2. Pourquoi est-il si important pour les étudiants d'établir un budget en ce moment?

Un budget peut aider les étudiants à comprendre où va leur argent et à prendre des décisions de dépenses plus éclairées. Les résultats du sondage de la TD mettent en évidence les pressions financières croissantes auxquelles sont confrontés les étudiants : 20 % d'entre eux affirment que leurs finances leur causent plus de stress que leurs études, et 53 % des étudiants de la génération Z qui éprouvent des difficultés financières citent les dépenses essentielles, comme l'épicerie et le logement, comme leurs principales préoccupations. Établir un budget permet de donner la priorité aux dépenses essentielles tout en repérant où les dépenses pourraient être revues à la baisse si nécessaire. Le suivi rigoureux des dépenses et la mise en place de petites vérifications régulières peuvent également aider à réduire l'accumulation discrète des coûts tout au long de l'année scolaire.

3. Que peuvent faire les étudiants si leur stress financier nuit à leur bien-être ou à leurs études?

Le stress financier peut sembler insurmontable, mais les étudiants ne sont pas obligés de l'affronter par eux-mêmes. Plus des trois quarts (76 %) des étudiants interrogés affirment que le stress financier nuit à leur bien-être et à leur rendement scolaire, et nombre d'entre eux signalent également des répercussions sur leur santé mentale et leur capacité à se concentrer sur leurs études. Décomposer ses objectifs financiers en étapes plus petites et plus faciles à gérer, établir un budget et se tourner vers des personnes de confiance - qu'il s'agisse de sa famille, de ressources scolaires ou d'un professionnel des finances - peut aider à mieux maîtriser les difficultés financières.

4. Peut-on compter sur l'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils financiers?

L'IA et les médias sociaux peuvent constituer des points de départ utiles pour s'initier à la gestion financière, mais ils ne devraient pas être les seules sources sur lesquelles les étudiants s'appuient. Ce sondage de la TD révèle que 45 % des étudiants ont utilisé des outils d'IA ou les médias sociaux pour obtenir des conseils ou des renseignements financiers. Pourtant, seulement 32 % vérifient régulièrement ces conseils avant de les mettre en pratique. Avant de prendre des décisions financières importantes, prenez le temps de vérifier les renseignements auprès de sources fiables et envisagez de consulter un professionnel des finances qui pourra vous aider à déterminer ce qui s'applique à votre situation personnelle.

5. Comment les étudiants peuvent-ils commencer à investir s'ils n'ont pas beaucoup d'argent?

Commencer modestement est souvent l'une des meilleures façons de se lancer. Si 53 % des étudiants ne font aucun placement actuellement, ce sondage de la TD révèle également un fort désir d'apprendre, 89 % d'entre eux affirmant vouloir mieux comprendre le monde des placements. Les étudiants n'ont pas besoin d'une somme d'argent importante pour se lancer. Des options comme les fractions d'action et les transactions à faible coût, disponibles sur des plateformes comme NégociTitres TD permettent aux investisseurs de commencer avec des montants modestes - parfois à partir d'aussi peu que 1 $. Acquérir des connaissances, comprendre les risques et investir régulièrement, même avec de petits montants, peut contribuer à renforcer la confiance au fil du temps et à adopter de bonnes habitudes à long terme.

6. Quelles sont les possibilités de placement que les étudiants peuvent envisager lorsqu'ils se lancent?

Ce sondage de la TD a révélé que, parmi les étudiants qui effectuent des placements, les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) constituent le type de compte de placement enregistré le plus populaire, utilisé par 59 % des étudiants investisseurs. Les actions, les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement font également partie des choix courants. Avant tout investissement, les étudiants doivent bien cerner leurs objectifs, leur horizon temporel et leur tolérance à l'égard du risque. De nombreuses plateformes d'investissement, dont NégociTitres TD, proposent également des outils d'élaboration d'objectifs et des ressources pédagogiques intégrées qui peuvent aider les nouveaux investisseurs à renforcer leurs connaissances et à gagner en confiance au fil du temps. Commencer par un montant adapté à son budget et se concentrer sur l'apprentissage peut contribuer à rendre cet univers plus accessible.

7. Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à mieux gérer leur argent?

Des échanges réguliers peuvent faire toute la différence. Les résultats de ce sondage de la TD soulignent le rôle essentiel que peuvent jouer les réseaux de soutien, alors que les questions financières restent une source importante de stress pour de nombreux étudiants. Les parents et les tuteurs peuvent apporter leur aide en créant un espace propice à des discussions ouvertes et régulières sur la gestion du budget, les dépenses et les objectifs financiers. Examiner ensemble les budgets, échanger sur les expériences financières et encourager les étudiants à suivre leurs dépenses peut contribuer à renforcer leur confiance et à améliorer leurs compétences en matière de prise de décision financière au fil du temps.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par le panel Léger Opinion, s'est déroulé du 29 juillet 2026 au 17 août 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 750 adultes canadiens, dont n = 255 étudiants de niveau postsecondaire âgés de 18 à 29 ans et n = 255 parents d'étudiants de niveau postsecondaire. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 250 personnes aurait une marge d'erreur estimée de +/-6,2 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

NégociTitresMC TD est un service de Placements directs TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]