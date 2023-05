Tencent Cloud, Qroad et NEICON conviennent de soutenir les développeurs sur WEMIX PLAY

L'objectif est d'Inciter les développeurs à lancer des jeux de chaîne de blocs bien faits sur WEMIX PLAY

SÉOUL, Corée du Sud, 18 mai 2023 /CNW/ - WEMIX PLAY, une plateforme mondiale de jeux de chaîne de blocs, s'associe à Tencent Cloud, Qroad et NEICON pour offrir des avantages aux entreprises de jeux qui intègrent des jeux à WEMIX PLAY. Les entreprises de jeux qui souhaitent intégrer WEMIX PLAY obtiendront des rabais et un soutien amélioré lorsqu'elles utiliseront les services de la plateforme, notamment des solutions de marketing, d'exploitation, d'assurance de la qualité (AQ), de localisation et de serveur infonuagique.

Tencent Cloud fournit des services infonuagiques à diverses entreprises de jeux vidéo du monde entier et offrira des rabais sur les ressources du serveur aux entreprises de jeux vidéo qui intègrent WEMIX PLAY. Qroad, qui offre un ensemble de services de jeu tout-en-un comprenant le marketing, l'exploitation, l'assurance de la qualité et la localisation, offre une réduction de 10 % aux entreprises de jeux intégrant l'écosystème qui utilisent la gamme complète de services. Les entreprises qui signent des ententes de services de marketing avec NEICON, qui se spécialise dans le rendement global et le marketing d'influence dans au sein du Web3, recevront une aide supplémentaire pouvant atteindre 15 % du montant du contrat.

Wemade adopte de nombreuses approches pour accueillir plus de jeux sur la plateforme, et soutiendra les développeurs de jeux de diverses façons pour les aider à lancer d'excellents jeux de chaîne de blocs sur WEMIX PLAY. Wemade élargit également ses activités pour soutenir les développeurs nationaux et internationaux en établissant des partenariats avec des entreprises qui ont de l'expérience dans les projets d'infrastructure mondiaux, y compris des entreprises de sécurité et de soutien technologique.

« Tencent Cloud a fourni le meilleur service infonuagique aux importants concepteurs mondiaux de jeux au cours des dernières années, a déclaré Jiannan Zhao, directeur général du Asia Pacific Center de Tencent Cloud International. Le partenariat avec WEMIX PLAY est très important pour nous, et nous soutiendrons les développeurs de la plateforme mondiale de jeux de chaîne de blocs avec des lancements de jeux réussis appuyés par notre expertise et notre expérience. »

« Qroad fournira un forfait tout-en-un exclusif pour l'ensemble des services de jeu destinés aux développeurs, y compris des solutions relatives au marketing, aux activités mondiales et à l'assurance de la qualité, a déclaré Howoong Gil, chef de la direction de Qroad. Nous appuyons sans réserve l'écosystème WEMIX. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Wemade, le chef de file des jeux de chaîne de blocs, a déclaré Sunjin Lee, chef de la direction et fondateur de NEICON. Nous utiliserons notre expérience pour offrir les meilleures solutions de marketing possibles aux développeurs souhaitant intégrer leurs jeux à WEMIX PLAY.

« Un plus grand nombre d'utilisateurs pourront découvrir les jeux de chaîne de blocs grâce à nos partenariats mondiaux, a déclaré Henry Chang, chef de la direction de Wemade.

Les jeux de chaîne de blocs de différents types, dont les JRMM, les jeux de simulation et les jeux au sein de communautés en ligne sont pris en charge sur WEMIX PLAY, la plateforme mondiale de jeux de chaîne de blocs développée par Wemade. Pour en savoir plus, visitez le site officiel de WEMIX PLAY à https://wemixplay.com/ .

À propos de Wemade

Chef de file reconnu dans l'industrie du jeu, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, alors que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie de la chaîne de blocs. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème basé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services, qui offre un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation pour tout le monde.

