Trois défenseurs des aînés du Canada se réunissent à Ottawa

VICTORIA, BC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les défenseurs des aînés de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont ciblé les enjeux prioritaires afin d'améliorer le processus du vieillissement des Canadiens, lors d'une première réunion en présentiel à Ottawa ce mois-ci, tout en participant à une série de discussions avec des organismes et des fonctionnaires fédéraux, notamment la ministre des Aînés Kamal Khera.

Les discussions entre les défenseurs et la ministre ont porté sur la façon dont le gouvernement fédéral s'assurerait d'appuyer de nouvelles normes nationales relatives aux soins de longue durée et que ces normes s'appliquent à tous les foyers de soins de longue durée financés par l'État au Canada.

De plus, les défenseurs ont parlé de la nécessité d'offrir de meilleures mesures de soutien pour permettre aux aînés de bien vieillir chez soi, de l'importance de l'initiative des communautés-amies des aînés et ils ont rencontré le Conseil national des aînés pour discuter de leurs travaux sur l'initiative fédérale Bien vieillir chez soi.

Les défenseurs ont rencontré des représentants du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, sciences et technologie pour débattre sur la façon dont les questions liées aux aînés pourraient permettre de donner une voix plus forte au Sénat. Les défenseurs ont également rencontré la ministre du Cabinet fantôme du Parti conservateur du Canada pour les aînés, la députée Anna Roberts, et la porte-parole du Parti NPD pour les aînés, la députée Rachel Blaney, afin d'examiner des questions qui revêtent une grande importance pour les aînés.

En plus des questions de soins de longue durée et de services de soutien à domicile, les défenseurs ont discuté du besoin d'assurer la sécurité du revenu des aînés compte tenu de la hausse du coût de la vie, des logements adéquats et des programmes de rénovation des domiciles pour aider les aînés canadiens à vieillir chez soi

Les trois défenseurs anticipent avec beaucoup d'intérêt l'occasion de continuer à collaborer à veiller à ce que les aînés de partout au Canada puissent profiter d'une bonne qualité de vie.

« Même si nous provenons de différentes provinces et de différentes régions du pays, les enjeux importants pour les aînés sont souvent les mêmes. Bien que les solutions de Springdale, à Terre-Neuve-et-Labrador, puissent sembler quelque peu différentes de celles du centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, malheureusement, les répercussions de la hausse du coût de la vie sur la sécurité alimentaire, les difficultés d'accès aux soins de santé et aux services de soutien à domicile et l'augmentation des demandes de logements adéquats et sécuritaires pour bien vieillir à la maison soient les mêmes. »

Susan Walsh

Défenseure des aînés de Terre-Neuve-et-Labrador

« Il n'y a aucun doute que pour répondre adéquatement aux besoins des aînés, il faudra l'appui de tous les paliers de gouvernement. Bien que nous avons tous les trois bien été accueillis par tous ceux que nous avons rencontrés, il serait plus efficace si l'ensemble des provinces et des territoires nomment chacun un défenseur des aînés pour permettre à la voix collective de ceux-ci de se faire entendre alors que nous travaillons ensemble à l'amélioration de la vie des personnes âgées au Canada. »

Kelly Lamrock, c.r.

Défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick

« ؘ Un bon nombre des fonctionnaires que nous avons rencontrés avaient des nouvelles encourageantes à partager ; cependant, à mesure que nous progressons, nous devons veiller à ce que les politiques, les règlements et le financement visant à mieux soutenir les aînés au Canada atteignent leur cible. Le rôle des défenseurs des aînés dans la surveillance de la prestation provinciale des programmes et des services est essentiel, et je sais que nous espérons tous que les nouvelles normes annoncées relatives à la prestation de soins de longue durée au Canada mèneront à de résultats significatifs dans la vie de tous les jours des aînés. »

Isobel Mackenzie

Défenseure des aînés de la Colombie-Britannique

Susan Walsh, défenseure des aînés de Terre-Neuve-et-Labrador

Susan Walsh compte plus de 30 ans d'expérience à remplir différentes fonctions dans le milieu du travail social de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a commencé sa carrière comme travailleuse sociale en développement communautaire, ensuite elle a occupé des postes de de haute-direction au sein de nombreux ministères provinciaux axés sur la santé mentale, la gériatrie, les handicaps, la protection de l'enfance et le soutien du revenu. En reconnaissance de son leadership dans un certain nombre d'initiatives de politiques et de programmes progressistes, Mme Walsh a été proposée par ses pairs à deux reprises pour le Prix d'excellence de la fonction publique. En tant que cadre au sein du gouvernement provincial, elle a dirigé un certain nombre d'initiatives de réforme et représenté divers conseils provinciaux et nationaux. Le plus récent poste dont elle occupait avant sa nomination à titre de défenseure des aînés en juin 2022 était celui de sous-ministre du ministère de l'Enfance, des Aînés et du Développement social.

Kelly Lamrock, c.r., défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick

Kelly Lamrock a occupé plusieurs postes importants avant sa nomination à titre de Défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick. Il a travaillé comme avocat, a été élu député à l'Assemblée législative, a enseigné comme professeur et a travaillé avec les Premières Nations et des ONG internationales. Son bagage d'expériences inclus des postes à l'Association des soins de santé du Nouveau-Brunswick et à l'Université St Thomas ainsi que des nominations à titre de leader de l'Opposition officielle de l'Assemblée législative, de Ministre de l'Éducation, de Ministre du Développement social, de Ministre de la Justice et de Procureur général. À l'échelle internationale, M. Lamrock a été président de la CONFEMEN, la table ronde des ministres de l'Éducation de la Francophonie et directeur honoraire d'écoles soutenues par le Nouveau-Brunswick à Pékin et à Shenzhen, en Chine. Il a également été directeur général de l'Assemblée des chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick et a travaillé en Tunisie en tant que directeur des affaires parlementaires du National Democratic Institute. En 2021, il a été nommé vice-président de la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick et a commencé son mandat comme Défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick en février 2022.

Isobel Mackenzie, défenseure des aînés de la Colombie-Britannique

Isobel Mackenzie compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine relatif au vieillissement en matière de soins à domicile, de soins autorisés, de services communautaires et de services bénévoles. Elle a géré l'organisme à but non lucratif le plus important de la Colombie-Britannique, avec plus de 6 000 aînés comme clients chaque année. Dans le cadre de ce travail, et parmi de nombreuses autres réalisations, Mme Mackenzie a dirigé la mise en œuvre d'un nouveau modèle de soins aux personnes atteintes de démence qui est devenue une pratique exemplaire au dans le domaine national et la première reconnaissance officielle en matière de sécurité pour le personnel des foyers de soins pour aînés. Mme Mackenzie est grandement respectée pour son travail et a été nommée PDG de l'année de la Colombie-Britannique dans le secteur à but non lucratif et nommée à titre d'héroïne provinciale des soins de santé. Avant sa nomination à titre de représentante des aînés de la Colombie-Britannique en 2014, elle a siégé à un certain nombre de commissions et de conseils nationaux et provinciaux, dont la BC Medical Services Commission, l'Association canadienne de soins à domicile, BC Care Providers, BC Care Aide and Community Health Worker Registry et la Capital Regional District Housing Corporation. Elle a également été membre du Conseil des gouverneurs de l'Université de Victoria.

