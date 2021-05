Trois appels 9-1-1 se sont démarqués en 2020

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est pour avoir traité de manière exemplaire un appel 9-1-1 logé lors du tragique accident de tracteur ayant fait quatre victimes, en juillet 2020, à Notre-Dame-de-Stanbridge, qu'une équipe de travail du Groupe Alerte Santé a remporté le prix Appel méritoire décerné par l'Association des centres d'urgence du Québec (ACUQ), le 20 mai dernier.

Au cours de la même cérémonie, une mention d'honneur a été remise au personnel de la centrale d'urgence 9-1-1 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et une autre au personnel de la centrale d'urgence 9-1-1 de la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville, toutes deux pour être intervenues dans deux évènements distincts au cours desquels l'excellent travail des répartiteurs a permis de préserver la vie humaine.

Le prix Appel méritoire est remis chaque année par l'ACUQ pour souligner l'excellent travail des 1 800 répartiteurs de centres d'urgence de la province et leur rôle dans le traitement des 3 millions d'appels 9-1-1 qu'ils reçoivent annuellement.

Sous le thème Une tempête dans la tête, le colloque virtuel du 20 mai dernier avait pour but d'explorer les enjeux de santé physique et psychologique qui touchent fréquemment les répartiteurs et répartitrices impliqués au quotidien dans le traitement des appels à forte teneur en émotion.

La mission de l'ACUQ est de représenter les centres d'appels d'urgence du Québec devant les pouvoirs publics afin que la législation et la réglementation afférentes aux services d'urgence correspondent aux besoins de notre secteur d'activité, dans une perspective d'amélioration constante des services d'urgence fournis aux citoyens.

SOURCE Association des centres d'urgence du Québec

Renseignements: Richard Leblanc, conseiller en communication, ACUQ, Cell : 514 609-4977

Liens connexes

acuq.qc.ca