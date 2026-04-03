L'opération réunit les établissements culinaires canadiens et américains sous le portefeuille Triumph

SCHAUMBURG, Illinois et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 avril 2026 /CNW/ - Triumph Higher Education Group annonce aujourd'hui l'acquisition de PICA Holdings Incorporated, la société mère du Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), un établissement de formation professionnelle en arts culinaires et pâtissiers établi à Vancouver, avec prise d'effet au 1er avril.

Pacific Institute of Culinary Arts

L'acquisition fait entrer le PICA dans le portefeuille d'enseignement culinaire de Triumph aux côtés de l' Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), la plus grande marque d'écoles culinaires aux États-Unis*, élargissant ainsi son réseau d'établissements culinaires accrédités et axés sur les carrières en Amérique du Nord. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

En plus de son cursus axé sur l'administration d'entreprise qui comprend des programmes d'entrepreneuriat et de bien-être, Triumph a déclaré que l'acquisition fait écho à sa stratégie visant à étendre davantage les programmes de formation professionnelle dans les secteurs à forte demande, y compris l'hôtellerie et les arts culinaires, afin de combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le PICA et Escoffier combinent les méthodes traditionnelles et l'innovation moderne, une base qui a façonné les arts culinaires actuels en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale. Cette philosophie et cette approche communes soulignent le niveau d'alignement entre les deux établissements.

« Nous sommes heureux d'accueillir les étudiants, les professeurs et les partenaires du PICA au sein de la famille Triumph », déclare Jack Larson, président du conseil, chef de la direction et président de Triumph Higher Education Group. « L'approche du PICA en matière d'enseignement culinaire, ancrée dans l'excellence, la tradition et l'innovation, s'inscrit dans notre stratégie visant à élargir les programmes axés sur les carrières dans les domaines de l'hôtellerie et de la gastronomie, où la demande pour des professionnels qualifiés continue de croître. »

« Le PICA s'est forgé une solide réputation dans la production de diplômés prêts à travailler grâce à une formation disciplinée et pratique et à des liens étroits avec les employeurs », déclare Kirk T. Bachmann, vice-président chez Escoffier. « Nos missions partagent un engagement commun à cultiver la passion et des carrières dans les professions culinaires et hôtelières. L'intégration du PICA au sein de la famille Triumph nous permet d'élargir les possibilités pour les étudiants tout en renforçant le bassin de talents culinaires en Amérique du Nord et à l'international. »

Fondé en 1997 à Vancouver, en Colombie-Britannique, le PICA offre des programmes intensifs menant à un diplôme en arts culinaires, en boulangerie et en pâtisserie, avec un modèle de formation axé sur l'enseignement pratique, la petite taille des classes et l'engagement direct avec les acteurs du secteur. L'établissement est accrédité en Colombie-Britannique et prépare les étudiants à des carrières dans des restaurants, des hôtels, des boulangeries et des entreprises du secteur alimentaire. L'établissement a également participé à des événements sectoriels liés au profil culinaire international croissant de Vancouver.

Le PICA poursuivra ses activités depuis son campus de Vancouver, sans interruption prévue pour les étudiants ou les programmes actuels. Les anciens propriétaires Yves et Sylvia Potvin continueront d'exercer un rôle consultatif actif. L'établissement maintiendra son modèle d'enseignement pratique et ses relations avec l'industrie locale. Le PICA opérera au sein de la division culinaire de Triumph, aux côtés de l'Auguste Escoffier School of Culinary Arts. Triumph continuera d'investir dans le campus, les installations et la communauté du PICA.

Les étudiants des deux établissements auront accès à des ressources universitaires élargies, à des partenariats avec des employeurs, à des expériences internationales et à des carrières transfrontalières. Les programmes combinés appuieront l'éducation et le perfectionnement des futurs dirigeants du secteur culinaire et hôtelier.

« Rejoindre Triumph marque un grand pas en avant pour le PICA », déclare Yves Potvin, du Pacific Institute of Culinary Arts. « Nous sommes fiers de notre rôle au sein de la communauté culinaire de Vancouver et nous nous réjouissons à l'idée d'élargir les possibilités pour nos élèves, nos diplômés et nos instructeurs tout en continuant de servir l'Ouest canadien et notre population étudiante internationale. »

Depuis sa fondation, le PICA a formé plus de 4 500 diplômés, qui travaillent aujourd'hui dans des restaurants, des hôtels et des entreprises hôtelières partout en Amérique du Nord et à l'international.

L'acquisition élargit les capacités de Triumph en matière d'enseignement culinaire et de développement des talents grâce à ses activités existantes, y compris l'Auguste Escoffier School of Culinary Arts. Escoffier propose des programmes accrédités menant à un diplôme sur les campus de Boulder, au Colorado, et d'Austin, au Texas, ainsi qu'en ligne. Auguste Escoffier Global Solutions offre des services de recrutement, de formation et de maintien en poste aux employeurs du secteur de l'hôtellerie.

Ensemble, le réseau de Triumph accompagnera environ 8 000 étudiants chaque année, avec un réseau de plus de 25 000 anciens élèves et plus de 125 professeurs et chefs instructeurs en Amérique du Nord.

À propos de Triumph Higher Education Group

Triumph Higher Education Group est un fournisseur mondial d'éducation, de formation et de recrutement de professionnels pour les industries de l'hôtellerie et des arts culinaires. Ses opérations sont assurées par l'Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions et le Pacific Institute of Culinary Arts.

À propos du Pacific Institute of Culinary Arts

Le Pacific Institute of Culinary Arts, la plus ancienne école culinaire privée au Canada, a été fondé en 1997 et est situé à l'entrée de Granville Island, l'une des destinations touristiques et hôtelières les plus emblématiques de Vancouver. Régulièrement classé comme l'un des meilleurs centres de formation culinaire au Canada, l'institut offre des programmes de diplôme professionnel dans les domaines de la cuisine, de la boulangerie et de la pâtisserie, de l'œnologie et des cours de cuisine pour le public. Une boulangerie sur place et un espace bistro événementiel sur le port de plaisance sont là pour répondre aux attentes de chaque passionné de cuisine. Engagé en faveur de l'excellence, le Pacific Institute of Culinary Arts a pour mission d'offrir une enseignement culinaire et hôtelière de la plus haute qualité.

À propos de l'Auguste Escoffier School of Culinary Arts

L'Auguste Escoffier School of Culinary Arts est la plus grande enseigne d'écoles culinaires aux États-Unis*, avec une communauté de milliers d'anciens étudiants représentés aux États-Unis et à l'international. Les programmes d'Escoffier combinent une approche classique et contemporaine des arts culinaires et de la pâtisserie, mettant l'accent sur la durabilité, les pratiques de la ferme à la table, les compétences commerciales et l'entrepreneuriat alimentaire. Le campus d'Austin, au Texas, est accrédité à l'échelle nationale par le Council on Occupational Education (COE), et le campus de Boulder, au Colorado (y compris les programmes en ligne) est accrédité à l'échelle nationale par l'Accreditation Council for Continuing Education and Training (ACCET). Escoffier est classé parmi les Meilleurs établissements d'arts culinaires en Amérique 2026 par Niche.com. Les campus de Boulder et d'Austin sont tous deux des établissements certifiés Meilleurs lieux de travailMC. Le campus Boulder d'Escoffier (y compris les programmes en ligne) a également été reconnu comme une école Military Friendly® et par Newsweek comme l'un des meilleurs fournisseurs d'apprentissage en ligne en 2026.

*L'Auguste Escoffier School of Culinary Arts est la plus grande enseigne d'écoles culinaires aux États-Unis (selon des données comparables sur la population étudiante actuellement déclarées dans l'IPEDS) .

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SOURCE Triumph Higher Education Group

CONTACT : Pour en savoir plus sur l'acquisition, communiquez avec Patti Thomas ([email protected]).