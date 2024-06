Triplement de la taxe d'immatriculation dans la CMM : la Chambre s'oppose à une hausse démesurée et sans précédent

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'oppose au triplement de la taxe d'immatriculation votée par la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Le triplement de la taxe d'immatriculation est une solution de facilité qui ne tient pas compte du fardeau fiscal déjà trop lourd pour les citoyens et les entreprises de la région métropolitaine. Nous sommes contre le triplement d'une taxe qui s'applique aveuglément à tous les propriétaires de véhicules, peu importe la disponibilité réelle d'alternatives en transport collectif ou les raisons qui expliquent la nécessité d'avoir un véhicule », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes solidaires avec les municipalités aux prises avec des défis budgétaires et qui peinent à soutenir les besoins de financement du transport collectif. Nous les appuyons dans leurs demandes pour obtenir un engagement financier additionnel majeur pluriannuel de la part du gouvernement du Québec. Nous avons d'ailleurs soutenu la nécessiter d'indexer la taxe sur l'immatriculation. L'an dernier, la CMM avait posé un geste choc avec une augmentation de 31 %, en plein contexte d'inflation, pour rattraper la non-indexation depuis 2011. Bien qu'abrupte, cette hausse pouvait se justifier. En revanche, le triplement voté par la CMM n'est pas une solution raisonnable », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous demandons aux décideurs publics de se remettre à la table à dessin pour trouver d'autres avenues afin d'assurer le financement des sociétés de transport de façon pérenne. La situation critique des finances municipales déborde largement de la simple question du financement du transport collectif. Comme nous l'avons rappelé lors des consultations prébudgétaires de la Ville de Montréal, les employés de la Ville sont rémunérés en moyenne 36 % de plus que leurs homologues du gouvernement du Québec. Ça représente un montant additionnel de 723 millions de dollars en 2024. Dans ce contexte, la hausse des taxes devrait être un outil de dernier recours », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain