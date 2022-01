NEWARK, Californie, 11 janvier 2022 /CNW/ - Triple Ring Technologies et l'Institut océanographique de Woods Hole collaborent pour répondre à un besoin non satisfait en matière de détection environnementale, soit la mise au point d'un détecteur de microplastiques portatif et utilisable sur le terrain qui calcule la quantité de particules de plastique présentes dans l'eau. Une compréhension approfondie de la pollution par les microplastiques est grandement entravée par l'absence de techniques d'analyse rapides, fiables, précises et à faible coût. Il est urgent d'obtenir de telles données de mesure, d'informer le public et les décideurs, ainsi que d'élaborer et de gérer des stratégies efficaces d'atténuation de la pollution par les plastiques dans les plans d'eau du monde. Avec la lecture disponible en quelques minutes, le capteur veillera à rendre le temps d'échantillonnage sur le terrain le plus productif possible tout en veillant à ce que les échantillons soient utilisables dans un environnement de laboratoire afin d'en accélérer considérablement les analyses.

La technologie de base a été mise au point à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le laboratoire d'Anna Michel, Ph. D., scientifique associée, Département de physique et de génie océaniques appliqués, avec Beckett Colson, étudiant au doctorat. Sous la direction de Mme Sheila Hemami, Ph. D., directrice, Initiatives de croissance, Triple Ring Technologies est en train de transformer la validation de concept en une unité robuste et utilisable sur le terrain. Afin de perfectionner la technologie, Triple Ring Technologies a reçu une subvention de la phase I du programme SBIR de l'Environmental Protection Agency intitulée « A fieldable, portable, reagent-free microplastic sensor enabling rapid readout and modular operation » (Un capteur de microplastiques sans réactif, portable et utilisable sur le terrain, permettant une lecture rapide et un fonctionnement modulaire), dans le cadre de laquelle elle travaillera de pair avec l'Institut océanographique de Woods Hole.

Mmes Hemami et Michel croient que ce nouvel outil permettra d'évaluer facilement et à grande échelle la pollution par les microplastiques dans les cours d'eau, les eaux usées, les eaux pluviales et d'autres applications où la présence de microplastiques est préoccupante. « La combinaison de la technologie de détection de base de l'Institut océanographique de Woods Hole et de l'expérience de Triple Ring dans la fourniture de produits intégrés permettra de faire progresser considérablement la compréhension de la pollution par les microplastiques et de trouver des solutions d'atténuation fondées sur des données », a déclaré Mme Hemami.

Mme Michel a ajouté ce qui suit : « Mon laboratoire est particulièrement intéressé par le développement de technologies qui nous permettent de calculer efficacement la quantité de microplastiques présents dans l'eau potable, les étangs, les lacs et les océans. Nous avons besoin de recueillir cette information à l'aide de capteurs pouvant être déployés sur le terrain pour comprendre la pollution par les microplastiques. »

À propos de Triple Ring Technologies

Triple Ring Technologies est une entreprise de codéveloppement dont le siège social est situé dans la Silicon Valley et dont les bureaux sont situés à Boston, à Toronto et à Copenhague. Elle s'associe à des clients dans le domaine des technologies médicales, des sciences de la vie, de la durabilité et de l'environnement en vue de créer de nouvelles technologies, de lancer des projets novateurs et de démarrer de nouvelles entreprises. Ses capacités englobent les premières phases de recherche et développement ainsi que la mise au point, la fabrication, l'approbation réglementaire, l'accès aux marchés, l'investissement stratégique et l'incubation des produits. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.tripleringtech.com.

À propos de l'Institut océanographique de Woods Hole

L'Institut océanographique de Woods Hole est un organisme privé sans but lucratif situé à Cape Cod, au Massachusetts, qui se consacre à la recherche, au génie et à l'enseignement supérieur dans le secteur maritime. Les découvertes avant-gardistes faites par l'Institut découlent d'une combinaison idéale des sciences et de l'ingénierie. L'Institut océanographique de Woods Hole est reconnu pour son approche multidisciplinaire, ses opérations maritimes supérieures et ses capacités robotiques inégalées en haute mer. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.whoi.edu.

