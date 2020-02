TRIPLE-1, Inc. annonce le processeur d'IA « GOKU » pour l'apprentissage profond qui utilise le processus à 5 nanomètres le plus avancé au monde

FUKUOKA, Japon, 12 février 2020 /CNW/ - TRIPLE-1, Inc. (ci-après « TRIPLE-1 »), société basée à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, a annoncé le développement du processeur d'IA « GOKU » pour l'apprentissage profond qui utilise le processus de 5 nanomètres le plus avancé au monde.

- Aperçu

« GOKU » est un processeur d'IA pour l'apprentissage profond qui utilise le processus 5 nm chef de file mondial né du développement du processus TSMC 7 nm « KAMIKAZE ». Il utilise un savoir-faire essentiel tel que la capacité de conception, l'optimisation de la consommation d'énergie et l'amélioration du rendement des processus de pointe cultivés dans le cadre du projet « KAMIKAZE », lancé en février 2017.

En outre, les ingénieurs d'élite de TRIPLE-1, qui participent au développement de circuits intégrés spécifiques (ASIC) depuis plus de 20 ans, conçoivent le circuit avec la coopération d'instituts de recherche (liés à l'architecture du noyau de l'IA). Le prototype de première étape a été achevé et la société évalue présentement ses performances. Cherchant à réaliser une production de masse en 2021, elle achèvera le prototype plus proche d'un produit de série au cours de l'année 2020. Il sera vendu à des fabricants d'équipements et de dispositifs pour serveurs de données ou centres d'apprentissage profond dans le monde entier et TRIPLE-1 a déjà commencé à négocier des accords commerciaux avec plusieurs entreprises.

(*Image prévue du produit achevé à des fins d'illustration. Peut être différent du produit réel.)

- Contexte du développement

Ces dernières années, le marché des puces d'IA a vu l'arrivé de diverses entreprises, non seulement des géants de l'informatique, mais aussi de jeunes pousses à croissance rapide en Chine. Alors que la concurrence pour le développement de puces d'IA s'intensifie, l'oligopole de plusieurs grandes entreprises se poursuit sur le marché des processeurs d'IA d'apprentissage profond. Présentement, il n'existe aucune puce produite en série dont la taille est inférieure à 12 nm.

D'autre part, la consommation électrique des centres de données devrait dépasser 10 % de toute l'énergie électrique mondiale d'ici 2030. TRIPLE-1 estime que les processeurs d'IA pour l'apprentissage profond doivent non seulement avoir une « puissance de calcul » élevée pour apprendre et traiter une énorme quantité de données, mais aussi une approche sérieuse de la « consommation d'énergie » en termes de conservation de l'énergie et de réduction des coûts.

C'est pourquoi TRIPLE-1 a lancé le projet de développement de « GOKU », un processeur d'IA à apprentissage profond orienté vers une consommation d'énergie ultra-faible, utilisant le procédé de 5 nm le plus avancé au monde et faisant appel à sa technologie unique de faible puissance / haute performance et à son savoir-faire en matière de conception dans les processus de pointe.

- « GOKU », un processeur d'IA pour l'apprentissage profond avec le processus 5 nm le plus performant au monde

Caractéristique : il utilise le procédé de 5 nm le plus avancé au monde, il a un rendement énergétique 10 fois supérieur à celui du processus conventionnel

L'objectif de TRIPLE-1 est de réduire la consommation d'énergie à 1/10 de la performance équivalente par rapport aux produits classiques (processus : 12 nm), et sa caractéristique est un fonctionnement à basse tension qui est inconcevable avec les produits existants..

Processus : 5 nm

Consommation électrique : 100 W

Performance de pointe (demi-précision) : 1 pflops (1 000 tflops)

Rendement électrique (demi-précision) : 10 tflops / W

Caractéristique : conception permettant de connecter plusieurs unités de calcul

Tout comme la structure du cerveau humain, où les synapses relient les neurones de manière complexe, une grande quantité de communication ainsi qu'une communication inter-cœur très complexe sont importantes pour les processeurs d'IA d'apprentissage profond.

Utilisant la technologie unique de conception de circuits du « GOKU », qui dispose autant que possible de nombreuses petites unités arithmétiques sur un grand dé, il est conçu pour sécuriser autant que possible la bande de communication (interconnexion) entre les unités arithmétiques. Il a été conçu pour se rapprocher du cerveau humain.

Caractéristique : partiellement conçu en analogique pour optimiser les performances du multiplicateur

Le circuit multiplicateur, qui consomme beaucoup d'énergie, a été conçu de manière analogique. En concevant en analogique (placement et câblage manuels) et non pas en numérique (placement et câblage automatiques), il est possible de concevoir soigneusement à la main et de minimiser la consommation d'énergie.

- Défi à 5 nm. Une technologie unique d'amélioration du rendement utilisée dans un processus de pointe

À mesure que le processus se fait de plus en plus petit, la question du rendement devient plus complexe. Les principaux déterminants du rendement dans les processus conventionnels étaient les défauts de collage et les variations caractéristiques entre les lots. Toutefois, dans les processus très avancés, les différences caractéristiques entre les puces générées à partir d'une seule plaquette et les variations au sein d'une même puce sont devenues une question centrale. C'est devenu un problème grave directement lié au coût de fabrication dans la production de masse, et il est évident que la résolution de ce problème dépend de l'amélioration de la technologie de fabrication de la fonderie (entreprise de fabrication de puces sous contrat) responsable de la production de semi-conducteurs.

Compte tenu de cette situation, TRIPLE-1 a réussi à commercialiser une technologie unique de conception de circuits qui réduit les effets des variations caractéristiques des processus très avancés et améliore le rendement effectif. Ce faisant, l'entreprise peut non seulement rechercher des performances élevées, mais aussi fabriquer des produits à des coûts compétitifs, et ses produits seront utilisés dans le monde entier.

Aperçu de TRIPLE-1

Nom de l'entreprise : TRIPLE-1, Inc.

Représentant : directeur délégué et chef de la direction Takuya Yamaguchi

Siège de la société :

7F IT Bldg.2, 1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka Pref., Japon

Capital : 3 662 895 398 yens (y compris la réserve de capital)

URL : https://triple-1.com/en/

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gaku Matsushima, bureau de la planification et la stratégie, TRIPLE-1, Inc., Tél. : +81-92-292-0111, courriel : [email protected], https://triple-1.com/en/

