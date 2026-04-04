Regeneron a l'opportunité exclusive de connecter des cohortes de données génomiques et protéomiques à grande échelle au réseau mondial de données de dossiers de santé électroniques de TriNetX

La collaboration élargira la base de données génomique et protéomique liée aux DSE de Regeneron

La base de données continuera de stimuler la découverte et le développement de médicaments et de soutenir les algorithmes de formation de l'IA pour offrir les solutions de santé numériques de demain aux consommateurs, aux patients et aux prestataires

TARRYTOWN, New York et CAMBRIDGE, Massachusetts, le 4 avril 2026 /CNW/ -- TriNetX® et Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : REGN) annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique pour soutenir les capacités de Regeneron en matière de découverte et de développement de médicaments, ainsi que de nouvelles initiatives pour offrir les solutions de santé numériques de demain aux consommateurs, aux patients et aux prestataires. Regeneron obtient l'occasion exclusive de connecter des cohortes de données génomiques et protéomiques à grande échelle au réseau de données phénotypiques de TriNetX, qui compte environ 300 millions de patients anonymisés. Cette collaboration permettra l'expansion de la base de données génomique et protéomique liée aux dossiers de santé électroniques (DSE) de Regeneron, un catalyseur clé de la filière thérapeutique de pointe de l'entreprise.

Dans le cadre de cette collaboration, TriNetX fournira à Regeneron un accès sécurisé aux données de santé anonymisées actuelles et futures de TriNetX d'environ 300 millions de personnes (dont 170 millions aux États-Unis), provenant directement de son réseau mondial de partenaires du système de santé. Grâce à des méthodes de protection de la vie privée, Regeneron sera en mesure de mettre en correspondance une partie des données anonymisées de TriNetX aux données génomiques et protéomiques générées par le Regeneron Genetics Center® (RGC®). Cette mise en correspondance sera effectuée conformément à toutes les lois applicables en matière de confidentialité des données, y compris la loi HIPAA et le RGPD.

Le RGC a mis au point des approches de séquençage et de protéomique de l'ADN à haut débit et rentables pour constituer la plus grande base de données de séquençage et de protéomique couplées aux DSE au monde, en collaboration avec plus de 150 collaborateurs des sciences de la vie et des soins de santé dans le monde. La collaboration avec TriNetX aidera Regeneron à élargir considérablement cet ensemble de données de calibre mondial afin de continuer à stimuler la découverte et le développement de médicaments, tout en soutenant les algorithmes de formation de l'intelligence artificielle (IA) pour offrir les solutions de santé numériques de demain.

« Nous sommes ravis de travailler avec Regeneron, et plus particulièrement avec l'équipe du Regeneron Genetics Center, pour faire avancer la santé humaine grâce à l'utilisation de technologies de l'information axées sur l'intelligence et alimentées par nos données de confiance », déclare Jeff Margolis, président exécutif de TriNetX. « Notre équipe est heureuse d'avoir été choisie par Regeneron pour donner accès à l'étendue et à la profondeur uniques de données prêtes pour la recherche de TriNetX, à travers notre vaste réseau mondial fédéré de centres médicaux universitaires et d'autres sites de recherche de premier plan dans le domaine des soins de santé. »

« Il s'agit d'un jalon important pour le RGC et d'une nouvelle voie puissante pour accomplir notre mission : bâtir la plus grande et la plus riche base de données sur la santé humaine au monde pour stimuler le développement de médicaments et les solutions de santé numériques pionnières pour les consommateurs, les patients et les prestataires », déclare Aris Baras, M.D., vice-président principal, chef du RGC et co-chef de Regeneron Genetic Medicines. « TriNetX a construit une plateforme de calibre mondial qui a fait ses preuves en matière de recherche à grande échelle. Le RGC a passé plus d'une décennie à produire des données génomiques et maintenant protéomiques et à intégrer ces données moléculaires aux dossiers de santé longitudinaux à grande échelle. La combinaison de ces plateformes rassemble de puissantes bases de données sur la santé humaine avec des capacités d'analyse et d'IA pour aider à découvrir et à développer des médicaments novateurs pour les maladies dévastatrices et créer des solutions de santé numériques qui, nous l'espérons, transformeront notre capacité à prédire, prévenir et gérer les maladies. »

« Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l'équipe de TriNetX », déclare Andrew Deubler, vice-président principal, responsable commercial et administratif du RGC. « Les investissements stratégiques du RGC catalysent l'innovation, stimulent les progrès dans les technologies de pointe qui accélèrent la découverte et le développement de médicaments, et nous aident à développer des solutions numériques novatrices en matière de santé. Cette entente représente la plus récente et l'une de nos plus importantes collaborations, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à élargir notre réseau de partenaires de premier plan dans la poursuite de notre mission. »

Dans le cadre de cette collaboration, Regeneron investira jusqu'à 200 millions de dollars dans TriNetX.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur de vérité au service d'une meilleure santé humaine (Global Truth Engine for Better Human Health™) qui facilite l'utilisation de données complexes et concrètes sur la santé. Les données proviennent directement de notre réseau mondial croissant de plus de 11 000 prestataires de soins de santé. Les clients de TriNetX choisissent la source, les types et l'étendue des données dont ils ont besoin, les méthodes d'accès qu'ils souhaitent utiliser et les types de logiciels et d'intelligence humaine et machine qu'ils souhaitent mettre en œuvre, et les combinent pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Visitez TriNetX à www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn pour en savoir plus.

À propos de Regeneron

Regeneron (NASDAQ : REGN) est une biotech de premier plan qui invente, développe et commercialise des médicaments qui transforment la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée par des médecins-scientifiques, la société a la capacité unique de traduire la science en médicaments de façon répétée et constante, ce qui a donné lieu à de nombreux traitements et produits candidats, dont la plupart ont été élaborés dans nos laboratoires. Nos médicaments et nos médicaments émergents sont conçus pour aider les patients atteints de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de maladies neurologiques, de maladies hématologiques, de maladies infectieuses et de maladies rares.

Regeneron repousse les limites de la découverte scientifique et accélère le développement de médicaments en utilisant des technologies exclusives, comme VelociSuite®, qui produit des anticorps entièrement humains optimisés et de nouvelles classes d'anticorps bispécifiques. Nous façonnons la prochaine frontière de la médecine grâce à des renseignements fondés sur des données provenant du Regeneron Genetics Center® et à des plateformes de médecine génétique pionnière, ce qui nous permet d'identifier des cibles novatrices et des approches complémentaires pour potentiellement traiter ou guérir des maladies.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.Regeneron.com ou suivez Regeneron sur LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube ou X.

À propos du Regeneron Genetics Center

Le Regeneron Genetics Center® (RGC®) est une initiative de recherche en génomique et une filiale en propriété exclusive de Regeneron. Depuis plus d'une décennie, nous exploitons la puissance de la génétique humaine pour découvrir de nouveaux médicaments importants, valider les programmes de recherche existants et optimiser les essais cliniques. Nous puisons dans notre base de données croissante de plus de trois millions d'exomes séquencés et d'informations dépersonnalisées sur la santé grâce à l'analyse de données exclusives, à la technologie et à l'ingéniosité humaine pour faire des découvertes biologiques significatives à grande échelle et à grande vitesse. Notre modèle intégré met l'accent sur la participation avec nos collaborateurs pour créer un ensemble de données comportant des cohortes significatives. Nous utilisons des technologies novatrices, comme l'apprentissage automatique, pour séquencer les exomes, assurer l'alignement avec les informations de santé et effectuer des analyses à grande échelle pour établir des associations pertinentes entre les gènes et les maladies. Nous appliquons nos connaissances pour orienter les efforts de découverte et de développement de médicaments de Regeneron.

Énoncés prospectifs de Regeneron et utilisation des médias numériques

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes liés à des événements futurs et à la performance future de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (« Regeneron » ou la « société »), et les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Des mots comme « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « chercher », « estimer », des variations de ces mots et des expressions semblables visent à identifier de tels énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots identificateurs. Ces déclarations concernent, et ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la nature, le calendrier et le succès possible ainsi que les applications thérapeutiques des produits commercialisés ou autrement mis sur le marché par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (collectivement, les « produits de Regeneron ») et des produits candidats en cours de développement par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (collectivement, les « produits candidats de Regeneron »), les programmes de recherche et cliniques en cours ou prévus, ainsi que l'utilisation de la génétique humaine dans les programmes de recherche de Regeneron ; la probabilité, le calendrier et la portée de la réalisation des jalons anticipés décrits dans le présent communiqué de presse ; la mesure dans laquelle les résultats des programmes de recherche et de développement menés par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (y compris ceux pouvant résulter de la collaboration de Regeneron avec TriNetX mentionnée dans le présent communiqué de presse) peuvent être reproduits dans d'autres études et/ou conduire à l'avancement des produits candidats vers des essais cliniques, des applications thérapeutiques ou une approbation réglementaire ; les obligations réglementaires continues et la surveillance ayant un impact sur les produits de Regeneron, les programmes de recherche et cliniques et les activités de la société, y compris celles liées à la confidentialité des patients ; la probabilité, le calendrier et la portée d'une éventuelle approbation réglementaire et du lancement commercial des produits candidats de Regeneron ainsi que de nouvelles indications pour les produits de Regeneron ; l'incertitude quant à l'utilisation, à l'acceptation du marché et au succès commercial des produits de Regeneron et des produits candidats de Regeneron, ainsi que l'impact des études (qu'elles soient menées par Regeneron ou par des tiers, et qu'elles soient obligatoires ou volontaires) sur ce qui précède ; la capacité des collaborateurs, titulaires de licence, fournisseurs ou autres tiers de Regeneron (le cas échéant) à assurer la fabrication, le remplissage, la finition, l'emballage, l'étiquetage, la distribution et d'autres étapes liées aux produits de Regeneron et aux produits candidats de Regeneron ; la capacité de Regeneron à gérer les chaînes d'approvisionnement pour plusieurs produits et produits candidats, ainsi que les risques associés aux droits de douane et autres restrictions commerciales ; les problèmes de sécurité résultant de l'administration des produits de Regeneron et des produits candidats de Regeneron chez les patients, y compris les complications graves ou les effets secondaires liés à leur utilisation dans les essais cliniques ; les décisions des autorités gouvernementales réglementaires et administratives susceptibles de retarder ou de restreindre la capacité de Regeneron à continuer à développer ou commercialiser ses produits et produits candidats ; la disponibilité et l'étendue du remboursement ou de l'assistance aux copaiements pour les produits de Regeneron par des payeurs tiers et autres entités, y compris les programmes privés d'assurance maladie, les organismes de gestion de soins de santé, les sociétés de gestion des prestations pharmaceutiques et les programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid ; les décisions de couverture et de remboursement prises par ces payeurs et autres tiers, ainsi que les nouvelles politiques et procédures adoptées par ceux-ci ; les modifications de la réglementation et des exigences en matière de prix des médicaments et la stratégie de tarification de Regeneron ; d'autres changements dans les lois, réglementations et politiques affectant le secteur de la santé ; les produits concurrents et produits candidats (y compris les biosimilaires) pouvant être supérieurs ou plus rentables que les produits de Regeneron et ses produits candidats ; les dépenses imprévues ; les coûts de développement, de production et de commercialisation des produits ; la capacité de Regeneron à atteindre ses prévisions financières ou ses orientations, ainsi que les modifications des hypothèses sous-jacentes ; la possibilité que tout accord de licence, de collaboration ou d'approvisionnement, y compris les accords de Regeneron avec Sanofi et Bayer (ou leurs sociétés affiliées respectives, le cas échéant), ainsi que la collaboration avec TriNetX mentionnée dans le présent communiqué de presse, soit annulé ou résilié ; l'impact des flambées de santé publique, des épidémies ou des pandémies sur les activités de Regeneron ; et les risques liés aux litiges et autres procédures ainsi qu'aux enquêtes gouvernementales concernant la société et/ou ses activités (y compris les procédures civiles en cours engagées ou rejointes par le département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts), les risques liés à la propriété intellectuelle de tiers et aux litiges en cours ou futurs y afférents (y compris, sans limitation, les litiges en matière de brevets et autres procédures connexes relatifs à EYLEA® (aflibercept) Injection), l'issue finale de ces procédures et enquêtes, et l'impact de tout ce qui précède sur les activités, les perspectives, les résultats d'exploitation et la situation financière de Regeneron. Une description plus complète de ces risques et d'autres risques importants se trouve dans les documents déposés par Regeneron auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris sur son formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les énoncés prospectifs sont formulés en fonction des croyances et du jugement actuels de la direction, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de Regeneron. Regeneron ne s'engage pas à mettre à jour (publiquement ou autrement) les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, toute projection ou directive financière, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Regeneron utilise son site Web de relations avec les médias et les investisseurs ainsi que les médias sociaux pour publier des renseignements importants sur la société, y compris des renseignements qui peuvent être considérés comme importants pour les investisseurs. Les renseignements financiers et autres sur Regeneron sont affichés régulièrement et sont accessibles sur le site Web de Regeneron sur les relations avec les médias et les investisseurs (https://investor.regeneron.com) et sa page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals).

Regeneron

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Vesna Tosic

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SOURCE TriNetX, LLC.