Le projet Milestone démontre la confiance de l'industrie à l'égard de solutions de stockage d'énergie à haut rendement et rentables pour l'Amérique du Nord.

FREMONT, Californie, 23 avril 2025 /CNW/ - Trina Storage, chef de file mondial des solutions de stockage d'énergie, s'est associée à FlexGen, un important fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie et de logiciels de gestion de l'énergie, pour fournir un système de stockage d'énergie par batterie de 371 MWh à Houston, au Texas. Le projet, développé par SMT Energy, marque une étape importante, portant le plus grand déploiement de réseau de Trina Storage en Amérique du Nord, renforçant la confiance de l'entreprise dans le marché du stockage d'énergie dans un contexte de demande croissante, dans la région, de centres de données, d'IA et d'électrification.

Ce projet de stockage à grande échelle utilise la solution avancée Elementa 2 de Trina Storage, conçue pour optimiser le rendement et la fiabilité énergétiques tout en atténuant les risques opérationnels, ainsi que les services à long terme fournis avec FlexGen pour assurer la fiabilité des actifs.

FlexGen assurera l'intégration du système et déploiera son logiciel de gestion de l'énergie HybridOS™, qui permet aux opérateurs de site de gérer facilement les systèmes, de détecter plus rapidement les problèmes, de prévoir les besoins d'entretien et, en fin de compte, de maximiser l'efficacité opérationnelle.

« Cette collaboration avec Trina Storage et SMT Energy représente une autre étape importante dans l'accélération du déploiement d'actifs de stockage d'énergie flexibles pour répondre à la demande croissante », a déclaré Diane Giacomozzi, chef d'exploitation de FlexGen. « En préintégrant FlexGen HybridOS à la solution de stockage d'énergie Elementa 2 de Trina dans notre laboratoire d'innovation de Durham, nous permettons une livraison de projet plus rapide et une performance optimisée dès le premier moment d'exploitation. »

« Ce projet témoigne de la capacité de Trina Storage à fournir une solution de stockage d'énergie entièrement rentable et intégrée qui répond aux besoins changeants du marché », a déclaré Terry Chen, vice-président de Trina Storage North America. « En tant que premier déploiement à l'échelle du réseau en Amérique du Nord, cette réalisation témoigne de la confiance de l'industrie envers notre technologie et de notre engagement à réduire les risques liés aux investissements dans le stockage d'énergie et à soutenir la transition énergétique dans la région. »

La participation de partenaires bien établis en matière de capitaux propres et de fiscalité, dont Macquarie et KeyBank, renforce la confiance des investisseurs dans les solutions de Trina Storage et souligne le solide profil d'investissement du système, sa fiabilité à long terme et sa valeur sur le marché du stockage d'énergie.

En redéfinissant la fiabilité et l'efficacité du stockage d'énergie, la solution Elementa 2 de Trina Storage offre une approche simplifiée et à haut rendement pour les installations à grande échelle, ce qui réduit la complexité des projets et accélère les délais de déploiement. En s'intégrant directement à la plateforme FlexGen HybridOS™, ce système garantit une performance optimisée des actifs et une fiabilité à long terme.

« Ce projet reflète l'engagement de SMT Energy à fournir des solutions de stockage à haut rendement et rentables en réunissant des partenaires technologiques de calibre mondial pour répondre aux demandes croissantes d'un réseau en évolution rapide », a déclaré David Spotts, cofondateur et associé directeur de SMT Energy.

Alors que Trina Storage accélère son développement en Amérique du Nord, ce projet illustre comment les solutions de stockage intégrées et résilientes au risque façonnent l'avenir de l'énergie. Pour savoir comment Trina Storage peut soutenir votre prochain projet, communiquez avec nos experts en stockage d'énergie chez ACP Cleanpower à Phoenix, en Arizona, le mois prochain.

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, se consacre à fournir des solutions de stockage d'énergie de classe mondiale qui stimulent la transition mondiale vers les énergies renouvelables. En tirant parti de décennies d'expérience dans la fabrication d'énergie solaire, Trina Storage offre des produits de stockage flexibles et haute performance, conçus pour améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau.

À propos de FlexGen Power Systems, LLC.

FlexGen fournit des logiciels et des services de pointe pour le déploiement, la gestion et l'optimisation des systèmes de stockage d'énergie par batterie. FlexGen tire parti de décennies d'expertise en ingénierie, en approvisionnement et en logiciels pour relever les défis énergétiques les plus difficiles d'aujourd'hui qui permettent la transition vers un réseau électrique moderne. Le logiciel de gestion de l'énergie FlexGen HybridOS s'intègre parfaitement à tout fabricant d'équipement d'origine (FEO) de batterie et offre des analyses avancées et des renseignements axés sur l'IA qui permettent aux propriétaires de solutions de stockage d'énergie de déployer diverses stratégies de marché de l'électricité et d'intégrer diverses formes de production, améliorant la stabilité du réseau et les rendements économiques. Avec 1,5 million d'heures de fonctionnement et plus de 10 GWh de systèmes de stockage d'énergie rendus possibles par FlexGen, nous jouissons de la confiance des développeurs, des services publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles les plus exigeants sur les plans technique et commercial au monde.

Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » concernant les activités futures, les échéanciers du projet et la croissance du marché. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs externes et des conditions du marché.

