MUNICH, 8 janvier 2024 /CNW/ - Trina Storage figure parmi les 5 principaux fournisseurs et intégrateurs mondiaux de solutions de stockage en raison de sa solide situation financière, de ses produits et services de stockage d'énergie de haute qualité, et de la stabilité mondiale de la chaîne d'approvisionnement selon le rapport 2023 sur le coût des systèmes de stockage d'énergie publié par BloombergNEF.

Produit : Très grande fiabilité des éléments de batterie internes 314 Ah de Trina Storage

Étude de 2023 sur le coût des systèmes de stockage d’énergie de BNEF

Le rapport souligne l'importance des batteries dans la fabrication de systèmes de stockage d'énergie. Les fabricants de batteries et les fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie améliorent toutes les composantes d'un système de stockage d'énergie.

Trina Solar reconnaît que la cellule est une composante essentielle des systèmes de stockage d'énergie et s'investit dans la recherche interne sur les éléments de batterie. L'entreprise a mis au point des éléments de batterie à grande capacité de 306 Ah et 314 Ah ayant un cycle de vie de plus de 10 000 cycles. Cet objectif a été atteint grâce à l'amélioration du temps de cycle, à une construction intrinsèquement sécuritaire et à la densité énergétique. Ces avantages créent une valeur importante pour les clients.

L'innovation technologique et la fabrication intelligente garantissent des produits et des systèmes de haute qualité à l'échelle mondiale

L'innovation technologique et les produits de qualité sont les fondements de la capacité d'une entreprise à offrir une valeur à ses clients partout dans le monde. Trina Storage a mis sur pied quatre plateformes de recherche et développement : l'Energy Storage Battery Research Institute, le Power Electronics Technology R&D Center, le Energy Storage Engineering Technology Center et le Digital Energy Research Institute. L'entreprise a été accréditée par UL, TÜV SÜD et CNAS comme laboratoire témoin.

Trina Storage a construit des super usines de fabrication intelligente à Chuzhou, dans la province d'Anhui, et à Yancheng, dans la province du Jiangsu, en Chine, afin d'assurer une livraison efficace et une production de masse complète de produits de stockage d'énergie. Trina Storage mise sur une présence mondiale, et exerce des activités commerciales en Asie, aux États-Unis et en Europe. L'entreprise a livré plus de 4 GWh de produits dans le monde, avec plus de 10 GWh de projets en cours.

Une marque de confiance mondiale

Voici la déclaration d'Helena Li, présidente directrice de Trina Solar : « Trina Storage s'intègre verticalement à toutes les capacités de base établies, y compris les activités de recherche et développement portant sur les batteries, les produits, l'ingénierie, la fabrication et les centres d'intégration. Le classement élevé de Trina Storage témoigne de la confiance des clients mondiaux à l'égard de notre innovation technologique, de la fiabilité de nos produits, de notre capacité de financement et de la valeur de notre marque. »

À l'avenir, Trina Storage continuera de fournir des produits et des solutions de stockage d'énergie intelligentes, hautement efficaces et fiables grâce à sa technologie de pointe, à son équipe professionnelle locale et à ses services fiables, ainsi qu'à la grande capacité concurrentielle de sa marque pour soutenir la transformation mondiale de l'énergie verte. à l'ère des systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque abordables.

