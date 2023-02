MUNICH, le 2 févr. 2023 /CNW/ -- Trina Storage , le fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie à intégration verticale, a annoncé aujourd'hui la clôture de contrats pour deux autres projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) au Royaume-Uni peu après la signature du projet Swangate de 50 MW/102 MWh le mois dernier. Ces deux nouveaux contrats, respectivement de 25 MW/58 MWh et de 50 MW/58 MWh, utiliseront également le produit de stockage de batteries verticalement intégré de Trina Storage : Elementa.

Le projet nouvellement signé de 25 MW/58 MWh est situé dans les Midlands en Angleterre. Trina Storage offrira sa solution de stockage d'énergie de nouvelle génération basée sur le système Elementa, qui s'ajoutera à un projet photovoltaïque existant à cet endroit. Pour Trina Storage, il s'agira du premier projet de stockage et d'énergie solaire au Royaume-Uni, démontrant la flexibilité et la rentabilité de la solution de stockage de batteries Elementa.

Le Royaume-Uni s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de lutte contre les changements climatiques, cherchant à mettre en place un système à consommation énergétique nette zéro propulsé par des sources d'énergie renouvelable, qui accaparent une plus grande part du bouquet électrique du pays. Les applications de stockage et d'énergie solaire sont maintenant la tendance à long terme et durable pour garantir la stabilité du réseau électrique. En incorporant des systèmes de stockage, la production de pointe du système photovoltaïque peut être déplacée à mesure que la demande d'énergie fluctue, ce qui améliore davantage la stabilité du réseau et assure une production maximale et, en retour, des revenus. En outre, l'intégration du stockage et de l'énergie solaire peut permettre d'éviter la réduction des énergies renouvelables, assurant ainsi une intégration sûre et réussie des énergies renouvelables.

Trina Storage fait de grands pas en avant sur le marché du stockage d'énergie

Outre le projet de colocalisation, Trina Storage fournira une autre solution SSEB autonome de 50 MW/58 MWh au premier fournisseur d'infrastructure énergétique intelligente au Royaume-Uni, SMS plc. Ce projet sera réalisé à Berkeley Gloucestershire, en Angleterre. C'est la deuxième fois que Trina Storage est choisie par SMS après que son premier projet à Burwell, Cambridgeshire a été livré avec succès au début de 2022. Une formidable reconnaissance de la part d'un client existant est la meilleure preuve de la capacité de déploiement exceptionnelle de Trina.

Les deux projets reposeront sur le système interne de batteries Elementa de Trina, tandis que la solution complète comprendra la solide ingénierie et la gamme de services de Trina. Trina Storage mène des innovations techniques de pointe pour offrir le SSEB refroidi par liquide le plus avancé, doté d'améliorations en matière de performances de batterie et de caractéristiques de sécurité, assurant un rendement maximal des projets. La solution SSEB de classe mondiale et hautement concurrentielle est conçue pour répondre à la demande croissante sur le marché mondial du stockage. Trina Storage fait de grands pas en avant avec un solide pipeline de projets de plus de 5 GWh à l'échelle mondiale afin d'améliorer l'efficacité des réseaux électriques modernes et de bâtir un monde sûr sur le plan énergétique.

En tant que leader mondial du stockage, Trina Storage vise toujours l'excellence. L'Institut de recherche sur les technologies avancées de stockage d'énergie est prêt à étendre ses innovations techniques. La base d'intégration s'ajoute également aux avantages robustes de la chaîne d'approvisionnement de Trina Storage. Des équipes professionnelles locales sont présentes pour offrir un soutien et des services complets à nos clients. Trina Storage continue de prendre des mesures importantes, prouvant sa détermination et sa confiance dans la direction de la transition énergétique par le stockage.

Voici ce que Terry Chen, responsable du stockage outre-mer chez Trina Storage, avait à dire sur ces récentes réalisations :

« Nous sommes très reconnaissants de la confiance continue de SMS et nous avons hâte de déployer notre premier projet de stockage et d'énergie solaire. Nous offrirons le système et les services de pointe appuyés par un déploiement professionnel pour les soutenir et assurer leur réussite future, un engagement continu envers nos clients et un avenir plus vert et plus durable. »

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur international de systèmes de stockage d'énergie, qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie. Notre mission est de diriger la transition vers l'énergie renouvelable par l'intermédiaire de solutions de stockage rentables et d'augmenter la production d'énergie solaire à grande échelle pour pouvoir l'offrir à tous. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons aux services publics et aux développeurs du monde entier des solutions adaptées et rentables.

