TriLumina annonce le premier laser à semi-conducteur de norme automobile AEC-Q102 de classe 1, une première mondiale

Les matrices VCSEL de TriLumina fonctionnent en toute fiabilité dans la fourchette thermique comprise entre moins 40 et 125 degrés C

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique, 25 juillet 2019 /CNW/ - TriLumina, principal développeur de la technologie VCSEL (laser à cavité verticale et à émission par la surface), technologie au service des applications de mesure du temps de vol (ToF) et de détection 3D à usage automobile, industriel et grand public, a annoncé aujourd'hui avoir mené à bien tous les essais requis pour le fonctionnement AEC-Q102 de classe 1, ce qui signifie que son produit peut fonctionner en toute fiabilité à des températures allant de -40 à 125 degrés C.

Il s'agit là d'une première, puisque le laser à semi-conducteur est le premier produit du genre à être homologué pour le fonctionnement AEC-Q102 de classe 1.

Le Conseil de l'électronique automobile (CEA), organisme de définition de normes, détermine les conditions préalables qui doivent être remplies avant qu'un produit ne puisse être accepté par les fabricants d'électronique automobile de niveau 1. Parmi ces exigences figurent, d'une part, la conformité aux normes de fiabilité AEC-Q applicables et, d'autre part, la conformité aux spécifications IATF 16949 (Système de gestion de la qualité) constitutives des normes de gestion de la qualité zéro défaut de la chaîne d'approvisionnement. Le test de fiabilité des circuits intégrés automobiles, ou AEC-Q, est divisé en plusieurs sous-catégories, dont AEC-Q102 (optoélectronique discrète) est la norme applicable aux produits VCSEL de TriLumina.

« Nous sommes fiers, chez TriLumina, d'annoncer une autre première mondiale », a déclaré Brian Wong, président et chef de la direction de la société. « Nous concevons nos produits dès le départ pour assurer leur fonctionnement fiable à des températures de plages très variables, et ce, dans des conditions d'utilisation automobile extrêmement rigoureuses. Le fait que nous avons dans l'industrie le premier produit VCSEL qualifié AEC-Q102 de classe 1 en est la preuve. »

La qualification AEC-Q102 de classe 1 signifie également que les composants conformes aux spécifications AEC-Q102 sont très robustes pour les applications industrielles et grand public, dépassant les exigences de qualité pour ces segments de marché.

Les matrices VCSEL à rétro-émission brevetées de TriLumina, avec microlentilles intégrées en option, sont utilisées dans les systèmes LiDAR, LiDAR ToF, LiDAR à balayage et les systèmes de cabine automobile embarqués, à l'état solide, sans nécessiter de refroidissement actif.

À PROPOS DE TRILUMINA CORPORATION

TriLumina Corporation met au point des solutions d'éclairage laser novatrices pour les applications de détection 3D à usage automobile, industriel et grand public. La technologie VCSEL infrarouge proche de TriLumina est utilisée dans de nombreuses applications allant des systèmes LiDAR longue portée aux systèmes ToF à faible facteur de forme et à faible coût. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.trilumina.com.

