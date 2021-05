/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon » ou la « Société ») (TSX: TCN), propriétaire et exploitant de habitations individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, a publié son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui souligne la façon dont la Société redéfinit la habitation locative durable et entraîne des répercussions positives sur ses employés, ses résidents et ses communautés. Le rapport peut être consulté sur le site Web de Tricon à https://triconresidential.com/investors/reports-filings/

Le rapport ESG 2020 met en lumière les réalisations de Tricon tout au long de l'année dans cinq domaines prioritaires clés présentés dans sa feuille de route ESG 2020 : Notre personnel, nos résidents, notre innovation, notre impact et notre gouvernance.

« Je suis ravi de publier notre premier rapport annuel ESG, qui met en lumière un grand nombre d'initiatives de développement durable sur lesquelles notre équipe a travaillé au cours de la dernière année et constitue une étape importante vers l'officialisation de notre déclaration ESG, a déclaré Gary Berman, président et chef de la direction de Tricon Residential. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de notre mode de fonctionnement et sont étroitement liés à notre énoncé de mission - imaginer un monde où le logement donne accès aux possibilités qu'offre la vie. En nous concentrant sur nos employés, nos résidents et l'innovation, nous avons réussi à avoir une incidence positive au cours d'une année remplie de difficultés et d'incertitude dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Je tiens à remercier notre équipe pour son apport à nos réalisations de l'année 2020 et j'ai hâte de réaliser notre promesse d'amélioration continue de nos efforts de développement durable. »

Les principales réalisations de Tricon en 2020 comprennent :

Notre personnel

Certifiée Great Place to Work® par Glassdoor, Tricon a obtenu un taux de satisfaction combiné de 81 % auprès des employés aux États-Unis et au Canada .

. Nous avons établi un salaire de base minimum de 36 400 $ aux États-Unis et de 46 000 $ CA au Canada .

. Nous avons fortement promu la diversité, l'inclusion et l'appartenance en contribuant à l'initiative du Black Girls CODE (jeunes filles noires qui font du codage informatique), en signant l'engagement du chef de la direction de l'initiative BlackNorth et en maintenant une représentation féminine de 25 % au sein de l'équipe de la haute direction.

Nos résidents

Nous avons mis en œuvre une série complète de sondages sur le cycle de vie des clients afin de fournir aux membres de l'équipe des renseignements utiles et pratiques qui leur permettront d'améliorer et de rehausser constamment l'expérience des résidents.

Par l'entremise du Giving Back Fund et du Resident Emergency Assistance Fund, Tricon a versé plus de 190 000 $ à des organismes locaux qui aident les résidents en cas de besoin.

Nous avons lancé des programmes visant à atténuer les difficultés financières éprouvées par les résidents touchés par la COVID-19, notamment en limitant les augmentations de loyer lors des renouvellements et en offrant des régimes de paiement flexibles.

Notre innovation

Nous avons offert la sécurité et la commodité aux résidents en déployant les technologies de maison intelligente dans le tiers du portefeuille des habitations individuelles locatives de Tricon.

Nous avons amélioré nos opérations en investissant dans la technologie d'agent virtuel intelligent et en continuant d'innover au sein de la plateforme d'exploitation axée sur la technologie de Tricon.

Nous avons réalisé un partenariat avec le gouvernement de l' Ontario pour fournir des solutions innovantes en matière de logement abordable au centre-ville de Toronto , 27 % des unités (684 unités) du projet de West Don Lands désignés comme étant abordables.

Notre impact

Nous avons intégré l'évaluation des risques d'inondation dans la plateforme exclusive d'acquisition de habitations individuelles locatives de Tricon afin de réduire les risques et d'accélérer le processus d'acquisition.

Nous avons adopté une technologie d'optimisation des parcs de véhicules pour aider à réduire les émissions et à accroître l'efficacité du service du parc de Tricon avec 174 véhicules.

Nous avons collaboré avec des partenaires qui sont également des fournisseurs clés pour trouver des appareils électroménagers écoénergétiques et des produits durables, ainsi que des produits normalisés pour réduire les déchets à l'échelle du portefeuille de habitations individuelles locatives de Tricon.

Le premier projet locatif de Tricon, The Selby, à Toronto, a reçu la certification d'or LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Notre gouvernance

Le conseil d'administration a satisfait aux normes de mixité établies par le Club Canada à 30 %.

Nous avons contribué à la mise à jour et à la socialisation de multiples politiques et programmes de gouvernance, y compris le manuel de conformité, le programme de dénonciation et les principales politiques en matière de technologie de l'information, illustrant l'engagement de l'entreprise envers l'éthique, l'intégrité, la confiance et la transparence.

Nous avons mis en œuvre et activé le plan de continuité des activités lorsque les employés de Tricon sont passés à un environnement de travail à domicile en réponse à la COVID-19.

Pour en savoir plus sur les objectifs et les progrès ESG de Tricon, consultez la section dédiée au développement durable sur le site Web de Tricon à l'adresse suivante : https://triconresidential.com/investors/sustainability.

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 31 000 habitations individuelles locatives et appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil («Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion des habitations locatifves. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où nos habitations locatives simplifient la vie de nos residents. Pour en savoir plus, visitez le www.triconresidential.com.

