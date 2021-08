/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 18 août 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon » ou la « Société ») (TSX: TCN), propriétaire et exploitant de maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada un prospectus préalable de base provisoire et qu'elle en a obtenu un reçu.

Dès l'entrée en vigueur d'un prospectus préalable de base simplifié définitif (le « prospectus préalable »), ces dépôts permettront, sous réserve des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières, à la Société d'émettre des actions ordinaires, des titres de créance, des reçus de souscription, des bons de souscription et des parts (les « titres ») en montants, à des prix et selon des modalités fondées sur les conditions du marché au moment de la vente et énoncées dans un supplément de prospectus préalable connexe (« supplément de prospectus »), pour une offre d'un montant total pouvant atteindre 1 500 000 000 $ CA pendant la période de 25 mois où le prospectus préalable est en vigueur.

Chaque supplément de prospectus contiendra des informations spécifiques concernant l'utilisation du produit de cette vente de titres. Il n'y a aucune certitude que des titres seront offerts ou vendus en vertu du prospectus préalable dans la période de 25 mois suivant son entrée en vigueur.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ces personnes. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Une copie du prospectus préalable de base simplifié provisoire peut être obtenue sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 33 000 maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion d'habitations locatives. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où nos habitations locatives simplifient la vie de nos résidents. Pour en savoir plus, visitez le www.triconresidential.com.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs et sont fournis dans le but de présenter de l'information au sujet des attentes et des plans actuels de la direction en ce qui concerne l'avenir. Le lecteur est prévenu que de tels énoncés peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations relatives au dépôt du prospectus préalable et à l'offre ou à la vente de titres aux termes de celui-ci. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par des expressions comme « anticipe », « anticipé », « s'attend à », « attendu », « sera » et « serait ». Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur certaines hypothèses, y compris les hypothèses relatives à l'offre ou à la vente de titres en vertu du prospectus préalable et l'incidence de la COVID-19 sur les activités, les affaires et les résultats financiers de la Société. Ces énoncés sont assujettis à des risques majeurs connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, ceux-ci ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs et ne constituent pas nécessairement des indications exactes quant à l'atteinte ou non de ces résultats. Ces risques comprennent les risques décrits dans la notice annuelle actuelle et le rapport de gestion intermédiaire de la Société, disponibles sur SEDAR à www.sedar.com, qui peuvent dépendre de facteurs de marché et qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Société. Bien que la direction croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux suggérés dans ces énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et n'ont de valeur qu'à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, à moins que les lois applicables ne l'y obligent.

SOURCE Tricon Residential Inc.

Renseignements: Wissam Francis, Vice-président directeur et chef des finances, Téléphone : 416 323-2484, Courriel : [email protected] ; Wojtek Nowak, Directeur général, Marchés financiers, Téléphone : 416 925-2409, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://triconresidential.com/