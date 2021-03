/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À DES SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon » ou la « Société ») (TSX: TCN), une société de logements locatifs qui s'adresse au marché démographique intermédiaire des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'entente précédemment annoncée visant la création d'un partenariat (le « partenariat ») avec deux investisseurs institutionnels de premier plan à l'échelle mondiale (les « investisseurs ») qui investiront dans le portefeuille détenu en propriété exclusive par Tricon comprenant 23 immeubles multirésidentiels aux États-Unis. Dans le cadre du partenariat, les investisseurs ont acquis une participation combinée de 80 % dans le portefeuille existant, Tricon conservant une participation de 20 %. La transaction reflète une valeur totale du portefeuille de 1,331 milliard de dollars, la dette en place incluse, ce qui correspond à la juste valeur du portefeuille inscrite au bilan de Tricon en date du 31 décembre 2020.

Tricon prévoit utiliser le produit brut d'environ 425 millions de dollars de la vente de 80 % de sa participation financière principalement pour rembourser la dette en cours et réaliser des activités générales de l'entreprise. Par conséquent, Tricon s'attend à voir son effet de levier baisser de plus de 500 points de base, à environ 50 % du ratio d'endettement net (à l'exclusion des débentures convertibles), ce qui accroîtra considérablement la souplesse de son bilan.

À propos de Tricon Residential Inc.

Fondée en 1988, Tricon est une société de logements locatifs qui s'adresse au marché démographique intermédiaire des États-Unis et du Canada. La société possède et gère environ 31 000 propriétés locatives unifamiliales et multirésidentielles au moyen d'une plateforme d'exploitation intégrée et axée sur la technologie. Pour en savoir plus sur Tricon, consultez le site www.triconresidential.com.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des renseignements sur les événements futurs prévus ainsi que sur les résultats financiers, les résultats d'exploitation et les projections de la société qui comportent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant les intentions, les occasions de croissance et de placement, ainsi que les objectifs et les attentes en matière de rendement de la société. Ces renseignements prospectifs sont habituellement indiqués par l'utilisation de termes comme « fera », « pourrait », « s'attend » ou « prévoit ».

Les déclarations prospectives et les renseignements inclus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la formation du partenariat, les participants et les modalités; le produit à recevoir qui s'y rapporte, l'utilisation prévue de ce produit et les avantages de la transaction décrits dans le présent communiqué, y compris le niveau de levier de la société à la suite des opérations indiquées par le présent et la souplesse du bilan qui en découle.

Si des risques inconnus se présentent ou si l'une ou l'autre des hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avère inexacte, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la direction, comme prévu dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les documents d'information continue de la société accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Par conséquent, même si nous sommes d'avis que nos prévisions de résultats, de rendements ou de réalisations exprimées ou sous-entendues par les déclarations et les renseignements prospectifs sont fondées sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux prévisions et aux renseignements prospectifs. La société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

SOURCE Tricon Residential Inc.

Renseignements: Wissam Francis, Vice-président directeur et chef des finances, Tél. : 416-323-2484, Courriel : [email protected]; Wojtek Nowak, Directeur général, Marchés financiers, Tél. : 416-925-2409, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://triconresidential.com/