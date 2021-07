/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE POUR LES É.-U. ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon ») (TSX:TCN), propriétaire et exploitant de maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination de Renee Lewis Glover à son conseil d'administration. Mme Glover possède plus de 25 ans d'expérience en développement immobilier et communautaire, en politiques urbaines et en transformation d'entreprise.

« Au nom de notre conseil d'administration, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Glover, a déclaré David Berman, président directeur du conseil d'administration de Tricon. Sa vaste expérience du domaine de l'habitation et du développement communautaire apportera sans aucun doute au conseil une perspective précieuse; sa vision et sa passion pour l'établissement de communautés solidaires sont au diapason des valeurs fondamentales de Tricon. »

Mme Glover est fondatrice et membre directrice du Catalyst Group LLC, un cabinet national d'experts-conseils spécialisé dans la revitalisation urbaine, le développement immobilier, la consolidation communautaire, les politiques urbaines et la transformation d'entreprises. Auparavant, elle a été présidente et chef de la direction de l'Atlanta Housing Authority pendant près de 20 ans, où elle a été une pionnière en matière d'établissement de collectivités planifiées à usage mixte et pour ménages à revenus mixtes.

Mme Glover siège actuellement à nombre de conseils d'administration, dont ceux de Fannie Mae, de Enterprise Community Partners, du Institute of Urban Research de l'Université de la Pennsylvanie et celui de Azimuth GRC. Antérieurement, elle a siégé aux conseils d'administration de Habitat for Humanity International et de la Federal Reserve Bank of Atlanta, entre autres organismes.

Cette vaste expérience est validée par de nombreux prix et distinctions, incluant une intronisation comme membre à la National Academy of Public Administration. Mme Glover a également été honorée par le média spécialisé HousingWire comme l'une des 40 femmes les plus influentes du domaine de l'immobilier.

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 31 000 maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multifamiliaux aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion des logements locatifs. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où nos habitations locatives simplifient la vie de nos résidents. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.triconresidential.com.

SOURCE Tricon Residential Inc.

