TORONTO, le 11 août 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (TSX : TCN) (« Tricon » ou la « Société »), propriétaire et exploitant de maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. La Société a également fait le point sur les tendances récentes dans le secteur de l'exploitation. Toutes les informations financières sont présentées en dollars américains, sauf indication contraire.

La Société a fait état de solides résultats financiers et d'exploitation pour le deuxième trimestre, et souligne notamment les points saillants suivants :

Le bénéfice net des activités poursuivies s'est établi à 146,3 millions de dollars comparativement à 30,2 millions de dollars à l'exercice précédent; le bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies était de 0,72 $ comparativement à 0,16 $ par action à l'exercice précédent.





Les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action ont augmenté de 27 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 0,14 $ (0,17 $ CA) en raison des solides résultats d'exploitation du portefeuille de maisons individuelles locatives, à l'augmentation des honoraires de consultation et au rendement sain des développements résidentiels aux États-Unis.





Le revenu net d'exploitation des maisons comparables pour le secteur des maisons individuelles locatives a augmenté de 5,5 % par rapport à l'exercice précédent et la marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables a atteint 66,6 %. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas , la marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables aurait été de 66,9 % et la croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables aurait été de 6,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux d'occupation pour les maisons comparables a augmenté de 0,1 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 97,6 %, et la croissance des loyers mixtes a été de 8,0 % (tenant compte de la hausse de 17,0 % à la signature des nouveaux baux et de l'augmentation de 4,7 % au renouvellement).





, la marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables aurait été de 66,9 % et la croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables aurait été de 6,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux d'occupation pour les maisons comparables a augmenté de 0,1 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 97,6 %, et la croissance des loyers mixtes a été de 8,0 % (tenant compte de la hausse de 17,0 % à la signature des nouveaux baux et de l'augmentation de 4,7 % au renouvellement). La croissance des loyers pour les maisons comparables s'est accélérée en juillet, avec une croissance des loyers mixtes de 9,3 %, y compris une croissance de 20,7 % à la signature de nouveaux baux et de 4,9 % pour les renouvellements, tandis que le taux occupation des maisons comparables est demeuré stable à 97,5 %. Le rythme des acquisitions a également augmenté, la direction prévoit acquérir plus de 2 000 maisons individuelles locatives au troisième trimestre de 2021.





La Société a élargi son portefeuille de maisons individuelles locatives grâce à l'acquisition organique d'un nombre record de 1 504 maisons.





Le 10 mai 2021, la Société a annoncé la création d'un nouveau partenariat (« SFR JV-HD ») avec deux investisseurs institutionnels de premier plan pour acquérir jusqu'à 5 000 maisons individuelles locatives nouvellement construites auprès de constructeurs nationaux et régionaux. Le partenariat a engagé un investissement pouvant atteindre 450 millions de dollars, pour un potentiel d'achat total pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, y compris l'effet de levier connexe.





Après la fin du trimestre, le 19 juillet 2021, la Société a annoncé la création d'un nouveau partenariat (« SFR JV-2 ») avec trois investisseurs institutionnels pour acquérir plus de 18 000 maisons individuelles locatives existantes ciblant le marché intermédiaire dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») aux États-Unis. Le partenariat a engagé un investissement pouvant atteindre 1,55 milliard de dollars, pour un potentiel d'achat total pouvant atteindre 5 milliards de dollars, y compris l'effet de levier associé.





Le 13 juillet 2021, Tricon a nommé Mme Renee Lewis Glover à son conseil d'administration. Mme Glover a été honorée par le média spécialisé HousingWire qui l'a nommée parmi les 40 femmes les plus influentes du domaine de l'immobilier.

« Tricon a continué d'afficher d'excellents résultats d'exploitation et financiers au deuxième trimestre, avec une croissance de 27 % des flux de trésorerie liés à l'exploitation de base par action stimulée par la solidité des activités dans l'ensemble de notre entreprise. Notre rendement témoigne des données fondamentales convaincantes que nous observons sur le marché immobilier aux États-Unis, particulièrement sur les marchés des États de la ceinture de soleil (Sun Belt), alors que les Américains continuent de chercher des maisons locatives de grande qualité et relativement abordables dans les marchés à forte croissance, a déclaré Gary Berman, président et chef de la direction de Tricon. Notre taux de croissance du revenu net d'exploitation de 6,1 % dans notre segment principal des maisons individuelles locatives comparables (excluant l'incidence du gel au Texas), un taux d'occupation de 97,6 % et des écarts de loyers de 17 % des nouveaux baux reflètent ces incroyables tendances de la demande et témoignent également de la pénurie d'habitations locatives gérées par des professionnels. En fait, au cours d'une semaine donnée, nous recevons environ 6 000 demandes de renseignements sur la location, alors que nous avons seulement 250 maisons individuelles disponibles à la location en tout temps. Afin de mieux servir les résidents éventuels et de répondre à cette demande exceptionnelle, nous nous sommes associés à d'importants investisseurs institutionnels dans le cadre de nos coentreprises annoncées récemment avec Homebuilder Direct et SFR JV-2, ce qui nous permettra de doubler notre portefeuille de maisons individuelles locatives pour le porter à environ 50 000 maisons au cours des trois prochaines années. Après la mobilisation de capitaux réussie ce trimestre et des engagements en capitaux propres de tiers de 2 milliards de dollars pris depuis le début de l'année, nous disposons du capital nécessaire et sommes en bonne position pour réaliser nos ambitieux plans de croissance. »

Points saillants financiers

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre

Semestre (en milliers de dollars américains, sauf

les données par action qui sont en dollars

américains, à moins d'indication contraire) 2021 2020

2021 2020











Points saillants financiers sur une base

consolidée









Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités

poursuivies; y compris :

146 322 $

30 165 $



188 226 $

(16 368) $ Profit lié à la juste valeur sur les immeubles

locatifs 254 312

32 839



366 614

53 476

Revenus (perte) tirés des investissements

dans des développements résidentiels aux

États-Unis 8 251

3 155



14 910

(76 424)













Bénéfice (perte) de base par action lié(e)

aux activités poursuivies attribuable

aux actionnaires de Tricon 0,73

0,16



0,95

(0,09)

Bénéfice dilué (perte diluée) par action lié(e)

aux activités poursuivies attribuable

aux actionnaires de Tricon 0,72

0,16



0,94

(0,09)













Perte nette liée aux activités abandonnées --

(12 824)



(67 562)

(6 796)

Perte par action de base liée aux activités

abandonnées attribuable aux actionnaires de Tricon --

(0,07)



(0,34)

(0,03)

Perte diluée par action liée aux activités

abandonnées attribuable aux actionnaires de Tricon --

(0,07)



(0,34)

(0,03)













Dividendes par action

0,07 $

0,07 $



0,14 $

0,14 $











Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base 199 113 835

194 001 974



197 024 375

194 562 871

Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué 200 742 510

195 196 126



198 586 256

194 562 871













Mesures non conformes aux IFRS(1) sur

une base proportionnelle









Flux de trésorerie liés à l'exploitation de base(2)

35 726 $

24 199 $



68 248 $

45 692 $ Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés(2) 28 226

18 316



54 043

33 166













Flux de trésorerie liés à l'exploitation de base

par action(3) 0,14

0,11



0,27

0,22

Flux de trésorerie liés à l'exploitation de base

par action ($ CA)(3),(4) 0,17

0,15



0,34

0,30













Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés

par action(3) 0,11

0,09



0,22

0,16

Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés

par action ($ CA)(3),(4) 0,14

0,12



0,27

0,22





1) Les mesures non conformes aux IFRS sont présentées afin d'illustrer d'autres mesures pertinentes pour évaluer le rendement de la Société et sa capacité de générer des liquidités. Consultez la page 1 et la rubrique 5 du rapport de gestion de Tricon. 2) Les profits liés à la juste valeur comptabilisés sur les investissements en capitaux propres dans des projets de développement résidentiel canadiens de 5 099 $ au premier trimestre de 2020 et des charges de 1 232 $ et de 790 $ pour les unités d'actions liées au rendement (UAR) pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020, respectivement, ont été supprimés des flux de trésorerie liés à l'exploitation de base afin d'être conformes à la présentation de la période en cours. Ce changement a entraîné une augmentation de 1 232 $ des flux de trésorerie liés à l'exploitation de base et des flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés pour le trimestre clos le 30 juin 2020, ainsi qu'une diminution de 4 309 $ des flux de trésorerie liés à l'exploitation de base et des flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés pour le semestre clos le 30 juin 2020. 3) Les flux de trésorerie liés à l'exploitation de base par action et les flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés par action sont calculés en fonction du nombre total moyen pondéré possible d'actions dilutives en circulation, y compris la conversion présumée de débentures convertibles et l'échange de parts privilégiées émises par Tricon PIPE LLC, soit de 252 511 687 et 250 358 803, respectivement, pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 et de 211 677 963 et de 212 281 634 pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 respectivement. 4) Les taux de change pour les monnaies américaine et canadienne utilisés sont de 1,2282 et de 1,2470 pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (1,3853 et 1,3651 en 2020), respectivement.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies au deuxième trimestre de 2021 était de 146,3 millions de dollars comparativement à 30,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, et comprenait ce qui suit :

Les revenus des maisons individuelles locatives s'élèvent à 105,9 millions de dollars comparativement à 91,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, témoignant d'une augmentation 15,7 % de la taille du portefeuille et de 5,7 % du loyer mensuel moyen réel, partiellement annulée par une baisse de 1,0 % du taux d'occupation attribuable à un rythme accéléré d'acquisition de maisons vacantes.





Les charges d'exploitation directes se sont établies à 35,2 millions de dollars comparativement à 29,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, en raison de la hausse des coûts associée à la croissance susmentionnée dans le segment des maisons individuelles locatives, annulée en partie par des économies sur les dépenses de roulement. Les économies réalisées sur les dépenses de roulement sont attribuables à un taux de roulement légèrement inférieur (23,1 % au deuxième trimestre de 2021 comparativement à 23,5 % au deuxième trimestre de 2020), à une amélioration du taux de recouvrement des loyers et à la hausse du pourcentage des coûts de roulement capitalisés, car les projets d'immobilisations non essentiels avaient été suspendus au cours de la période comparative.





Les revenus tirés des investissements dans des projets résidentiels aux États-Unis s'élèvent à 8,3 millions de dollars comparativement à 3,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, en raison de la reprise économique persistante d'après la pandémie, de faibles taux hypothécaires et de tendances démographiques favorables qui ont tous contribué à une forte demande de maisons pour la vente et au rendement positif des projets de développement résidentiel.





Un profit lié à la juste valeur sur les immeubles locatifs de 254,3 millions de dollars a été constaté comparativement à 32,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 témoignant de l'importante hausse du prix des maisons dans le portefeuille de maisons individuelles locatives L'augmentation du prix des maisons est principalement attribuable à la hausse de la demande en maison dans les banlieues en raison de la baisse des taux hypothécaires, de la croissance de la population sur les marchés des États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») aux États-Unis et de l'offre limitée de nouvelles maisons.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies pour le semestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 188,2 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 16,4 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2020, et comprenait :

Les revenus des maisons individuelles locatives s'élèvent à 204,4 millions de dollars tandis que les charges d'exploitation directes se sont établies à 67,5 millions de dollars, comparativement à 178,9 millions de dollars et 59,6 millions de dollars à l'exercice précédent, respectivement, ce qui s'est traduit par une augmentation du revenu net d'exploitation de 17,6 millions de dollars attribuable à la croissance du portefeuille des maisons individuelles locatives.





Les revenus tirés des investissements dans des projets résidentiels aux États-Unis s'élèvent à 14,9 millions de dollars comparativement à une perte de 76,4 millions de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, attribuable au solide rendement des projets pour la période en cours comparativement à une radiation ponctuelle de la juste valeur au cours de la période comparative attribuable au début de la pandémie de COVID-19.





Un profit lié à la juste valeur sur les immeubles locatifs de 366,6 millions de dollars a été constaté comparativement à 53,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour les raisons susmentionnées.

La perte nette liée aux activités abandonnées s'est établie à 67,6 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021, comparativement à une perte nette de 6,8 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2020, en raison principalement de la perte hors trésorerie liée à une charge de 79,1 millions de dollars pour la décomptabilisation de l'écart d'acquisition. Cet écart d'acquisition a d'abord été constaté lorsque Tricon a fait la transition afin de devenir une société d'habitations locatives le 1er janvier 2020 et est fondé sur l'écart entre la valeur fiscale et la juste valeur des actifs réputés avoir été acquis le jour de la transition. La vente réalisée par la Société le 31 mars 2021 de sa participation de 80 % dans son entreprise d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis a constitué une perte de contrôle d'un point de vue comptable et, par conséquent, l'ensemble du bilan de l'entreprise et l'écart d'acquisition connexe inscrit au bilan de la Société ont été dégroupés.

Les flux de trésorerie liés à l'exploitation de base du deuxième trimestre de 2021 se sont élevés à 35,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11,5 millions de dollars ou de 48 %, comparativement à 24,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020. Cette augmentation témoigne des résultats d'exploitation favorables du portefeuille de maisons individuelles locatives en pleine croissance de Tricon, dont il a été mention précédemment, et de l'amélioration des investissements dans des projets résidentiels de la Société aux États-Unis, ce qui a entraîné une hausse des revenus tirés des investissements et des primes de rendement comptabilisés au cours du trimestre. Pour les mêmes raisons, les flux de trésorerie liés à l'exploitation de base ont augmenté de 22,6 millions de dollars, ou 49 %, pour s'établir à 68,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021, comparativement à 45,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 28,2 millions de dollars et 54,0 millions de dollars, respectivement, soit une augmentation de 9,9 millions de dollars (54 %) et de 20,9 millions de dollars (63 %) par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La croissance des flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés est attribuable à l'augmentation des flux de trésorerie liés à l'exploitation de base susmentionnée, annulée partiellement par une augmentation modérée des dépenses en immobilisations. Les dépenses en immobilisations récurrentes du portefeuille de maisons individuelles locatives ont augmenté en glissement annuel, reflétant la charge de 0,5 million de dollars engagée pour les dommages causés par les tempêtes au Texas, l'expansion de 15,7 % de la taille du portefeuille et une réduction de l'activité au cours de la période comparative, car les projets d'immobilisations non essentiels ont été suspendus lorsque la pandémie de COVID-19 était à son plus fort.

Faits saillants de l'exploitation

Maisons individuelles locatives

Les indicateurs d'exploitation présentés dans le tableau ci-dessous et tout au long du présent communiqué reflètent la part proportionnelle de Tricon dans le portefeuille géré et excluent les intérêts des commanditaires dans le portefeuille de partenariats du segment des maisons locatives individuelles.

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre

Semestre (en milliers de dollars américains, sauf pour

les pourcentages) 2021 2020

2021 2020











Revenu net d'exploitation

54 057 $

49 192 $



105 684 $

96 860 $ Marge bénéficiaire d'exploitation nette

des maisons comparables 66,6 % 66,4 %

66,6 % 66,2 % Marge bénéficiaire d'exploitation nette

des maisons comparables, exclusion faite

de l'incidence de la tempête(1) 66,9 % 66,4 %

67,0 % 66,2 % Croissance du revenu net d'exploitation

des maisons comparables 5,5 % S.O.

4,9 % S.O. Croissance du revenu net d'exploitation

des maisons comparables, exclusion faite

de l'incidence de la tempête(1) 6,1 % S.O.

5,5 % S.O. Créances douteuses des maisons comparables

en pourcentage des revenus2 1,7 % 1,6 %

1,9 % 1,2 % Taux d'occupation des maisons comparables 97,6 % 97,5 %

97,5 % 97,0 % Taux de roulement annualisé des maisons

comparables 22,6 % 23,0 %

21,5 % 22,2 % Croissance trimestrielle du loyer moyen

des maisons comparables - renouvellement 4,7 % 3,3 %

4,4 % 4,1 % Croissance trimestrielle du loyer moyen des

maisons comparables - - nouveaux résidents 17,0 % 8,0 %

14,8 % 7,4 % Croissance trimestrielle du loyer moyen

des maisons comparables - mixte 8,0 % 4,6 %

7,4 % 5,1 %



1) La marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables exclut l'incidence d'une importante tempête hivernale au Texas en 2021. 2) Les créances douteuses sont exprimées en pourcentage des revenus bruts. Tricon constate la totalité des soldes des comptes en souffrance des locataires de plus de 30 jours comme créances douteuses.

Le revenu net d'exploitation des loyers des maisons individuelles locatives s'est établi à 54,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, soit une augmentation de 4,9 millions de dollars ou 9,9 % par rapport à la même période de 2020. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas, le revenu net d'exploitation et la croissance du revenu net d'exploitation auraient été de 54,3 millions de dollars et de 10,5 %, respectivement. L'écart dans le revenu net d'exploitation est attribuable à la croissance de 6,7 millions de dollars des revenus de location découlant de l'expansion du portefeuille (24 961 maisons au T2 2021 contre 21 582 au T2 2020) ainsi qu'à la hausse des loyers moyens (1 513 $ au T2 2021 contre 1 432 $ au T2 2020). Cet écart favorable a été partiellement annulé par une augmentation de 2,3 millions de dollars des charges d'exploitation directes associées à l'agrandissement du portefeuille après déduction des économies réalisées en raison de la baisse du taux de roulement des locataires et à un meilleur taux de recouvrement des loyers.

La croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables dans le segment des maisons individuelles locatives était de 5,5 % au deuxième trimestre de 2021. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas, la croissance du revenu net d'exploitation aurait été de 6,1 % par rapport à l'exercice précédent. L'écart favorable du revenu net d'exploitation s'explique par une augmentation de 3,3 millions de dollars ou de 5,0 % des revenus de location, qui reflète une hausse de 5,5 % du loyer mensuel moyen (1 509 $ au T2 2021 contre 1 431 $ au T2 2020) ainsi qu'une augmentation de 0,1 % du taux d'occupation. Ces écarts positifs ont été partiellement annulés par l'augmentation des charges liées aux créances douteuses et la hausse des concessions progressives sur les frais d'exploitation offertes aux résidents qui ont subi les inconvénients de la tempête hivernale au Texas. Les charges d'exploitation des maisons comparables ont augmenté de 1,1 million de dollars, ou 5,0 %, en raison principalement de réparations ponctuelles associées à la tempête hivernale au Texas, ainsi que d'une augmentation des impôts fonciers en lien avec la hausse des valeurs foncières.

Appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis

La part de Tricon dans le revenu net d'exploitation des appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis était de 3,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 3,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2020, soit une augmentation de 0,2 million de dollars ou 5,9 %. La croissance du revenu net d'exploitation s'explique par une hausse de 0,3 million de dollars ou de 5,7 % des revenus, principalement attribuable à une augmentation de 2,1 % par rapport à l'exercice précédent du taux d'occupation, qui est passé à 95,6 % et des honoraires de consultation tirés des frais de services auxiliaires. Le revenu net d'exploitation et le taux d'occupation du portefeuille trimestriels sont maintenant supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Les IRC mentionnés dans le présent communiqué reflètent uniquement la participation de 20 % de Tricon dans les appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et les résultats comparatifs ont été remaniés au besoin pour aider le lecteur à les comparer.

Après la fin du trimestre, la Société a pris en charge la responsabilité de la gestion immobilière pour la majorité de ses appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et prévoit terminer l'internalisation pour l'ensemble du portefeuille d'ici la fin du troisième trimestre de 2021. Cette internalisation devrait produire des synergies supplémentaires grâce à la fonction centralisée de gestion immobilière de la Société et permettra à Tricon de récupérer des frais de gestion immobilière.

Changement dans l'actif net

Au 30 juin 2021, l'actif net de Tricon a augmenté de 301,1 millions de dollars pour s'établir à 2,0 milliards de dollars, comparativement à 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2021. L'augmentation est principalement attribuable au revenu net déclaré de 145,5 millions de dollars pour le trimestre, y compris un profit sur la juste valeur de 254,3 millions de dollars dans le portefeuille de maisons individuelles locatives de Tricon, ce qui reflète la combinaison de l'augmentation des valeurs estimatives des courtiers ainsi que du prix des maisons de 5,2 % (20,8 % annualisé), déduction faite des dépenses en immobilisations, des revenus tirés des investissements de14,3 millions de dollars dans le segment des appartements locatifs multirésidentiels (dont la majorité était attribuable à des profits sur la juste valeur) et des revenus tirés des investissements dans des projets résidentiels aux États-Unis de 8,3 millions de dollars. Ces montants ont été partiellement annulés par une perte sur la juste valeur de 41,5 millions de dollars sur les instruments financiers dérivés, ainsi que par le paiement des dividendes sur les actions ordinaires de 10,4 millions de dollars. De plus, l'actif net a augmenté de 161,8 millions de dollars (195,4 millions de dollars canadiens) grâce au produit net de l'émission de 15 480 725 actions ordinaires de la Société réalisé sur la base de prise ferme le 8 juin 2021.

Par conséquent, la valeur comptable (actif net) de Tricon par action ordinaire en circulation a augmenté à 9,57 $ (11,87 $ CA) au 30 juin 2021, comparativement à 8,80 $ (11,06 $ CA) au 31 mars 2021.

Activités d'investissement

La Société a continué d'élargir son portefeuille de maisons individuelles locatives en achetant 1 540 maisons individuelles locatives au cours du trimestre, un record, portant son portefeuille géré à 25 008 maisons. Le 10 mai 2021, la Société a conclu un nouveau partenariat (« SFR JV-HD ») pour acquérir de nouvelles maisons individuelles directement auprès de constructeurs nationaux et régionaux, ce qui complète naturellement ses programmes existants de revente et d'acquisition d'actifs pour le portefeuille. La direction prévoit acquérir en moyenne 1 500 maisons par trimestre pour le reste de 2021.

Après la fin du trimestre, le 19 juillet 2021, la Société a annoncé la création d'un nouveau partenariat (« SFR JV-2 » ou le « partenariat ») avec Teacher Retirement System of Texas, Pacific Life Insurance Company et l'un des investisseurs mondiaux existants de Tricon. Sur une période d'investissement de trois ans, SFR JV-2 prévoit acquérir plus de 18 000 maisons individuelles locatives dans États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») aux États-Unis. Le partenariat aura un engagement initial en capitaux propres de 1,40 milliard de dollars et permettra aux investisseurs d'augmenter la taille du moyen d'investissement à 1,55 milliard de dollars, y compris le co-investissement de Tricon de 450 millions de dollars, représentant environ 5 milliards de dollars de pouvoir d'achat, compte tenu de l'effet de levier associé.

Au cours du trimestre, Tricon a franchi d'importantes étapes sur le plan du développement dans l'ensemble du portefeuille de développement résidentiel canadien, car la construction a commencé aux blocs 3, 4 et 7 et au bloc 10 des projets de West Don Lands. Entre-temps, les travaux de construction se poursuivent à The Taylor, West Don Lands (bloc 8), The Ivy et The James, dans le respect des règles de santé publique, et sont en grande partie financés par des prêts à la construction.

En mai 2021, Tricon et son partenaire en partenariat, l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (« Office d'investissement du RPC ») ont conclu leur premier investissement, un site de développement de 1,8 acre dans le quartier Queen East de Toronto (« Queen & Ontario »). Tricon continue d'évaluer d'autres possibilités d'investissement dans le cadre de son partenariat avec l'Office d'investissement du RPC, annoncé récemment.

Bilan et liquidité

Au 30 juin 2021, la dette proportionnelle de Tricon (à l'exclusion des débentures convertibles et échangeables) s'élevait à 2,3 milliards de dollars, comparativement à un actif total proportionnel de 5,4 milliards de dollars (dette nette de 2,2 milliards de dollars et actif de 5,3 milliards de dollars, à l'exclusion des liquidités).

Au cours du deuxième trimestre de 2021, la Société a remboursé 346,3 millions de dollars de sa dette à court terme en utilisant une partie du produit provenant de la syndication de 80 % de son portefeuille d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis Le remboursement anticipé de la dette a considérablement réduit l'effet de levier proportionnel de la Société, ce qui s'est traduit par un ratio d'endettement net de 41,8 %, sur une base proportionnelle au 30 juin 2021, comparativement à 45,6 % au 31 mars 2021.

Les liquidités de Tricon consistent en une facilité de crédit d'entreprise de 500 millions de dollars, et de 486 millions de dollars disponibles au 30 juin 2021. La Société disposait également d'environ 85 millions de dollars en encaisse non affectée, pour un total de liquidités de 571 millions de dollars comparativement à 776 millions de dollars au 31 mars 2021.

Dividendes trimestriels et événements subséquents

Le 30 juillet 2021, la Société a avisé les détenteurs de débentures de son intention de racheter la totalité du solde impayé des débentures subordonnées convertibles non garanties à échéance prorogeable (les « débentures convertibles 2022 ») à 5,75 % à compter du 9 septembre 2021, et a choisi de régler le prix de rachat au moyen d'une émission d'actions ordinaires de la Société. Au 30 juillet 2021, les débentures convertibles de 2022 en circulation peuvent être converties en 16 388 528 actions ordinaires de la Société au taux de conversion de 95,6023 actions ordinaires par 1 000 $ de capital, ou à un prix de conversion d'environ 10,46 $ par action ordinaire (équivalant à 13,02 $ CA au 30 juillet 2021).

Le 10 août 2021, le conseil d'administration de la Société a annoncé un dividende de sept cents par action ordinaire en dollars canadiens payable à compter du 15 octobre 2021 aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2021.

Les dividendes de Tricon sont désignés à titre de dividende déterminé aux fins de l'impôt canadien conformément au paragraphe 89 (14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à toute loi provinciale et territoriale correspondante. Tricon offre aussi un régime de réinvestissement de dividendes qui permet aux actionnaires admissibles de la Société de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires supplémentaires de la Société. Les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement de dividendes en lien avec le dividende annoncé seront émises en capital à un escompte de 1 % par rapport au cours du marché, tel que défini dans le plan de réinvestissement de dividendes. La participation au régime de réinvestissement de dividendes est facultative et les actionnaires qui ne participent pas au régime continueront de recevoir des dividendes en espèces. Une copie complète du régime de réinvestissement de dividendes est disponible dans la section Investisseurs du site Web de Tricon à www.triconresidential.com.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La direction tiendra une conférence téléphonique à 10 h HE le jeudi 12 août 2021 pour parler des résultats de l'entreprise. Veuillez composer le 833 302-1892 ou le 236 714-3860 (no de conférence 2185114). La conférence téléphonique sera également offerte en diffusion Web à l'adresse www.triconresidential.com (onglet Investors, puis News & Events). Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence à compter de 13 h (HE) le 12 août 2021 jusqu'à minuit (HE) le 12 septembre 2021. Pour écouter l'enregistrement, composez le 800 585-8367 ou le 416 621-4642, suivi du code 2185114.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec les états financiers et le rapport de gestion (le « rapport de gestion ») de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, qui sont disponibles sur le site Web de Tricon à www.triconresidential.com et ont été déposés sur SEDAR (www.sedar.com). L'information financière qui s'y trouve est présentée en dollars américains.

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant d'environ 33 000 maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion d'habitations locatives. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où nos habitations locatives simplifient la vie de nos résidents. Pour en savoir plus, visitez le www.triconresidential.com.

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant les événements futurs, les résultats financiers et d'exploitation attendus et les projections de la Société (y compris les énoncés portant sur le rendement financier et l'effet de levier ciblés; et la création prévue de nouveaux véhicules d'investissement ainsi que les avantages pour la Société de ces transactions). Ces déclarations et renseignements prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur les attentes, les intentions et les hypothèses actuelles de la direction à la lumière de sa compréhension des conditions actuelles du marché, de ses plans d'affaires et de ses perspectives. Si des risques inconnus se présentent ou si l'une ou l'autre des hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avère inexacte, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la direction, comme prévu dans ces déclarations prospectives. Ces risques sont décrits dans les documents d'information continue de la Société accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Par conséquent, même si la Société est d'avis que ses prévisions de résultats, de rendements ou de réalisations exprimées ou sous-entendues par les déclarations et les renseignements prospectifs sont fondées sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux prévisions et aux renseignements prospectifs. La Société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

La Société a inclus dans les présentes certaines mesures de rendement clés supplémentaires, notamment le revenu net d'exploitation, les flux de trésorerie liés à l'exploitation, les flux de trésorerie liés à l'exploitation de base, les flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés, les flux de trésorerie liés à l'exploitation de base par action et les flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés par action, ainsi que certains indicateurs clés de son rendement d'exploitation. La Société utilise ces mesures dans la gestion de ses activités, y compris la mesure du rendement et la répartition du capital, et est d'avis que le fait de fournir ces mesures de rendement en complément aide les investisseurs à évaluer le rendement global des activités de la Société. Toutefois, ces mesures ne sont pas reconnues en vertu des IFRS. Étant donné que les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS, l'utilisation de ces mesures par Tricon peut ne pas être comparable à des mesures semblables déclarées par d'autres émetteurs et elles ne doivent pas être interprétées comme des solutions de rechange aux résultats nets ou aux flux de trésorerie liés aux activités de la Société, établis conformément aux normes IFRS, pour la mesure du rendement de la Société. La définition, le calcul et le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS utilisées aux présentes sont fournis aux rubriques 4 et 5 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

