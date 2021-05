/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 14 mai 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (TSX: TCN) (« Tricon » ou la « société »), propriétaire et exploitant de maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2021. La société a également fait le point sur les tendances récentes dans le secteur de l'exploitation. Toutes les informations financières sont présentées en dollars américains, sauf indication contraire.

La société a fait état de solides résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre, et souligne notamment les points saillants suivants :

Le bénéfice net des activités poursuivies s'est établi à 41,9 millions de dollars comparativement à une perte nette de 46,5 millions de dollars à l'exercice précédent; le bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies était de 0,21 $ comparativement à une perte par action de 0,24 $ à l'exercice précédent.





Les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action ont augmenté de 30 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 0,13 $ (0,16 $ CA), en raison des solides résultats d'exploitation du portefeuille de maisons individuelles locatives et de l'amélioration du rendement des placements dans les développements résidentiels aux États-Unis.





Le revenu net d'exploitation des maisons comparables pour le secteur des maisons individuelles locatives a augmenté de 4,1 % par rapport à l'exercice précédent et la marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables a atteint 66,7 % en raison de la croissance continue des revenus et de la gestion contrôlée des dépenses. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas , la marge bénéficiaire d'exploitation nette aurait été de 67,1 %, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux d'occupation pour les maisons comparables a augmenté de 0,8 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 97,3 %, et la croissance des loyers a été de 6,6 % (comprenant l'augmentation des locations avec nouveaux baux de 12,3 % et la croissance de location avec renouvellement de 4,1 %).





, la marge bénéficiaire d'exploitation nette aurait été de 67,1 %, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux d'occupation pour les maisons comparables a augmenté de 0,8 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 97,3 %, et la croissance des loyers a été de 6,6 % (comprenant l'augmentation des locations avec nouveaux baux de 12,3 % et la croissance de location avec renouvellement de 4,1 %). Le 23 mars 2021, la société a annoncé la création d'un nouveau partenariat avec l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (« Office d'investissement du RPC ») pour investir jusqu'à 500 millions de dollars canadiens en capitaux propres dans des programmes à fort potentiel de développement d'appartements locatifs multirésidentiels dans la région du Grand Toronto;





(« Office d'investissement du RPC ») pour investir jusqu'à 500 millions de dollars canadiens en capitaux propres dans des programmes à fort potentiel de développement d'appartements locatifs multirésidentiels dans la région du Grand Toronto; Le 31 mars 2021, la société a vendu une participation de 80 % dans son entreprise d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis à deux investisseurs institutionnels. La transaction a généré des produits bruts de vente d'environ 432 millions de dollars pour Tricon, ce qui lui a permis de renforcer son bilan et de réduire son levier financier proportionnel à 45,6 % du ratio d'endettement net.





Après la fin du trimestre, la société a annoncé la création d'un nouveau partenariat (« Homebuilder Direct JV ») avec deux investisseurs institutionnels de premier plan pour acquérir jusqu'à 5 000 maisons individuelles locatives nouvellement construites auprès de constructeurs nationaux et régionaux, pour un potentiel d'acquisition total pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, y compris l'effet de levier associé.

« Au premier trimestre de 2021, Tricon a affiché encore une fois un solide rendement d'exploitation et a réalisé des progrès importants dans le cadre de ses diverses initiatives de croissance et de ses plans de réduction de la dette, une promesse que nous avions faite à nos actionnaires », a déclaré Gary Berman, président et chef de la direction de Tricon. « Forte d'une croissance de 4,1 % du revenu net d'exploitation des maisons comparables (4,9 % excluant l'incidence du gel au Texas), notre activité principale de maisons individuelles locatives a poursuivi sur sa lancée profitant de conditions démographiques favorables à long terme, ainsi que des tendances vers une réduction de l'urbanisation et de la densification qui se sont accélérées pendant la pandémie. La demande en maisons individuelles locatives est la plus forte que nous ayons connue depuis notre arrivée dans le secteur en 2012, et nous sommes d'avis que les tendances actuelles en matière de loyer, du taux occupation et de la marge se poursuivront pendant de nombreux trimestres à venir. En plus d'afficher d'excellents résultats sur le plan de l'exploitation, nous augmentons également nos flux de trésorerie récurrents en lançant de nouveaux véhicules d'investissement et en obtenant des engagements en capitaux propres supplémentaires de la part d'investisseurs tiers. Entre la syndication de notre portefeuille d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis, notre partenariat avec l'Office d'investissement du RPC portant sur des d'appartements locatifs multirésidentiels et notre partenariat Homebuilder Direct portant sur un projet de maisons individuelles locatives neuves, nous avons à ce jour des engagements de capitaux propres avec des tiers pour 1 milliard de dollars et nous sommes prêts à accroître notre portefeuille de 31 000 maisons individuelles locatives à environ 40 000 unités au cours des prochaines années. Tricon qui a réduit considérablement son effet de levier, jouit de bonnes liquidités au bilan et se trouve en très bonne position pour continuer à développer une échelle critique, à générer des rendements attrayants pour ses actionnaires et ses investisseurs privés et à offrir une expérience de location supérieure à ses résidents. »

Points saillants financiers

Pour le trimestre clos le 31 mars







(en milliers de dollars américains, sauf les données par action qui sont en dollars

américains, à moins d'indication contraire) 2021

2020











Points saillants financiers sur une base consolidée







Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies; y compris : 41 904 $ (46 533) $ Profit lié à la juste valeur sur les immeubles locatifs 112 302

20 637

Revenus (perte) tirés des investissements dans des dévelopements résidentiels aux États-Unis 6 659

(79 579)











Bénéfice (perte) de base par action lié(e) aux activités poursuivies attribuable aux actionnaires de Tricon 0,21

(0,24)

Bénéfice dilué (perte diluée) par action lié(e) aux activités poursuivies attribuable aux actionnaires de Tricon 0,21

(0,24)











Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées (67 562)

6 028

Bénéfice (perte) par action de base lié(e) aux activités abandonnées attribuable aux actionnaires de Tricon (0,34)

0,03

Bénéfice dilué (perte diluée) par action lié(e) aux activités abandonnées attribuable aux actionnaires de Tricon (0,35)

0,03











Dividendes par action 0,07 $ 0,07 $









Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base 194 898 627

195 080 609

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué 196 327 468

196 452 674











Mesures non conformes aux IFRS(1) sur une base proportionnelle







Flux de trésorerie de base liés à l'exploitation(2) 32 522 $ 21 493 $ Flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation(2) 25 817

14 850











Flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action(3) 0,13

0,10

Flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action ($ CA)(3),(4) 0,16

0,13











Flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation par action(3) 0,10

0,07

Flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation par action ($ CA)(3),(4) 0,13

0,09



1) Les mesures non conformes aux IFRS sont présentées afin d'illustrer d'autres mesures pertinentes pour évaluer le rendement de la Société et sa capacité de générer des liquidités. Consultez la section 5 du rapport de gestion de Tricon. 2) Les profits liés à la juste valeur comptabilisés sur les investissements en capitaux propres dans des projets de développement résidentiel canadiens de 5 099 $ et le recouvrement des unités d'action liées à la performance (UALP) de 442 $ au premier trimestre de 2020 ont été supprimés des flux de trésorerie de base liés à l'exploitation afin d'être conformes à la présentation de la période en cours. Ce changement a entraîné une diminution de 5 541 $ des flux de trésorerie de base liés à l'exploitation et des flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation pour la période de comparaison. 3) Les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action et les flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation par action sont calculés en fonction du nombre total moyen pondéré possible d'actions dilutives en circulation, y compris la conversion présumée de débentures convertibles et l'échange de parts privilégiées émises par Tricon PIPE LLC, soit de 248 103 423 et 212,934 511, respectivement, pour les trimestres clos le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020. 4) Les taux de change pour les monnaies américaine et canadienne utilisés sont de 1,2660 au 31 mars 2021 et de 1,3449 au 31 mars 2020.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies au premier trimestre de 2021 était de 41,9 millions de dollars comparativement à une perte de 46,5 millions de dollars au premier trimestre de 2020, et comprenait ce qui suit :

Les revenus des maisons individuelles locatives s'élèvent à 98,5 millions de dollars, comparativement à 87,7 millions de dollars au premier trimestre de 2020, reflétant une augmentation de 9,1 % en glissement annuel de la taille du portefeuille, qui est passé à 23 502 maisons, le tout combiné à une croissance de 4,4 % du loyer mensuel moyen réel par maison et à une augmentation de 0,8 % du taux d'occupation.





Les charges d'exploitation directes se sont établies à 32,3 millions de dollars, comparativement à 29,7 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en raison de la hausse des coûts associée à l'exploitation d'un plus grand portefeuille de maisons individuelles locatives et d'une augmentation de 4 % des impôts fonciers associée à l'appréciation de la valeur des propriétés. Le tout est partiellement annulé par la diminution des dépenses de réparation, d'entretien et de roulement attribuable à un taux de roulement inférieur de 20,8 % chez les résidents et à une amélioration du recouvrement des loyers.





Les revenus tirés des investissements dans des projets résidentiels aux États-Unis s'élèvent à 6,7 millions de dollars, comparativement à une perte de 79,6 millions de dollars au premier trimestre de 2020 en raison d'une amélioration importante du rendement du projet pour l'année en cours; la période comparative comprenait une radiation ponctuelle imputable à la détérioration rapide des données fondamentales au début de la pandémie de COVID-19.





Un profit lié à la juste valeur sur les immeubles locatifs de 112,3 millions de dollars a été constaté, comparativement à 20,6 millions de dollars au premier trimestre de 2020, témoignant de l'importante hausse du prix des maisons dans les marchés principaux de Tricon. L'augmentation du prix des maisons sur les marchés des États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») de Tricon est soutenue par la migration entre États, la réduction de la densification et de l'urbanisation, ainsi que par les faibles taux d'intérêt hypothécaires, facteurs qui ont tous contribué à la hausse de la demande de maisons en banlieue.

La perte nette liée aux activités abandonnées s'est établie à 67,6 millions de dollars, comparativement à un bénéfice de 6,0 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en raison principalement de la perte hors trésorerie liée à une charge de 79,1 millions de dollars pour la décomptabilisation de l'écart d'acquisition. Cet écart d'acquisition a d'abord été constaté lorsque Tricon a fait la transition afin de devenir une société de maisons locatives le 1er janvier 2020 et est fondé sur l'écart entre la valeur fiscale et la juste valeur des actifs réputés avoir été acquis le jour de la transition. La vente réalisée par la société le 31 mars 2021 de sa participation de 80 % dans son portefeuille d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis a constitué une perte de contrôle d'un point de vue comptable et, par conséquent, l'ensemble du bilan de l'entreprise et l'écart d'acquisition connexe inscrit au bilan de la société ont été dégroupés.

Les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation du premier trimestre de 2021 se sont élevés à 32,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11,0 millions de dollars ou de 51 %, comparativement à 21,5 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Cette augmentation reflète les résultats d'exploitation favorables du portefeuille de maisons individuelles locatives en pleine croissance de Tricon, notamment une forte croissance des loyers et un taux d'occupation plus élevé, l'amélioration des revenus tirés des investissements dans les projets résidentiels aux États-Unis et la diminution de la charge d'intérêts.

Les flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation du premier trimestre de 2021 se sont élevés à 25,8 millions de dollars, soit une augmentation de 11,0 millions de dollars ou 74 %, comparativement à 14,9 millions de dollars au premier trimestre de 2020. La croissance des flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation est attribuable à l'augmentation des flux de trésorerie de base liés à l'exploitation susmentionnée, et ne présente pas d'augmentation importante des dépenses en immobilisations récurrentes. Malgré la croissance de 9,1 % du portefeuille de maisons individuelles locatives, les dépenses en immobilisations récurrentes sont demeurées stables, en raison de la réduction du roulement des dépenses en immobilisations associée à la baisse du roulement des résidents et découlant d'un processus rigoureux d'établissement de la portée des projets d'immobilisations.

Faits saillants de l'exploitation

Les indicateurs d'exploitation pour le portefeuille de maisons individuelles locatives présentés dans le tableau ci-dessous et tout au long du présent communiqué reflètent la part proportionnelle de Tricon dans le portefeuille géré et excluent les intérêts des commanditaires dans le portefeuille SFR JV-1.

Pour le trimestre clos le 31 mars

(en milliers de dollars US, sauf pour les pourcentages et les parts) 2021 2020





MAISONS INDIVIDUELLES LOCATIVES









Revenu net d'exploitation 51 627 $ 47 668 $ Marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables 66,7 % 66,0 % Marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables, exclusion faite de l'incidence de la tempête(1) 67,1 % 66,0 % Croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables 4,1 % S.O. Croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables, exclusion faite de l'incidence de la tempête(1) 4,9 % S.O. Créances douteuses des maisons comparables en pourcentage des revenus(2) 2,1 % 0,8 % Taux d'occupation des maisons comparables 97,3 % 96,5 % Taux de roulement annualisé des maisons comparables 20,6 % 21,4 % Croissance trimestrielle du loyer moyen des maisons comparables - renouvellement 4,1 % 5,1 % Croissance trimestrielle du loyer moyen des maisons comparables - nouveaux résidents 12,3 % 6,9 % Croissance trimestrielle du loyer moyen des maisons comparables - mixte 6,6 % 5,6 %





APPARTEMENTS LOCATIFS MULTIRÉSIDENTIELS AUX ÉTATS-UNIS









Nombre total d'appartements gérés 7 289

7 289

Revenu net d'exploitation 16 224 $ 17 085 $ Marge bénéficiaire d'exploitation nette 57,6 % 59,8 % Créances douteuses en pourcentage des revenus(1) 3,2 % 1,7 % Taux d'occupation 94,6 % 94,4 % Taux de roulement annualisé 43,8 % 47,5 % Croissance trimestrielle du loyer moyen - renouvellements 3,5 % 3,4 % Croissance trimestrielle du loyer moyen - nouveaux résidents 2,4 % (1,7) % Croissance trimestrielle du loyer moyen - mixte 2,9 % 1,1 %

1) La marge bénéficiaire d'exploitation nette des maisons comparables exclut l'incidence d'une importante tempête hivernale au Texas au premier trimestre de 2021. 2) Les créances douteuses sont exprimées en pourcentage des revenus bruts. Tricon constate la totalité des soldes des comptes en souffrance des résidents de plus de 30 jours comme créances douteuses.

Le revenu net d'exploitation des loyers des maisons individuelles locatives s'est établi à 51,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, soit une augmentation de 4,0 millions de dollars ou 8,3 % par rapport à la même période de 2020. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas, le revenu net d'exploitation et la croissance du revenu net d'exploitation auraient été de 52,0 millions de dollars et de 9,0 %, respectivement. L'écart dans le revenu net d'exploitation est attribuable à la croissance de 5,9 millions de dollars des revenus de location découlant de l'expansion du portefeuille (23 502 au T1 2021 contre 21 535 au T1 2020) ainsi qu'à la hausse des loyers et du taux d'occupation moyens. Cet écart favorable a été partiellement annulé par une augmentation de 0,8 million de dollars des charges d'exploitation directes associées à l'agrandissement du portefeuille et par des augmentations dans le cours normal des activités des impôts fonciers, après déduction des économies réalisées en raison de la baisse du taux de roulement des résidents et à un meilleur taux de recouvrement des loyers.

La croissance du revenu net d'exploitation des maisons comparables dans le segment des maisons individuelles locatives était de 4,1 % au premier trimestre de 2021. Si l'on exclut l'incidence de la tempête hivernale au Texas, la croissance du revenu net d'exploitation aurait été de 4,9 % par rapport à l'exercice précédent. L'écart favorable du revenu net d'exploitation s'explique par une augmentation de 3,3 millions de dollars ou de 5,1 % des revenus de location, qui reflète une hausse de 4,3 % du loyer mensuel moyen (1 482 $ au T1 2021 contre 1 421 $ au T1 2020) ainsi qu'une augmentation de 0,8 % du taux d'occupation, partiellement annulées par une augmentation des créances douteuses. Les charges d'exploitation des maisons comparables ont augmenté de 0,9 % ou 0,2 million de dollars pour les raisons susmentionnées.

Le revenu net d'exploitation des appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis s'est établi à 16,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021 (ce qui représente 90 jours avec une participation de 100 %) comparativement à 17,1 millions de dollars pour la même période en 2020, soit une diminution de 0,9 million de dollars ou 5,0 %. L'écart au titre du revenu net d'exploitation est partiellement attribuable à une diminution de 1,3 % des revenus en raison d'une baisse de 2,6 % du loyer mensuel moyen et de l'augmentation de 0,4 million de dollars des créances douteuses, car la capacité de recouvrement a été affectée par la pandémie du COVID-19. Le total des charges d'exploitation a également augmenté de 0,5 million de dollars, ou 4,3 %, en raison de la croissance normale de la charge d'impôts fonciers et de l'augmentation des coûts des services publics du fait que plus de résidents étaient en télétravail. Aux États-Unis le secteur des appartements locatifs multirésidentiels a connu un changement positif de son rendement d'exploitation et affiché des améliorations séquentielles au cours du quatrième trimestre de 2020, y compris une augmentation de 1,0 % du taux d'occupation, une réduction de 61 % des concessions, ainsi qu'une croissance positive des loyers mixtes de 2,9 %.

Activités d'investissement

La société a continué d'élargir son portefeuille de maisons individuelles locatives en achetant 762 maisons individuelles locatives au cours du trimestre, portant son portefeuille géré à 23 535 maisons. La direction prévoit acquérir 1 000 maisons ou plus au cours du deuxième trimestre de 2021 dans le cadre de son programme d'acquisition interne, complété par des achats directs de maisons individuelles nouvellement construites (« construction à des fins de location ») dans les collectivités et de maisons individuelles de constructeurs de résidences.

Dans l'ensemble des projets résidentiels canadiens de Tricon, les travaux de construction se poursuivent à The Taylor, West Don Lands (bloc 8), The Ivy et The James, dans le respect des règles de santé publique, et sont en grande partie financés par des prêts à la construction. Au cours du trimestre, la société et ses partenaires ont signé le bail foncier à West Don Lands (bloc 10), et la construction devrait commencer aux blocs 10 et 3/4/7 au cours des prochains mois. D'ici l'été 2021, Tricon prévoit que plus de 2 500 appartements locatifs multirésidentiels seront en construction dans son portefeuille de développement résidentiel canadien.

En mars 2021, Tricon a annoncé un nouveau partenariat avec l'Office d'investissement du RPC axé sur une stratégie de programmes à fort potentiel de développement dans les appartements locatifs dans la région du Grand Toronto. Le partenariat fournira jusqu'à 500 millions de dollars canadiens en capitaux propres, dont jusqu'à 350 millions de dollars canadiens provenant de l'Office d'investissement du RPC (70 %) et jusqu'à 150 millions de dollars canadiens de Tricon (30 %), ce qui permettra l'aménagement de 2 000 à 3 000 unités à un coût de développement brut d'environ 1,4 milliard de dollars canadiens, y compris l'effet de levier.

Après la fin du trimestre, le 10 mai 2021, le partenariat a conclu sa première transaction, un projet de développement de 1,8 acre dans le quartier est du centre-ville de Toronto, qui comprendra deux tours totalisant 870 appartements. Le coût de développement total devrait s'élever à environ 600 millions de dollars canadiens, dont environ 192 millions de dollars canadiens en capitaux propres provenant du partenariat, la part de Tricon s'établit à 30 %.

Après la fin du trimestre, le 10 mai 2021, la Société a annoncé la création d'un nouveau partenariat (« Homebuilder Direct JV ») avec la Pacific Life Insurance Company en collaboration avec un investisseur institutionnel mondial de premier plan en vue de faire l'acquisition de maisons individuelles locatives nouvellement construites. Le partenariat profitera d'un engagement initial de capitaux propres de 300 millions de dollars (montant partagé également entre les trois partenaires), et les investisseurs auront la possibilité d'augmenter leur investissement de 150 millions de dollars chacun, ce qui représente un engagement total cible de 450 millions de dollars ou encore un pouvoir d'achat potentiel allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars si l'on tient compte de l'effet de levier qui lui est associé. Cela permettra au partenariat de faire l'acquisition d'environ 5 000 maisons individuelles neuves, principalement auprès de constructeurs nationaux et régionaux, notamment des maisons sur des sites dispersés et des projets domiciliaires récemment terminés de maisons individuelles construites pour la location.

Tricon a maintenant conclu pour 1 milliard de dollars d'engagements en capitaux propres de la part d'investisseurs tiers, atteignant son objectif visant à obtenir 1 milliard de dollars en financement de tiers d'ici 2022, bien avant la date prévue.

Bilan et liquidité

Au 31 mars 2021, la dette proportionnelle de Tricon (à l'exclusion des débentures convertibles) s'élevait à 2,5 milliards de dollars, comparativement à un actif total proportionnel de 5,1 milliards de dollars (dette nette de 2,2 milliards de dollars et actif de 4,8 milliards de dollars, à l'exclusion des liquidités).

Les liquidités de Tricon consistent en une facilité de crédit d'entreprise de 500 millions de dollars, soit environ 481 millions de dollars disponibles au 31 mars 2021. La société disposait également d'environ 295 millions de dollars en encaisse non affectée, pour un total de liquidités de 776 millions de dollars comparativement à 529 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Tricon a vendu sa participation de 80 % dans son entreprise d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis pour un produit total de 431,6 millions de dollars. La société a utilisé une partie du produit pour rembourser 182,6 millions de dollars de dette (y compris 107,6 millions de dollars de sa facilité de crédit de son entreprise d'appartements locatifs multirésidentiels et 75 millions de dollars de sa facilité de crédit d'entreprise sociétés). De plus, elle a réduit son effet de levier proportionnel de 970 points de base, qui passe de 55,3 % au 31 décembre 2020 à 45,6 % du ratio d'endettement net, améliorant ainsi la souplesse de son bilan. Cette transaction a réduit encore davantage notre effet de levier proportionnel après l'émission en septembre 2020 de parts privilégiées échangeables à un syndicat d'investisseurs dirigé par Blackstone Real Estate Income Trust. La société a l'intention d'utiliser le reste du produit de ces transactions pour réduire davantage la dette actuelle et à des fins générales.

La vente du portefeuille d'appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis a également fait baisser de 0,17 % le taux d'intérêt moyen pondéré de Tricon pour le ramener à 2,95 %, comparativement à 3,12 % au quatrième trimestre de 2020. La transaction a réduit la durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance de sa dette à 3,4 ans au 31 mars 2021 (une diminution de 0,3 an par rapport au trimestre précédent), étant donné que les emprunts sur les immeubles locatifs multirésidentiels avaient une échéance moyenne pondérée de 3,7 ans.

Mise à jour sur l'exploitation après le premier trimestre

À la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours, la société fait le point sur ses activités de location.

Maisons individuelles locatives

À la fin d'avril, Tricon avait perçu 98 % des loyers facturés au premier trimestre de 2021 dans son entreprise de maisons individuelles locatives. Elle continue de percevoir les loyers d'avril et s'attend à ce que le pourcentage perçu augmente. En avril, le taux d'occupation des maisons comparables a augmenté nominalement à 97,5 %. La croissance du loyer moyen sur une base mixte pour le portefeuille de maisons comparables en avril a été de 8,0 %, stimulée par la croissance de 16,3 % et de 4,4 % des nouveaux résidents et des renouvellements de baux, respectivement.



Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021(1)









Maisons comparables







Croissance du loyer moyen - renouvellement 4,0 % 3,9 % 4,3 % 4,4 % Croissance du loyer moyen - nouveaux résidents 10,6 % 12,4 % 13,6 % 16,3 % Croissance du loyer moyen - mixte 6,0 % 6,2 % 7,4 % 8,0 %









Taux d'occupation 97,3 % 97,3 % 97,3 % 97,5 %









Total du portefeuille







Pourcentage des factures encaissées au 30 avril 2021 98 % 98 % 97 % 95 % Factures encaissées en pourcentage de la moyenne historique 99 % 98 % 98 % 98 %

1) Les résultats d'avril sont préliminaires, puisque la société continue de percevoir les loyers d'avril. Par conséquent, les résultats pourraient être ajustés à la hausse. 2) Au 30 avril 2021, la société avait encaissé 98 % de toutes les factures du premier trimestre, ce qui représente 98 % des collections historiques.

Appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis

Dans le secteur des appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis, le taux d'occupation des propriétés comparables en avril a progressé pour s'établir à 95,2 %. Au 30 avril 2021, la société avait perçu 96 % des loyers d'avril. La croissance du loyer moyen sur une base mixte du portefeuille des propriétés comparables a également augmenté en avril pour s'établir à 7,5 %, stimulée par la croissance de 9,5 % et de 4,9 % du nombre de nouveaux résidents et de renouvellements, respectivement.

Propriétés comparables Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021(1)









Croissance du loyer moyen - renouvellement 2,8 % 3,5 % 4,0 % 4,9 % Croissance du loyer moyen- nouveaux résidents (0,4 %) 0,8 % 5,3 % 9,5 % Croissance du loyer moyen - mixte 1,1 % 2,0 % 4,7 % 7,5 %









Taux d'occupation 94,6 % 94,5 % 94,9 % 95,2 %









Pourcentage des factures encaissées au 30 avril 2021 98 % 98 % 97 % 96 % Factures encaissées en pourcentage de la moyenne historique 98 % 98 % 97 % 98 %

1) Les résultats d'avril sont préliminaires, puisque la société continue de percevoir les loyers d'avril. Par conséquent, les résultats pourraient être ajustés à la hausse. 2) Au 30 avril 2021, la société avait encaissé 98 % de toutes les factures du premier trimestre, ce qui représente 98 % des collections historiques.

Dividende trimestriel

La société a annoncé un dividende de sept cents par action ordinaire en dollars canadiens payable à compter du 15 juillet 2021 aux actionnaires inscrits le 30 juin 2021.

Les dividendes de Tricon sont désignés à titre de dividende déterminé aux fins de l'impôt canadien conformément au paragraphe 89 (14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à toute loi provinciale et territoriale correspondante. Tricon offre aussi un régime de réinvestissement de dividendes qui permet aux actionnaires admissibles de la société de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires supplémentaires de la société. Les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement de dividendes en lien avec le dividende annoncé seront émises en capital à un escompte de 1 % par rapport au cours du marché, tel que défini dans le plan de réinvestissement de dividendes. La participation au régime de réinvestissement de dividendes est facultative et les actionnaires qui ne participent pas au régime continueront de recevoir des dividendes en espèces. Une copie complète du régime de réinvestissement de dividendes est disponible dans la section Investisseurs du site Web de Tricon à www.triconresidential.com.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La direction tiendra une conférence téléphonique à 10 h HE le jeudi 13 mai 2021 pour parler des résultats de l'entreprise. Veuillez composer le 833 302-1892 ou le 236 714-3860 (no de conférence 7579714). La conférence téléphonique sera également offerte en diffusion Web à l'adresse www.triconresidential.com (onglet Investors, puis News & Events). Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence à compter du 13 mai 2021 à 13 h (HE) jusqu'au 11 juin 2021 à minuit (HE). Pour écouter l'enregistrement, composez le 800 585-8367 ou le 416 621-4642, suivi du code 7579714.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec les états financiers et le rapport de gestion (le « rapport de gestion ») de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui sont disponibles sur le site Web de Tricon à www.triconresidential.com et ont été déposés sur SEDAR (www.sedar.com). L'information financière qui s'y trouve est présentée en dollars américains.

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 31 000 maisons individuelles locatives et appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion des logements locatifs. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où le logement donne accès aux possibilités qu'offre la vie. Pour en savoir plus, visitez le www.triconresidential.com.

* * * *

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant les événements futurs, les résultats financiers et d'exploitation attendus et les projections de la société. (y compris les énoncés portant sur le rendement financier et l'effet de levier ciblés; et la création prévue de nouveaux véhicules d'investissement ainsi que les avantages pour la société de ces transactions). Ces déclarations et renseignements prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur les attentes, les intentions et les hypothèses actuelles de la direction à la lumière de sa compréhension des conditions actuelles du marché, de ses plans d'affaires et de ses perspectives. Si des risques inconnus se présentent ou si l'une ou l'autre des hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avère inexacte, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la direction, comme prévu dans ces déclarations prospectives. Ces risques sont décrits dans les documents d'information continue de la société accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Par conséquent, même si la société est d'avis que ses prévisions de résultats, de rendements ou de réalisations exprimées ou sous-entendues par les déclarations et les renseignements prospectifs sont fondées sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux prévisions et aux renseignements prospectifs. La société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

La société a inclus dans les présentes certaines mesures de rendement clés supplémentaires, notamment le revenu net d'exploitation, les flux de trésorerie liés à l'exploitation, les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation, les flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation, les flux de trésorerie de base liés à l'exploitation par action et les flux de trésorerie ajustés liés à l'exploitation par action, ainsi que certains indicateurs clés de son rendement d'exploitation. La société utilise ces mesures dans la gestion de ses activités, y compris la mesure du rendement et la répartition du capital, et est d'avis que le fait de fournir ces mesures de rendement en complément aide les investisseurs à évaluer le rendement global des activités de la société. Toutefois, ces mesures ne sont pas reconnues en vertu des IFRS. Étant donné que les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS, l'utilisation de ces mesures par Tricon peut ne pas être comparable à des mesures semblables déclarées par d'autres émetteurs et elles ne doivent pas être interprétées comme des solutions de rechange aux résultats nets ou aux flux de trésorerie liés aux activités de la société, établis conformément aux normes IFRS, pour la mesure du rendement de la société. La définition, le calcul et le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS utilisées aux présentes sont fournis aux sections 4 et 5 du rapport de gestion de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

SOURCE Tricon Residential Inc.

Renseignements: Wissam Francis, Vice-président directeur et chef des finances, Téléphone : 416 323-2484, Courriel : [email protected]; Wojtek Nowak, Directeur général, Marchés financiers, Téléphone : 416 925-2409, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://triconresidential.com/