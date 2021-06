Triastek conclut un financement de série B de 50 millions de dollars américains, codirigé par Matrix Partners China et CPE

NANJING, Chine, 25 juin 2021 /CNW/ - Triastek, Inc. (Triastek), un leader mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques imprimés en 3D, a terminé son financement de série B, recueillant 50 millions de dollars américains (soit 330 millions de yuans). Ce cycle d'investissement a été codirigé par Matrix Partners China et CPE, avec la participation de Shanghai Sci-Tech Innovation Center Capital (SSICC) et des investisseurs existants comme Morningside Ventures, Dalton Venture et Yunqi Partners. En plus de soutenir la mise au point continue du premier produit approuvé par la demande d'autorisation de nouvelle drogue de recherche (DNR) dans le cadre d'essais cliniques, les profits serviront également à élargir le pipeline de produits pharmaceutiques imprimés en 3D et à faire progresser la vision de Triastek qui consiste à créer une nouvelle ère de fabrication pharmaceutique intelligente à l'échelle mondiale.

Dr Senping Cheng , cofondateur et chef de la direction de Triastek, a déclaré : « Nous apprécions le soutien de Matrix Partners China, de CPE, de SSICC et de nos actionnaires actuels. L'objectif constant de Triastek est de mettre au point des produits thérapeutiques de pointe qui répondent aux besoins non satisfaits des patients, de révolutionner la fabrication de produits pharmaceutiques et d'améliorer la santé humaine. Nous tirerons parti des avantages de l'impression 3D des produits pharmaceutiques en tant que technologie de fabrication numérique et nous intégrerons des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle pour ouvrir une nouvelle ère dans la fabrication de produits pharmaceutiques intelligents de pointe. »

Dr Eric Yu, partenaire de Matrix Partners en Chine , a ajouté : « La plateforme technologique révolutionnaire d'impression 3D de produits pharmaceutiques de Triastek peut créer presque tous les types de profils de lancement de médicaments cibles. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, grâce à sa plateforme technologique, Triastek continuera de produire des médicaments innovants pour les patients dont les besoins cliniques ne sont pas encore satisfaits. »

Jing Wu , directeur exécutif de CPE, a déclaré : « Nous avons toujours mis l'accent sur les technologies émergentes dans le domaine du développement pharmaceutique. Nous sommes fermement convaincus que la technologie pharmaceutique d'impression 3D de Triastek sera une plateforme d'influence mondiale et deviendra un chef de file du développement et de la fabrication pour l'ensemble de l'industrie. Les contributions de Triastek accéléreront la réalisation de la numérisation et de la fabrication intelligente dans l'industrie pharmaceutique. »

Dr Zhide Yuan , vice-président directeur de SSICC, a déclaré : « Triastek dispose d'équipes multidisciplinaires en sciences pharmaceutiques, en génie mécanique et en sciences des matériaux, entre autres, possède une vaste expérience en fabrication de produits pharmaceutiques et démontre une solide capacité d'exécution interdisciplinaire. Nous sommes optimistes quant à la technologie et aux capacités de l'équipe de l'entreprise et nous avons hâte à appliquer de façon plus poussée la technologie de l'entreprise dans le domaine de la recherche et du développement et de la production de médicaments. »

Fondé en 2015 en tant que première société pharmaceutique d'impression 3D en Chine, Triastek est déterminée à construire une nouvelle plateforme de technologie pharmaceutique d'impression 3D avec ses technologies exclusives et exhaustives englobant la conception de formes posologiques, le développement de produits pharmaceutiques numériques et la fabrication intelligente. Grâce à sa technologie d'impression 3D exclusive Melt Extrusion Deposition (MED®), l'entreprise pharmaceutique chinoise est la première à être acceptée dans le programme de technologies émergentes de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La technologie de Triastek offre des solutions personnalisées pour la plupart des formes posologiques solides et orales. Comparativement au processus itératif traditionnel de développement de médicaments et aux méthodes de compression des comprimés, l'impression 3D de MED apporte un changement de paradigme dans le développement et la fabrication des produits pharmaceutiques. La polyvalence de la structure des comprimés résultant de la technologie d'impression 3D permet un contrôle précis et programmé du profil de lancement du médicament, optimisant ainsi le profil pharmacocinétique tant pour les produits pharmaceutiques nouveaux qu'existants.

Grâce à la technologie d'impression 3D de MED, Triastek a construit un pipeline de produits comprenant de nouvelles formulations et combinaisons de produits candidats visant à répondre à des besoins cliniques particuliers et à améliorer ainsi les résultats de la pharmacothérapie. En janvier 2021, l'entreprise a reçu l'approbation de la présentation de nouveau médicament de recherche (DNR) de la FDA des États-Unis pour son premier produit T19, développé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Le deuxième produit de l'entreprise, le T20, a reçu des commentaires positifs de la FDA des États-Unis en mars 2021 et la soumission d'une demande de DNR pour le T20 est prévue pour la fin de cette année.

Outre le développement de produits internes, Triastek collabore avec des entreprises pharmaceutiques multinationales chinoises de premier plan afin d'explorer divers scénarios d'application pour la technologie d'impression 3D de MED, comme l'élaboration de formulations pour fournir une solution aux nouvelles entités chimiques peu solubles dans l'eau et l'extension du cycle de vie des produits approuvés ou mis au point. Grâce à ces collaborations, Triastek offre une proposition de valeur importante aux entreprises partenaires en développant des produits pharmaceutiques novateurs, uniques et concurrentiels pour faire face aux défis de la mise au point potentielle de nouveaux composés et l'ajustement du profil pharmacocinétique au début du développement du produit afin de réduire le temps consacré aux études sur les humains.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Triastek https://www.triastek.com

Développement des affaires et des relations publiques :

Eric Tsai

Directeur du développement des affaires

[email protected]

+86-18502118450

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1550911/global_Logo.jpg

SOURCE Triastek, Inc.

Liens connexes

www.triastek.com