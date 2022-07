NANJING (Chine), 14 juillet 2022 /CNW/ - Le 13 juillet 2022, Triastek, Inc. (« Triastek ») a annoncé qu'elle prévoit collaborer avec Eli Lilly and Company (« Lilly ») - une société pharmaceutique mondiale de premier plan - pour mettre à profit les avantages de la technologie d'impression 3D dans l'acheminement ciblé et programmé de médicaments dans des régions précises du tractus gastro-intestinal.

Conformément à l'entente convenue, le projet sera axé sur l'acheminement ciblé de médicaments dans l'intestin. Triastek se concentrera sur deux aspects. Premièrement, une étude approfondie des propriétés des excipients et des paramètres de processus sera menée pour que la stabilité des médicaments puisse être maintenue tout au long de l'élaboration de formulations et du processus d'impression 3D, ainsi que pendant la libération de médicaments. Deuxièmement, il faudra trouver et concevoir une structure tridimensionnelle unique de formes pharmaceutiques qui favorisera la libération programmée de médicaments dans des parties précises de l'intestin, pour améliorer la biodisponibilité des médicaments administrés par voie orale.

Triastek est une entreprise de technologie d'impression 3D, et son innovante et polyvalente technologie MED® peut s'utiliser dans la mise au point et la fabrication de formes pharmaceutiques solides. Grâce à la division de l'innovation et des partenariats de Lilly en Chine, Triastek pourra collaborer avec Lilly pour explorer de nouvelles solutions pour l'administration de médicaments par voie orale.

Triastek est déterminée à promouvoir l'utilisation de la technologie d'impression 3D dans le domaine pharmaceutique. La commercialisation des nouveaux médicaments de recherche de Triastek, soit ses premier et deuxième produits (T19 et T20), a été autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L'entreprise compte 158 demandes de brevet liées à l'impression 3D de produits pharmaceutiques avec une couverture complète dans le monde. En outre, Triastek a établi des collaborations avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques multinationales et nationales, afin de fournir des solutions techniques pour l'élaboration de formulations complexes.

La Dre Senping Cheng, fondatrice et chef de la direction de Triastek, a déclaré : « La collaboration entre Triastek et Lilly est un excellent exemple de l'utilisation de la technologie MED® dans l'amélioration de la façon dont on administre les médicaments par voie orale. Nous pensons que la technologie MED® de Triastek peut servir à relever les défis liés aux formulations menant à la création de produits ayant une valeur clinique importante pour nos partenaires mondiaux. »

À propos de Triastek

Fondée en 2015, l'entreprise Triastek, Inc. est un chef de file mondial dans le domaine de l'impression 3D de produits pharmaceutiques et un pionnier dans la mise en œuvre de solutions pharmaceutiques numériques. La nouvelle plateforme exclusive de technologie d'impression 3D de Triastek englobe la conception de formes pharmaceutiques, la création de produits pharmaceutiques numériques et la fabrication intelligente.

