TREQ lance son adhésion pour les entreprises

QUÉBEC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) lance la deuxième phase de son plan d'adhésion. Après les membres individuels, TREQ ouvre son membership aux entreprises, groupes ou associations, qui désirent offrir à leurs employés, à leurs membres ou à leurs clients une part sociale.

En devenant membre de la Coopérative, les organisations pourront contribuer elles aussi à donner des ailes au Québec.

«Depuis le lancement de notre campagne d'adhésion il y a quelques jours, c'est par dizaines que les entreprises privées et les organisations publiques de partout au Québec nous sollicitent afin d'avoir accès à une carte de membre pour leurs employés ou leurs clients. C'est donc avec plaisir aujourd'hui que nous répondons aux besoins des utilisateurs corporatifs qui peuvent compléter leur adhésion sur notre site web (https://treq.ca)» , annonce Serge Larivière, directeur général de TREQ.

«Notre objectif est de mobiliser l'ensemble du Québec derrière notre projet collectif. Depuis notre lancement d'adhésion, c'est par milliers que les québécois ont adhérés. C'est une fierté de voir les entreprises se joindre au mouvement», ajoute Éric Larouche, président de TREQ et délégué pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'adhésion de Gimxport à la coopérative de transport régional TREQ incarne à elle seule la volonté des entreprises des régions à bénéficier de tarifs raisonnables pour le déplacement de ses employés par avion ailleurs au Québec.



Gimxport compte actuellement une centaine de membres, en majorité des PME exportatrices de tous les secteurs d'activité de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et son conseil d'administration est composé de leaders de la région, surtout d'entrepreneurs.

L'organisation de GIMXPORT va souligner sa 25e année d'existence en mars 2021 et va offrir une carte TREQ à ses entreprises membres et à tous sesemployés.

«Nous adhérons à la mission de TREQ de doter le Québec d'un réel transporteur aérien régional. Ce projet s'arrime avec la mission de GIMXPORT soit de favoriser l'essor économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine», explique Gino Cyr, directeur général de GIMXPORT.

«C'est une fierté d'accueillir Gimxport dans la famille TREQ. C'est un geste fort qui souligne l'importance de notre projet pour le développement du Québec et de notre région. On invite toute les entreprises intéressés à se joindre à notre», se réjouit Claude Blais, administrateur de TREQ et délégué pour le Bas St-Laurent-Gaspésie et les Îles de la Madeleine.

A propos de la Coopérative Treq

La Coopérative de transport régional québécoise TREQ est un nouveau transporteur régional dont la mission est de desservir les régions du Québec et permettre leur développement.

Treq propose une flotte d'appareils Bombardier Q400- 74 places, des avions régionaux performants afin de permettre des prix de billets abordables. Pour la coopérative Treq, le transport aérien est le moyen pour nos régions de se développer.

