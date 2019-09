Traversée de la Gaspésie 2019 : la traversée des écrivains

GASPÉ, QC, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Les croisières La CTMA sont heureux de présenter la 6ème édition de la Traversée de la Gaspésie d'automne. De Matane à Gaspé, en passant par les Chic-Chocs, du 21 au 28 septembre prochain, les amoureux du plein air sont conviés à traverser les plus beaux sentiers de la Gaspésie.

Au cœur de la beauté gaspésienne

Le coup d'envoi de l'évènement est donné à Matane où presque deux cents participants - randonneurs et coureurs - sont attendus le samedi 21 septembre. Dès le dimanche, ils entament leur périple qui les mène à Saint-Ulric en passant par la Grotte des fées, pour ensuite poursuivre sur un trajet mer et montagne dans le Parc Côtier du Ruisseau-Castor, une ascension du Mont Jacques-Cartier, et du Mont Xalibu en passant par le Lac-aux-Américains, le tour du Mont-Albert, une randonnée du Mont Saint-Pierre à Mont-Louis sur le Sentier International des Appalaches (SIA), et ils terminent la semaine avec la randonnée du Bout du Monde au Parc national Forillon.

La traversée des écrivains

Cette édition toute spéciale est portée par l'imagination et les mots puisque des écrivains ont été invités à marcher sur le territoire gaspésien pour s'en inspirer et en tirer un livre qui sera édité en 2020. Parmi eux, quatre sont originaires de Gaspésie, soit Johanne Fournier (Matane), Eric Dupont (Amqui), Marie-Eve Cotton (Rivière-au-Renard), et Pierre Cayouette (Bonaventure). Les autres écrivains sont Anaïs Barbeau-Lavalette, Roxanne Bouchard, Marie-Eve Sévigny et Geneviève Lefebvre.

Soulignons également la présence de la journaliste et documentariste émérite Katia Chapoutier, et de la femme de lettres et déléguée nationale du Prix littéraire France-Québec, Jo Ann Champagne.

À propos des Traversées de la Gaspésie

Cette édition est le 26ème évènement des Traversées. En effet, depuis 2003, la TDLG offre chaque année des évènements de plein air - à la marche et à la course l'automne, et en ski et en raquettes l'hiver - qui allie culture, gastronomie et découverte des beautés de la péninsules gaspésienne dans la plus belle des aventures, celle de la rencontre humaine. Les participants viennent de partout dans le monde, et ce, grâce au rayonnement d'une couverture de presse internationale.

