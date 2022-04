Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Reprise du service à deux navires aujourd'hui

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Bonne nouvelle pour la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, la Société des traversiers du Québec (STQ) est en mesure d'annoncer la reprise du service à deux navires dès aujourd'hui le 7 avril 2022. Les efforts de formation des dernières semaines permettent de revenir à une situation stable et prévisible pour assurer le service.

Rappelons que la pénurie de main-d'œuvre et une vague de retraits préventifs reliés à la pandémie de COVID-19 a affecté le service de la traverse depuis le début du mois de décembre dernier. La pénurie de main-d'œuvre qui affecte les entreprises et les organisations du Québec demeure un sujet d'actualité et le besoin de recruter des membres d'équipage est une préoccupation quotidienne.

La STQ tient à remercier la clientèle de la traverse de Sorel-Tracy pour leur compréhension et leur patience dans les circonstances.

Arrêt technique du NM Alexandrina-Chalifoux

Le NM Alexandrina-Chalifoux est actuellement en arrêt technique à Québec et certains membres d'équipage de la traverse de Sorel-Tracy devront se diriger à Québec pour finaliser l'arrêt technique et préparer le navire à son transit vers la traverse de Tadoussac à la fin du mois d'avril.

Cela aura pour effet d'offrir le service à un navire à la traverse de Sorel-Tracy pendant quelques jours planifiés. Il s'agit des dates suivantes :

Du lundi 11 avril au mercredi 13 avril, le service sera à 1 navire;

Le mardi et le mercredi de la semaine suivante soit les 19 et 20 avril le service sera à 1 navire.

À partir du 21 avril, le service sera à 2 navires selon l'horaire normal.

