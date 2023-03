Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Un nouvel horaire adapté aux besoins de la clientèle

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout qu'à partir du 15 mai 2023, un nouvel horaire entrera en vigueur pour la haute et la basse saison. Les changements apportés seront mieux adaptés aux besoins actuels de la clientèle et permettront à la STQ d'offrir un service efficient et prévisible.

Modifications à l'horaire haute saison

L'horaire de la haute-saison débutera désormais à la mi-mai au lieu de la mi-juin. À partir du 15 mai 2023, il y aura 4 traversées par jour et ce jusqu'à la fête du Travail. Ce changement permettra d'assurer un service adéquat pour les différents déplacements occasionnés par les chantiers de construction et le début de la saison touristique dans les régions desservies.

L'autre modification à l'horaire estival sera de devancer les traversées de l'après-midi. Le départ de Matane sera à 14 h15 au lieu de 14 h 30 et le départ de la Côte-Nord sera à 17 h 30 au lieu de 18 h. Ce changement permettra à la STQ d'assurer aux membres d'équipage le temps de repos réglementaire exigé par Transport Canada.

Horaire haute saison de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout 15 mai au 4 septembre 2023

Matane vers

Godbout Godbout vers

Matane Matane vers

Baie-Comeau Baie Comeau

vers Matane Dimanche 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30 Lundi 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30 Mardi 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30 Mercredi 14 h 15 17 h 30 8 h 11 h Jeudi 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30 Vendredi 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30 Samedi 8 h 11 h 14 h 15 17 h 30

Modification à l'horaire basse saison

Le nouvel horaire basse-saison, qui entrera en vigueur le 5 septembre 2023, offrira 4 traversées le vendredi et 2 traversées les autres jours de la semaine entre Matane et la Côte-Nord. Cette modification de l'horaire permettra d'être mieux arrimé à l'achalandage hivernal de la traverse et assurer un service adéquat pour répondre aux besoins de la clientèle.

Horaire basse saison de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout 5 septembre 2023 au 12 mai 2024

Matane vers

Godbout Godbout vers

Matane Matane vers

Baie-Comeau Baie Comeau

vers Matane Dimanche



14 h 17 h Lundi 8 h 17 h



Mardi



8 h 17 h Mercredi 8 h 17 h



Jeudi



8 h 17 h Vendredi 8 h 11 h 14 h 17 h Samedi 8 h 11 h





L'horaire de la période des fêtes demeure bonifié avec 4 traversées offertes du 22 au 24 décembre et du 29 au 31 décembre 2023. Rappelons qu'il n'y a aucune traversée effectuée le 25 décembre 2023 et le 1e janvier 2024.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, la STQ invite la clientèle à consulter son site Internet à l'adresse traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]; Traversiers.com