Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Un nouveau numéro pour joindre le bureau des réservations, 1 833 677-5039

QUÉBEC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout qu'un nouveau numéro de téléphone permettra de joindre le bureau des réservations de la traverse. Cette ligne téléphonique sera en service à partir de ce samedi 27 juillet 2024. Les clients composeront le 1 833 677-5039 pour réserver une traversée ou modifier une réservation avec nos agents.

La STQ rappelle qu'étant donné un nombre élevé d'appels en cette période de l'année, et afin d'assurer d'offrir le service téléphonique à la clientèle, les heures d'ouverture du bureau des réservations seront prolongées. Le service sera ouvert tous les jours entre 8 h et 18 h et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Il est également possible de réserver une traversée à la traverse de Matane directement sur le site Web de la STQ au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com