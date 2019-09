Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Plus de 50 % de rabais pour traverser entre la Gaspésie et la Côte-Nord

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Un minimum de 50 % de rabais pour les visiteurs, motoneigistes, motocyclistes et conducteurs de VTT : la Société des traversiers du Québec (STQ) déroule le tapis rouge pour inciter la population à profiter des attraits de la Côte-Nord et de la Gaspésie cet automne et cet hiver.

Ces rabais importants seront accordés du 11 octobre au 31 mars prochain, dans l'objectif de soutenir la vitalité de l'industrie récréotouristique de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent. Ce programme promotionnel s'ajoute aux crédits fournis à la clientèle régulière au printemps dernier lors d'une première phase. Au total, la STQ aura participé à hauteur de près de 600 000 $ pour les communautés de la Côte-Nord et de la Gaspésie en 2019.

La période visée par les rabais comprend la majeure partie de la saison de la chasse ainsi que la saison complète de motoneige, pendant laquelle le service maritime avait été perturbé l'année dernière.

Ces mesures visant notamment à soutenir l'industrie récréotouristique accompagneront la campagne de promotion numérique gouvernementale déjà annoncée, qui commencera d'ici un mois.

Citations

« Cette deuxième phase de mesures vise à permettre à la Côte-Nord et à la Gaspésie de poursuivre sur les bons résultats touristiques qu'ils ont obtenus cet été. Ce sont des régions extraordinaires pour pratiquer des activités comme la chasse, la motoneige et le plein air. Nous avions ciblé la clientèle régulière et commerciale avec les crédits clients lors de la première phase au printemps, et nous ciblons maintenant la clientèle récréotouristique afin que des gens de partout viennent manger, dormir, s'amuser et dépenser dans ces régions. »

« La STQ soutient l'économie de ces régions en mettant en place des mesures porteuses. C'est l'ensemble de la Gaspésie et de la Côte-Nord qui en profitera, puisque l'industrie touristique génère des retombées significatives dans plusieurs secteurs. »

- Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ

Les rabais en détail

La campagne comprend deux volets complémentaires.

Visiteurs qui séjournent : 50 % de rabais sur les tarifs et gratuité pour les enfants

Le premier volet de la campagne cible principalement les touristes de l'extérieur, mais aussi les résidents qui souhaitent profiter des attraits de la région voisine. Ainsi, les traversées seront offertes à moitié prix pour les automobilistes et conducteurs de véhicules récréatifs séjournant au moins une nuit dans un établissement d'hébergement de la Côte-Nord ou de la Gaspésie. De plus, les enfants de 15 ans et moins qui les accompagnent traverseront tout à fait gratuitement.

Gratuité pour les petits véhicules récréatifs

La STQ offrira également la gratuité pour tous les petits véhicules récréatifs (y compris pour les remorques lorsqu'elles sont utilisées pour transporter un véhicule récréatif). Cette mesure vise particulièrement les VTT, qui sont notamment utilisés par les chasseurs à l'automne, ainsi que les motoneigistes, qui représentent une importante part du tourisme hivernal dans ces deux régions. Elle comprend également les motocyclettes.

Les clients ayant déjà réservé leur passage pourront profiter du rabais, pourvu que leur traversée ait lieu entre le 11 octobre 2019 et le 31 mars 2020. Le rabais sera appliqué au moment de leur traversée.

Exemples de rabais

Pour une famille de deux adultes et deux enfants se déplaçant en voiture et séjournant dans une auberge : 61 % de rabais, soit 44,40 $ plutôt que 113,40 $.

Pour quatre motoneigistes adultes ayant loué un chalet sur la Côte-Nord : plus de 85 % de rabais, soit 40 $ plutôt que 219,60 $.

Pour deux touristes en voiture ayant réservé une nuit à l'hôtel : 50 % de rabais, soit 44,40 $ plutôt que 88,80 $.

Pour deux chasseurs ayant réservé dans une pourvoirie, se déplaçant en camionnette et transportant un VTT dans une remorque : 63 % de rabais, soit 44,40 $ plutôt que 120 $.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des relations publiques, alexandre.lavoie@traversiers.gouv.qc.ca, 418 646-0359, poste 251, Cellulaire et SMS : 418 576-3342

Related Links

https://www.traversiers.com/