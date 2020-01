Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - NM F.-A.-Gauthier : retour en service ce dimanche

QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer à ses clients que le NM F.-A.-Gauthier rependra le service le dimanche 26 janvier 2020 à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Il effectuera les deux traversées régulières prévues à l'horaire, soit celle de Matane vers Baie-Comeau à 14 h et celle de Baie-Comeau vers Matane à 17 h.

« Les essais en mer et la préparation des équipages se sont déroulés selon les plans ces derniers-jours, si bien qu'autant le navire que notre personnel sont prêts pour un retour en service », s'est réjoui le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut.

Les derniers préparatifs du NM F.-A.-Gauthier auront lieu en mer demain. Le CTMA Vacancier assurera les deux traversées prévues à l'horaire (à 8 h vers Godbout et à 11 h vers Matane) avant de prendre la direction des Îles-de-la-Madeleine en fin de journée. Les réservations déjà effectuées seront automatiquement transférées sur le NM F.-A.-Gauthier.

« J'aimerais remercier nos clients pour leur patience et leur compréhension de même que les employés de la STQ qui n'ont pas ménagé les efforts pour offrir le meilleur service possible à la population dans les circonstances et pour remettre le navire en service. C'est un moment qui sera accueilli avec soulagement par tout le monde », a souligné Stéphane Lafaut.

Fin de la liaison aérienne le 31 janvier

La liaison aérienne sera maintenue jusqu'au 31 janvier prochain afin de permettre aux clients ayant déjà réservé leur déplacement de le compléter comme prévu, après quoi elle cessera définitivement.

« Le service régulier reprendra à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout et grâce à l'achat du NM Saaremaa I, la STQ dispose maintenant d'un plan de relève maritime permanent. La liaison aérienne nous a permis d'offrir du service à nos clients dans un contexte exceptionnel, mais avec le retour du NM F.-A.-Gauthier, il prendra fin définitivement », a expliqué Stéphane Lafaut, qui sera à Matane dimanche pour effectuer un bilan des dernières semaines.

Les réservations sont toujours acceptées pour ces dates, sous réserve de disponibilité de places.

