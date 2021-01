Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Mesures pour favoriser la prévisibilité du service

QUÉBEC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce deux nouvelles mesures visant à maximiser l'utilisation sécuritaire du NM Saaremaa I et favoriser la prévisibilité du service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, soit l'affrètement d'un navire qui servira d'escorte brise-glace au NM Saaremaa I ainsi que la mise en place d'un horaire ajusté.

Ces nouvelles mesures sont liées aux conditions de glace, qui ont évolué au cours des dernières heures. Avec le temps froid et le vent des derniers jours, la formation de glace a commencé dans le secteur de Matane.

Rappelons également que le NM Saaremaa I en est à sa première saison hivernale en exploitation commerciale à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Dans ce contexte, la STQ a choisi de mettre en place des mesures exceptionnelles pour favoriser l'utilisation la plus efficace possible du navire.

Un navire « brise-glace » à Matane dès la semaine prochaine

Pour faciliter les déplacements du NM Saaremaa I et maximiser le nombre de traversées, la STQ a affrété le NM Northern Ranger, un navire possédant la classe « brise-glace super A1 » qui assurait le transport des passagers et des marchandises entre Terre-Neuve et le Labrador jusqu'en 2019.

Le NM Northern Ranger agira au besoin comme escorte brise-glace pour le NM Saaremaa I et l'accompagnera pour l'aider à se frayer un chemin dans les glaces. Il sera entièrement dédié à cette tâche et sera disponible pour la STQ jusqu'au retour en service du NM F.-A.-Gauthier.

Son arrivée à Matane est prévue pour la fin de semaine prochaine. Il entrera en service peu après son arrivée.

Ajustements à l'horaire : les départs de la Côte-Nord devancés

Toujours pour favoriser la prévisibilité du service et maximiser l'utilisation sécuritaire du NM Saaremaa I dans la glace, l'horaire de la traverse a été ajusté.

Ainsi, dès demain, une traversée sera offerte quotidiennement et les départs de la Côte-Nord seront devancés pour avoir lieu plus tôt dans la journée. Ces changements permettront aux capitaines de bénéficier de la lumière du jour en tout temps pendant les traversées, ce qui devrait se traduire par une meilleure fiabilité du service.

L'horaire suivant sera en vigueur à partir de demain :

Jour Aller Retour Destination Dimanche 11 h 14 h 30 Baie-Comeau Lundi 8 h 14 h 30 Baie-Comeau Mardi 8 h 14 h 30 Godbout Mercredi 8 h 14 h 30 Godbout Jeudi 8 h 14 h 30 Godbout Vendredi 8 h 14 h 30 Baie-Comeau Samedi 8 h 11 h Godbout

Cet horaire sera en vigueur jusqu'à indication contraire et la STQ avisera ses clients rapidement de toute modification. Les clients qui avaient déjà une réservation seront automatiquement replacés sur les nouvelles heures de départ. Les principaux employeurs et clients commerciaux ont été avisés du changement.

