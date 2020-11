Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le NM Saaremaa I en service pour les prochaines semaines

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le service sera assuré par le NM Saaremaa I au cours des prochaines semaines à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le navire de relève, acquis l'an dernier pour assumer cette mission, assurera la continuité du service régulier jusqu'au retour du NM F.-A.-Gauthier, dont la réparation exigera plusieurs semaines de travail.

La STQ déploiera tous les efforts nécessaires pour offrir un service fiable et prévisible à sa clientèle à l'approche des Fêtes. Des actions concrètes pour maximiser l'utilisation du NM Saaremaa I dans les conditions hivernales sont actuellement évaluées et seront implantées. Rappelons que bien qu'il soit d'un tonnage moins élevé et donc un peu plus sensible aux mauvaises conditions de navigation, le navire possède la même classe de navigation que le NM F.-A.-Gauthier. La capacité du NM Saaremaa I est tout à fait suffisante pour répondre à l'achalandage de cette période-ci de l'année.

Réservations en lignes possibles dès demain

Comme toujours, la STQ recommande à ses clients de réserver leur place à bord du navire. Il sera d'ailleurs de nouveau possible pour les clients d'effectuer leurs réservations en ligne, via le site Web de la STQ, dès demain matin. Il demeure aussi possible réserver en téléphonant au bureau des réservations au 418 562-2500 ou sans frais au 1 877 562-6560. Le bureau des réservations est ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 17 h. Les réservations peuvent être effectuées jusqu'à 3 mois à l'avance et jusqu'à 3 heures avant le départ.

NM F.-A.-Gauthier : remplacement d'un joint d'étanchéité en cale sèche

Les investigations ont déterminé qu'au moins un joint d'étanchéité d'un propulseur, entièrement remontés à neuf par le fabricant en 2019, était à l'origine de la fuite d'huile repérée le jeudi 19 novembre.

Après avoir analysé différents scénarios, la STQ et le fabricant ont conclu qu'il n'est pas possible de régler le problème sans remplacer la pièce endommagée. Ces travaux de remplacement exigent un accès direct aux propulseurs et devront en conséquence avoir lieu en cale sèche.

Le NM F.-A.-Gauthier devrait quitter Matane plus tard cette semaine. Il se dirigera d'abord vers Trois-Rivières, où des travaux préliminaires seront effectués. Les investigations s'y poursuivront également.

Il entrera ensuite en cale sèche au chantier Davie à la mi-janvier, le moment le plus rapproché où il était possible de le faire au Québec. La date exacte de sa remise en service sera précisée plus tard en fonction de l'avancement des travaux. Selon les renseignements dont dispose actuellement la STQ, il est acquis que le navire sortira de cale sèche au plus tôt à la fin du mois de février, mais celle-ci pourrait être prolongée au besoin.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Contact : Alexandre Lavoie, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, [email protected], Cellulaire : 418 576-3342

Liens connexes

https://www.traversiers.com/