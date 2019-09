Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le NM Saaremaa I en service demain

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La direction de la traverse Matane--Baie-Comeau--Godbout informe la clientèle que le NM Saaremaa I reprendra le service à compter de samedi, le 28 septembre 2019.

Le NM Saaremaa I suivra l'horaire actuellement en vigueur, soit un aller-retour par jour en direction de Baie-Comeau et un autre vers Godbout (horaire complet au traversiers.com).

Le service aérien complémentaire sera maintenu aujourd'hui vendredi ainsi que demain, samedi 28 septembre, à raison de deux allers-retours quotidiens.

Les réservations sont toujours fortement recommandées. Pour réserver leur place à bord, du NM Saaremaa ou d'un vol, les clients sont priés de communiquer avec le service des réservations de la traverse, par téléphone au 418 562-2500 (1 877 562-6560) ou en se présentant en personne à la gare fluviale de Matane, tous les jours (7 jours sur 7) entre 9 h et 17 h. Il est également possible de se rendre directement dans les aéroports de Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles, les places disponibles seront attribuées selon la formule premier arrivé, premier servi. Paiement en argent comptant sur place.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Julie Drolet, Directrice des communications et du marketing, Société des traversiers du Québec, Tél. : (418) 643-1029, poste 302, Cellulaire et SMS : 418-573-9877

