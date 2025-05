Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - La STQ souhaite conserver le NM Svanoy jusqu'à l'Action de Grâce pour renforcer la main-d'œuvre estivale

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - À la suite de l'appel d'offres non concluant pour se doter d'une liste de membres d'équipage rapidement mobilisables au besoin à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, la STQ a l'intention de renouveler le contrat de location du NM Svanoy jusqu'à l'Action de grâce comme police d'assurance. L'objectif de la STQ demeure d'assurer un service fiable et prévisible.

Rappelons que la STQ pourra compter sur deux de ses navires à partir du 20 juin prochain soit le NM Joseph-Savard et le NM Radisson. La STQ va privilégier l'utilisation de ses navires et de ses employés. Le NM Svanoy viendra appuyer les opérations de la STQ et assurer une robustesse pour toute la saison estivale.

Les efforts de recrutement toujours en cours

À l'aube de la saison estivale, il reste des postes vacants pour le personnel navigant de la traverse de l'Isle-aux-Coudres. La STQ doit s'assurer de rencontrer l'effectif minimal requis sur chaque navire, chaque jour, sans mettre de pression d'obligation de disponibilité pour les employés et les membres d'équipage actuels. Le NM Svanoy permettra d'éviter des changements à l'horaire à la traverse cet été.

Le recrutement de personnel à la traverse de L'Isle-aux-Coudres continue afin de pourvoir l'ensemble des postes.

« Comme députée, je suis à l'écoute des citoyens. La communauté de L'Isle-aux-Coudres désire que le service du traversier soit au rendez-vous cet été et je suis très sensible à leurs préoccupations. L'économie touristique est très importante en été pour les commerçants et le traversier est primordial pour la vitalité économique de l'île. Je dois m'assurer que la communauté insulaire soit entendue et de collaborer avec la Société des traversiers du Québec afin qu'elle puisse assurer un service fiable et prévisible et ce, toute l'année ».

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La pénurie de main-d'œuvre demeure un enjeu qui affecte plusieurs organisations au Québec et la STQ doit aussi malheureusement composer avec cette réalité. Je suis fière du travail de recrutement réalisé et de l'agilité démontrée par mes équipes afin de trouver des solutions pour assurer d'offrir le service attendu par la communauté insulaire de L'Isle-aux-Coudres. Le désenclavement de l'île demeure ma priorité ».

Greta Bédard, présidente-directrice générale de la Société des traversiers du Québec

