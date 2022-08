Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - Après 18 mois de service intensif, le NM Félix-Antoine-Savard ira en arrêt technique

QUÉBEC, le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) tient à aviser la clientèle ainsi que les résidents de L'Isle-aux-Coudres que le NM Félix-Antoine-Savard, en service continu depuis bientôt 18 mois, effectuera son arrêt technique réglementaire et obligatoire à partir du mardi 6 septembre à la suite de la longue fin de semaine de la fête du Travail. Cet arrêt est requis afin de renouveler certaines certifications pour la navigation et effectuer de la maintenance sur le navire. Cela permettra d'assurer un service fiable et prévisible au cours des prochains mois.

Dès le 6 septembre, le NM Svanoy opérera donc comme navire principal à la traverse de L'Isle-aux-Coudres. La période touristique semble moins intense cette année dans plusieurs régions du Québec et cela se reflète également par une baisse d'achalandage constatée dans la plupart des traverses de la STQ dont celle de L'Isle-aux-Coudres. La STQ est confiante de pouvoir répondre à la demande de sa clientèle et des insulaires avec son offre de service régulière. Rappelons que le NM Svanoy à la capacité de transporter environ 60 véhicules et environ 300 passagers par traversée.

Pour la fin de semaine de l'Action de grâce, la STQ assurera un service à deux navires à la traverse de L'Isle-aux-Coudres en y déployant le NM Alphonse-Desjardins.

2022 : une année charnière pour la flotte de la STQ

En plus d'avoir affrété deux navires supplémentaires pour la traverse de L'Isle-aux-Coudre-Saint-Joseph-de-la-Rive et pour la traverse Québec-Lévis afin d'assurer un service à deux navires au cours de la dernière année, deux autres navires ont subi d'importantes modifications en vue de consolider la robustesse opérationnelle de la flotte de la STQ. Le NM Radisson est présentement en remotorisation complète tandis que le NM Joseph-Savard entre, quant à lui, dans la phase finale de ses travaux de mi-vie. Bien que la date exacte de livraison finale soit toujours en discussion à la suite du dernier report annoncé par Industries Océan, le NM Joseph-Savard devrait reprendre du service dans les prochains mois et être fin prêt à revenir comme navire principal à la traverse de L'Isle-aux-Coudre en 2023.

