Traverse île d'Entrée-Cap-aux-Meules - Interruption temporaire du service maritime et bonification du service aérien

QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer un service prévisible à la clientèle de la traverse île-d'Entrée-Cap-aux-Meules, la Société des traversiers du Québec (STQ) interrompt temporairement la saison maritime du NM Ivan-Quinn, car la navigation est difficile et imprévisible en raison des conditions météorologiques et de la présence des glaces. À partir de demain, 8 février 2022, la STQ offrira uniquement la liaison aérienne déjà disponible et bonifiera l'horaire entre l'aéroport de Havre-aux-Maisons et l'aéroport de l'Île d'Entrée.

La STQ s'assurera de finaliser le transport de véhicules cette semaine avec le navire. Afin de planifier et de réserver une traversée pour un véhicule, la STQ invite la clientèle à contacter le service de réservations de CTMA.

Modalités du transport aérien

Le service aérien sera disponible du lundi au samedi selon l'horaire suivant :

Départ de Havre-aux-Maisons à 8 h 00;

à 8 h 00; Départ de l'Île-d 'Entrée à 8 h 30.





Départ de Havre-aux-Maisons à 15 h;

à 15 h; Départ de l'Île-d 'Entrée à 15 h 30.

Les réservations demeurent obligatoires pour assurer d'avoir une place à bord de l'hélicoptère. De plus, cela permettra d'être contacté en cas de modifications des heures de vols en raison de la météo. La clientèle est invitée à communiquer avec le service de réservation téléphonique de CTMA au 418 986-3278 ou, sans frais, au 1 888 986-3278.

Les tarifs sont les mêmes que pour le service maritime habituel et seront payables en argent comptant, par carte de crédit ou par carte de débit.

Enfin, les clients doivent se présenter au moins trente (30) minutes avant le départ.

Le passeport vaccinal est obligatoire afin de monter à bord de l'aéronef. Cette obligation est déterminée par l'Arrêté d'urgence de Transports Canada visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19.

Livraison des petites marchandises

La clientèle est invitée à faire livrer leurs petites marchandises entre 13 h 30 et 14 h 15 au quai de Cap-aux-Meules à bord du NM Ivan-Quinn et non à l'aéroport de Havre-aux-Maisons. La STQ se chargera du transport des petites marchandises et d'assurer la livraison à l'Île-D'Entrée par hélicoptère.

