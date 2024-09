Traverse de Sorel-Tracy - Service à un navire à partir du 16 septembre

QUÉBEC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le service sera à un navire à partir du 16 septembre 2024 en raison de l'indisponibilité du NM Catherine-Legardeur pour une période indéterminée.

Selon la planification de la STQ, le NM Didace-Guévremont se dirigera à la traverse de Tadoussac pour prendre la relève du NM Jos-Deschênes II. Par la suite, il effectuera à son tour son arrêt technique.

Le navire identifié pour prendre la relève à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola durant cette période, le NM Catherine-Legardeur, est impacté par un bris mécanique l'empêchant d'opérer. La STQ travaille avec le manufacturier pour trouver les pièces requises, mais il s'avère que l'approvisionnement pour certaines pièces critiques pourrait prendre plusieurs semaines. Aussitôt que la STQ aura les pièces requises pour exécuter la réparation, elle effectuera les travaux et pourra remettre le navire en service à la traverse.

Maintenir l'entretien

Les entretiens annuels prévus aux différents navires de la flotte font l'objet d'une vaste planification et ne peuvent être repoussés dans le temps, le tout dans le but d'assurer un service fiable et prévisible tout au long de l'année sur tout le réseau de la STQ.

De plus, en vertu de la réglementation de Transports Canada qui émane de la Loi sur la marine marchande du Canada, tous les navires de la flotte de la STQ ont un arrêt technique annuel réglementaire et obligatoire. Ces arrêts permettent de renouveler les certifications de navigation des navires, en plus de permettre la réalisation de divers travaux de maintenance.

