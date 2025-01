Traverse de Sorel-Tracy - Retour du service à deux navires en mars

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le service à deux navires est repoussé d'ici à la mi-mars.

Deux navires seront en opérations à la traverse de Sorel-Tracy. Le NM Didace-Guévremont, présentement en arrêt technique réglementaire, ainsi qu'un autre navire de la flotte.

Des mouvements de navires complexes

Un retard dans l'échéancier de la cale sèche réglementaire du NM Joseph-Savard, navire permanent de la traverse de L'Isle-aux-Coudres, affecte le plan initial. Le navire de relève prévu effectuera sa transition vers Sorel-Tracy dès le retour du NM Joseph-Savard.

Entretemps, la STQ a pris la décision de repousser l'arrêt technique réglementaire du NM Alexandrina-Chalifoux au besoin, si un délai compromettait l'arrivée du NM Félix-Antoine-Savard à la traverse. Cette décision permet à la STQ de consolider son engagement du retour au service à deux navires avant la mi-mars.

Mesures d'atténuation prolongées pour la clientèle

La STQ maintient les rabais en place jusqu'à la fin du mois de mars :

50% de rabais sur le laissez-passer mensuel, piéton et cycliste.

50 % de rabais sur le billet piéton, cycliste et passager additionnel.

50% de rabais sur le tarif de covoiturage.

50% de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h et 5 h 30.

Des panneaux à messages variables (PMV) pour informer les automobilistes de la situation à la traverse ont également été déployés en amont de la traverse et nous travaillons en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour éviter les débordements.

La STQ en profite pour inviter la clientèle à s'abonner à son service d'alerte opérationnelle pour être informée rapidement d'une modification de service par texto ou par courriel. Il est simple de s'y abonner sur notre site Web au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

